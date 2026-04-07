Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Πασχαλινή συναυλία με μουσικά αριστουργήματα από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Mια βραδιά που ενώνει το θρησκευτικό συναίσθημα με την ανθρώπινη αγωνία απέναντι στο αναπόφευκτο, μέσα από δύο αριστουργήματα του 20ού και του 19ου αιώνα, αποτελεί η καθιερωμένη Πασχαλινή Συναυλία που θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ως «προοίμιο» λειτουργεί η περίφημη Ημιτελής Συμφωνία του Σούμπερτ,  αειθαλές υπόδειγμα εκφραστικής λιτότητας, ατόφιας πνευματικότητας και μορφολογικής τελειότητας. Ακολουθεί η Sinfonia da Requiem του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, έργο που συνδυάζει μοναδικά την προαιώνια αγωνία απέναντι στο θάνατο με εμπύρετα αντιπολεμικά μηνύματα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Te Deum του Άντον Μπρούκνερ, όπου ο βαθύς μεταφυσικός στοχασμός του δημιουργού γεννά μια επιβλητική και συνάμα σπαρακτικά συναισθηματική μουσική — ήχος που προκαλεί κατάνυξη και δέος, ανάλογα με αυτά που εγείρουν οι στιβαροί ευρωπαϊκοί καθεδρικοί ναοί.
Τέσσερις εκλεκτοί λυρικοί τραγουδιστές με λαμπρές διεθνείς σταδιοδρομίες, η Σοφία Κυανίδου,η Μαίρη-Έλεν Νέζη, π Mario Zeffiri και ο Πέτρος Μαγουλάς, δύο χορωδίες και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ενώνονται υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη.

