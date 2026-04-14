«170 τετραγωνικά»: Η παράσταση - φαινόμενο επιστρέφει για έβδομη χρονιά
Με την υπογραφή του Γιωργή Τσουρή - Πού και πότε θα παρουσιαστεί
Η παράσταση-φαινόμενο «170 τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή, μετά από έξι θριαμβευτικές σεζόν, 470 παραστάσεις και 120.000 θεατές σε Ελλάδα και Κύπρο, επιστρέφει, για έβδομη χρονιά, από τις 17 Απριλίου στο Θέατρο Νέος Ακάδημος.
Πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα νεοελληνικά κείμενα της τελευταίας δεκαετίας, που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν», επανέρχεται για 7η χρονιά σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών.
Με άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, το έργο ξεδιπλώνει μια ιστορία με αγωνία, χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, συνδυάζοντας έντονες κωμικές και δραματικές στιγμές. Πρόκειται για μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες
Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.
Μια απογευματινή επίσκεψη - βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής.
Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος; Το αίμα νερό δε γίνεται, αλλά όταν το αίμα βράζει…
Τα «170 Τετραγωνικά» αποτελούν μαζί με το «Μακριά από παιδιά», και τον «Χαρτοπόλεμο», τα τρία έργα της δραματικής τριλογίας «Πατρική εστία – Οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα». Η τριλογία είναι δημιούργημα του θεατρικού οργανισμού MA NON TROPPO των Γιωργή Τσουρή και Βάλιας Παπακωνσταντίνου, που συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στις Αθηναϊκές θεατρικές σκηνές.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης ενώ παίζουν οι ηθοποιοί Ήβη Νικολαΐδου, Φώτης Λαζάρου, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Γιωργής Τσουρής
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Από 17 Απριλίου
Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
