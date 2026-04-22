Συναυλία διαμαρτυρίας για το Μουσικό Σχολείο Αλίμου
Μουσική εκδήλωση «VOLUME UP» την Κυριακή 26 Απριλίου στο Θέατρο «Μαίρη Αρώνη» για τα προβλήματα λειτουργίας του σχολείου
Με μια μεγάλη μουσική εκδήλωση διαμαρτυρίας, οι μαθητές και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αλίμου επιχειρούν να φέρουν στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που, όπως καταγγέλλουν, υπονομεύουν καθημερινά τη λειτουργία του σχολείου, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν συνολικά τα «φάλτσα» της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Η εκδήλωση, με τίτλο «VOLUME UP», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 19:00, στο Θέατρο «Μαίρη Αρώνη» στον Άλιμο με ελεύθερη είσοδο, ενώ η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας και μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων, βασικό ζητούμενο είναι η ανέγερση ενός νέου κτιρίου με σύγχρονες προδιαγραφές, το οποίο θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες ενός Μουσικού Σχολείου. Μια τέτοια εξέλιξη θα απελευθέρωνε παράλληλα το υπάρχον κτίριο, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των μαθητών Γενικής Παιδείας του Δήμου Αλίμου.
Εν έτει 2026, το Μουσικό Σχολείο Αλίμου εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο το οποίο θεωρείται ακατάλληλο για να φιλοξενήσει 377 μαθητές και 114 καθηγητές. Στερείται βασικών υποδομών για τα μουσικά μαθήματα, διαθέτει πολύ μικρή αίθουσα εκδηλώσεων και δεν έχει καθόλου χώρους σίτισης. Όπως επισημαίνεται, οι μαθητές συχνά στοιβάζονται στις τάξεις, αναγκάζονται να γευματίζουν στα θρανία τους, καθώς να κάνουν μάθημα ακόμη και σε διαδρόμους, σκάλες ή και σε χώρους εκτός του σχολικού συγκροτήματος.
Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από ελλείψεις στην καθαριότητα, απουσία κλιματισμού και καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση, οι οποίες –σύμφωνα με τους γονείς– έχουν ενταθεί μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε δήμους με λιγότερα από 100 σχολεία. Σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφονται και στο εκπαιδευτικό σκέλος.
Παρατηρούνται κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και μουσικής Παιδείας, στην παράλληλη στήριξη, καθώς και σε σχολικούς νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, τα οποία συχνά καλύπτονται με μεγάλη καθυστέρηση. Επιπλέον, οι γονείς αναδεικνύουν ως χρόνιο πρόβλημα τη μεταφορά των μαθητών, κάνοντας λόγο για άγονα δρομολόγια, ελλείψεις συνοδών και ζητήματα ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις.
Μέσα από αυτή τη συναυλία διαμαρτυρίας, ο Σύλλογος διεκδικεί την άμεση αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου, την έναρξη ανέγερσης νέου σχολικού συγκροτήματος στο ήδη δεσμευμένο οικόπεδο, επαρκή χρηματοδότηση, ενίσχυση εκπαιδευτικού προσωπικού και δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα για τη μεταφορά των μαθητών. Όπως υπογραμμίζεται, τα αιτήματα αυτά δεν αφορούν απλώς ένα μεμονωμένο σχολείο, αλλά την επιτακτική ανάγκη για μια μουσική εκπαίδευση με αξιοπρεπείς όρους, ασφάλεια και ουσιαστική παιδαγωγική στήριξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σελίδες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αλίμου (ΜΣΑ) στο Facebook και το Instagram, καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα www.mousikoalimou.gr. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube.
