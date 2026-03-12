Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Λεωνίδας Καβάκος, Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ και Philharmonia Orchestra ανεβαίνουν στη σκηνή του

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα Απριλίου - Ιουνίου

Ντένις Κοζούχιν, ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο μαέστρος Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ αλλά και παγκοσμίου φήμης μουσικά σύνολα, όπως η Philharmonia Orchestra και το Juilliard String Quartet, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα του

Το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης, κορυφώνεται με την εμφάνιση του διακεκριμένου πιανίστα Ντένις Κοζούχιν (31 Μαρτίου & 1 Απριλίου), ο οποίος σε δύο ημέρες θα ερμηνεύσει όλα τα κοντσέρτα για πιάνο του Ραχμάνινοφ για πιάνο και ορχήστρα, ενώ στις 3 Απριλίου ο Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ παρουσιάζει το Πασχαλινό Ορατόριο του Johann Sebastian Bach, επικεφαλής των Constellation Choir & Orchestra, στο φινάλε του Φεστιβάλ της Άνοιξης.





Η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής εμφανίζεται σε δύο συναυλίες με διακεκριμένους προσκεκλημένους σολίστ: στις 26 Απριλίου συνεργάζεται για πρώτη φορά με την οργανίστα του Μεγάρου Ουρανία Γκάσιου, παρουσιάζοντας όλα τα κοντσέρτα για όργανο του Georg Friedrich Händel, ενώ στις 23 Μαΐου συμπράττει με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κόντρα-τενόρο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς σε ένα πρόγραμμα με άριες των Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel και Nicola Porpora.

Στις 9 Μαΐου, η Philharmonia Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Λεωνίδα Καβάκου, συμπράττει με τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Κίαν Σόλτανι στο Κοντσέρτο για βιολοντσέλο, έργο 129 του Robert Schumann, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον ρομαντικό λυρισμό.





Το πρόγραμμα του τριμήνου πλαισιώνεται από τον κύκλο «Παλαιά Μουσική», θεατρικές παραγωγές, εκπαιδευτικές δράσεις και συναυλίες στον Κήπο, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας.



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ



Τα Κοντσέρτα του Ραχμάνινοφ – Ντένις Κοζούχιν

Τρίτη 31 Μαρτίου & Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, 20:30 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης συνεχίζεται με την παρουσίαση των έργων του Ραχμάνινοφ για πιάνο και ορχήστρα. Ο Ντένις Κοζούχιν αντιμετωπίζει την πρόκληση να ερμηνεύσει όλα τα κοντσέρτα σε δύο βραδιές — ένας πραγματικός άθλος για έναν βιρτουόζο. Με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Κορνήλιο Μιχαηλίδη.

Sir John Eliot Gardiner [Τζον Γκάρντινερ] – The Constellation Choir and Orchestra

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, 20:30 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Ο θρυλικός μαέστρος διευθύνει το Πασχαλινό Ορατόριο του Μπαχ, λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, κλείνοντας το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης. Μαζί του το νεοσύστατο σύνολό του, Constellation Choir and Orchestra, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσης τις καντάτες Der Himmel lacht! και Bleib bei uns.



ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, 20:30 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Στην καθιερωμένη πασχαλινή συναυλία που συνδιοργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με το Μέγαρο Μουσικής δεσπόζουν δύο αριστουργήματα: η Sinfonia da Requiem του Μπέντζαμιν Μπρίττεν και το Te Deum του Άντον Μπρούκνερ. Ως προοίμιο, η Ημιτελής Συμφωνία του Σούμπερτ. Τέσσερις εκλεκτοί λυρικοί τραγουδιστές, δύο χορωδίες και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Κωνσταντίνο Τερζάκη, αφήνουν το αποτύπωμά τους στη Μεγάλη Εβδομάδα.



ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ / ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ



Philharmonia Orchestra (Ορχήστρα Φιλαρμόνια) – Λεωνίδας Καβάκος – Kian Soltani (Κίαν Σόλτανι)

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, 20:30 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Μυθικές ηρωίδες, τσελιστικός λυρισμός, συμφωνική δραματικότητα: η Philharmonia Orchestra υπό τον Λεωνίδα Καβάκο παρουσιάζει Ντβόρζακ (Εισαγωγή στην όπερα Βάντα), Σούμαν (Κοντσέρτο για βιολοντσέλο με σολίστ τον Κίαν Σόλτανι) και Μπραμς (Πρώτη Συμφωνία).



Juilliard String Quartet [Κουαρτέτο Εγχόρδων Τζούλιαρντ]

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Το θρυλικό κουαρτέτο από τη Σχολή Τζούλιαρντ επιστρέφει στην Αθήνα. Ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα της βραδιάς αξίζει στο πενταμερές κουαρτέτο Πουλιά στο φεγγάρι, που συνέθεσε η βραβευμένη με Γκράμμυ συνθέτρια και βιολονίστρια Μισέλ Ρος κατά παραγγελία του οργανισμού Chamber Music in Napa Valley για το Κουαρτέτο στη μνήμη τού προσφάτως εκλιπόντος μέλους τους, Ρότζερ Τάπινγκ. Το Julliard String Quartet θα ερμηνεύσει επίσης το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων του Νίκου Σκαλκώτα, έργο από την περίοδο των σπουδών του στο Βερολίνο με τον Άρνολντ Σαίνμπεργκ καθώς και ένα από τα αριστουργήματα του Μπετόβεν, το πενταμερές Κουαρτέτο αρ. 15, έργο 132.



Μάριο Μπρουνέλλο – Ο Μπαχ στο πίκολο βιολοντσέλο

Τρίτη 5 Μαΐου 2026, 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο διακεκριμένος Ιταλός βιολοντσελίστας ολοκληρώνει τον κύκλο των Σονατών και Παρτιτών του Μπαχ για σόλο βιολί — στο σπάνιο πίκολο βιολοντσέλο. Σονάτες αρ. 1 & 2, Παρτίτα αρ. 3.



ΚΑΜΕΡΑΤΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Χαίντελ – Κοντσέρτα για εκκλησιαστικό όργανο

Κυριακή 26 Απριλίου 2026, 12:00 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Η οργανίστας Ουρανία Γκάσιου και η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζουν σε όργανα εποχής κοντσέρτα για εκκλησιαστικό όργανο, του Χαίντελ για το φορητό εκκλησιαστικό όργανο — ένα υπέροχο «αδελφάκι» του μεγάλου οργάνου της αίθουσας Λαμπράκης.



Γκαλά μπαρόκ με τον Max Emanuel Cenčić [Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς]

Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 20:30 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Ο διεθνώς καταξιωμένος κόντρα τένορος αναβιώνει τη μουσική κληρονομιά του θρυλικού καστράτου Σενεζίνο. Άριες του Χαίντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής (όργανα εποχής), σε διεύθυνση Νικόλα Βαλεντίνι.



ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μυρτώ Παπαθανασίου – Θεόδωρος Κίτσος: Πάθη από τον Έρωτα

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Η υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου και ο θεορβίστας Θεόδωρος Κίτσος παρουσιάζουν έργα του Μοντεβέρντι (μεταξύ αυτών ο περίφημος Θρήνος της Αριάδνης), Λάντι, Κάπσμπεργκερ, ντ' Ίντια και των θυγατέρων του Κατσίνι.



Ensemble Agamemnon – Αρώματα

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Tο μπαρόκ σύνολο Agamemnon μας προσκαλεί σε μια «συναυλία αρωμάτων» όπου η μουσική του Μπαρόκ (Μοντεβέρντι, Παλεστρίνα, Ντ΄ Ίντια,Στρότσι) συναντά τις ευωδιές της Ανατολής. Ειδικοί διαχυτές αρωμάτων ενεργοποιούνται σε αρμονία με τα μουσικά έργα, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολυαισθητηριακό ταξίδι.



ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ραψωδία Ω – Ιλιάδος Ηχώ

Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Απριλίου 2026, 20:00 Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας

Η Αμαλία Μουτούση ερμηνεύει την τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας σε μετάφραση Δημήτρη Μαρωνίτη. Μια σύγχρονη σκηνική σύνθεση λόγου, μουσικής (Δημήτρης Καμαρωτός) και φωτός.



National Theatre Live

All My Sons – Άρθουρ Μίλλερ

Τρίτη 28 Απριλίου 2026, 20:00 Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Το κλασικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» σε σκηνοθεσία Ίβο φαν Χόφε, με τον Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad) στον ρόλο του Τζο Κέλλερ. Μια οικογένεια κλυδωνίζεται όταν έρχονται στο φως σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν. Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Wyndham Theatre του Λονδίνου.



National Theatre Live

The Playboy of the Western World – Τζον Μίλλινγκτον Συνγκ

Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, 20:00 Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Το National Theatre Live επιστρέφει με το σαρκαστικό έργο του Τζον Μίλλινγκτον Συνγκ “Ένας ήρωας - Το Καμάρι της Δύσης” για τη νεότητα και την αυτοανακάλυψη, σε σκηνοθεσία της Κατρίνας Μακ Λάφλιν, με πρωταγωνιστή τη Νίκολα Κώκλαν (Bridgerton). Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το National Theatre.



Δραματική Σχολή Ωδείου Αθηνών – Σαίξπηρ: Ό,τι προτιμάτε

Παρασκευή 5 & Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, 21:00

Megaron Underground – Υποσκήνιο Β'

Δεκαπέντε τελειόφοιτοι της Δραματικής Σχολής παρουσιάζουν μια σύνθεση πάνω στη Δωδέκατη Νύχτα του Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Σαββίδου.



ΓΕΦΥΡΕΣ

Watersong – Σαβίνα Γιαννάτου & Primavera en Salonico, Lamia Bedioui

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Μια σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, τη ζωή και το θάνατο. Η Σαβίνα Γιαννάτου και η Τυνήσια Lamia Bedioui [Λάμια Μπεντίουι] ενώνουν φωνές και παραδόσεις, με ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, κρουστά, κοντραμπάσο και waterphone. Συμπαραγωγή με την Prospero.



Animegaron 2026 Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, 20:30 (Online)

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης για animation επιστρέφει για ένατη χρονιά. Δέκα συνθέτες διακρίνονται για τη μουσική τους στην ταινία ROE της Χλόης Ατζακά. Διαθέσιμο online στο megaron.gr.



ΕΛΣΟΝ

Μουσική Δωματίου με την ΕΛΣΟΝ Σάββατο 16 Μαΐου 2026, 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Πέντε ταλαντούχοι νέοι μουσικοί της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων παρουσιάζουν Σοστακόβιτς (Κουαρτέτο αρ. 7), Ανδρέα Νεζερίτη (Κουαρτέτο εγχόρδων) και Ντβόρζακ (Κουιντέτο με πιάνο αρ. 2).



MEGARON PLUS

Χρήστος Ζερεφός – Οι κλιματικές μεταβολές από την έναρξη της Ακαδημίας του Πλάτωνος στην Ανθρωπόκαινο Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, 19:00 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών αναλύζει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.



Γιώργος Βαρουξάκης – Τι είναι Δύση; Ποιοι είναι Δυτικοί; Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, 19:00 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο καθηγητής Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στο Queen Mary του Λονδίνου παρουσιάζει το βιβλίο του The West: The History of an Idea. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Είσοδος ελεύθερη.



Πασχάλης Κιτρομηλίδης – Ευρώπη: ιδέα και πρόκληση Σάββατο 9 Μαΐου 2026, 18:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, ο ακαδημαϊκός Πασχάλης Κιτρομηλίδης συζητά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιδέα της Ευρώπης. Ακολουθεί η συναυλία της Philharmonia Orchestra. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.



Προκόπης Παυλόπουλος – Ψηφιακή Δικαιοσύνη και Τεχνητή Νοημοσύνη Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, 19:00 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Το τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλύει το στοίχημα της ψηφιακής αναβάθμισης της Δικαιοσύνης και τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Μάνος Χατζιδάκις – Ο Μεγάλος Ερωτικός / Δεκαπέντε Εσπερινοί

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, 21:00

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι, με τον Μεγάλο Ερωτικό και τους Δεκαπέντε Εσπερινούς. Ερμηνεύουν οι Αλκίνοος Ιωαννίδης και Μαρία Κωστράκη, με τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών υπό τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο. Συμπαραγωγή με Panik Records.



Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο – Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ Κυριακή 17 Μαΐου 2026, 12:00 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

«Γαλάζια Κυριακή – Μια συναυλία για όλους»

Μουσική από Μπιζέ (Αρλεζιάνα), Ραβέλ (Παβάνα), Γκέρσουιν (Rhapsody in Blue) και Μάρκες (Danzón αρ. 2). Με τον πιανίστα Αναστάσιο Πάππα και μαέστρο τον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Παρουσίαση: Νάντια Κοντογεώργη.



ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καρα-cartoon – Ένα σκιομιούζικαλ για παιδιά Συνεχίζεται έως Σάββατο 4 Απριλίου 2026 Παιδική Σκηνή Β' – Χώρος Κόκκαλη



Η επιτυχημένη παράσταση του Ηλία Καρελλά, όπου ο Καραγκιόζης και η παρέα του παγιδεύονται σε μια ψηφιακή διάσταση και αναζητούν τον δρόμο προς τα συναισθήματα. Με ζωντανή μουσική από τους Burger Project.



Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για παιδιά και εφήβους

Το Μέγαρο παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, βιωματικών εργαστηρίων, παραστάσεων και ανοιχτών προβών για όλες τις ηλικίες:

• Baby and Me (Κυριακή 26.4) – Κινηματογραφική εμπειρία για βρέφη

• Μια βόλτα στη λίμνη (Κυριακή 10.5) – Μουσική ιστορία για παιδιά 1-3 ετών

• Παραμύθια με το μουσικό μέτρο (Σάββατο 4.4) – Διαδραστική μουσική βόλτα

• Πόσες νότες χωρούν σε ένα παραμύθι; (Σάββατο 25.4) – Αφήγηση με βιολοντσέλο

• Διαδραστική συναυλία (Κυριακή 5.4) – Η Ορχήστρα των Νέων αποκαλύπτεται

• Αναζητώντας τον ήχο (Κυριακή 10.5) – Κυνήγι θησαυρού στον Κήπο

• Κύκλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων – Ταξίδι στον κόσμο των ήχων, Το φως, ο ήχος και τα τέσσερα στοιχεία



Εκθέσεις στο Μέγαρο Μουσικής



«Ο Κήπος του Επίκουρου» – Εριέττα Βορδώνη

Preview: 17 και 18 Μαρτίου και ώρα 18:00-20:00

Eγκαίνια: 30 Mαρτίου και ώρα 19:00

Σαράντα έργα ζωγραφικής συνθέτουν την ατομική έκθεση της διακεκριμένης ζωγράφου Εριέττας Βορδώνη, σε επιμέλεια Θοδωρή Κουτσογιάννη. Μια ώριμη εικαστική στιγμή όπου η ύλη, το φως και η διαφάνεια μετατρέπονται σε εργαλεία εσωτερικής αναζήτησης και πνευματικής ισορροπίας.



«Μεσσήνη ή Η δύναμη στη σιωπή του χρόνου»

Έκθεση Στέλλας Νάστου – Φουαγιέ Λαμπράκη

Εγκαίνια 16 Μαρτίου 2026 στις 19:30

Η έκθεση θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από την Αρχαία Μεσσήνη. Είσοδος ελεύθερη

Ξερόχορτα, μάρμαρα, ουρανός έρχονται από το 369 π.Χ. και συναντιούνται σε αυτόν τον τόπο. Ένα ακίνητο ταξίδι που αφηγείται αμέτρητες ιστορίες κάτω από τη σκιά της Σπάρτης — τη μνήμη της τόλμης, τη γέννηση μιας συλλογικής ταυτότητας, την κατάληξη της πλαγιάς στη θάλασσα και την όψη της Σφακτηρίας. Η ίδια ιδέα διατρέχει τη διαδρομή του χρόνου: την ελευθερία στη γη τους.



Folly for Songs for Funk Kinships – Τζένη Μαρκέτου

Συνεχίζεται η νέα εγκατάσταση της Τζένης Μαρκέτου στον Κήπο του Μεγάρου — ένα καταφύγιο για άγριες συγγένειες και ηχητικούς συγχρονισμούς. Το έργο διαμορφώνεται in situ, με πήλινα στοιχεία, πλίνθους φυσικών υλικών και ξύλο, φιλοξενώντας πουλιά, έντομα και φυτά. Μια ανοιχτή μορφή που διαπραγματεύεται όρους κοινής ζωής, σε συνεργασία με τον κοινωνικό συνεταιρισμό Cob. Ελεύθερη είσοδος, καθημερινά 10:00–δύση ηλίου.



Δράσεις στον Κήπο:

• Περίπατος-ανάγνωση – Μάριος Χατζηπροκοπίου | Σάββατο 18 Απριλίου 2026, 18:00–19:00 Επιτελεστική ανάγνωση in situ που συνδέει λογοτεχνικές φωνές με τις θεματικές της εγκατάστασης. Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας.

• Μικρές φωλιές, μεγάλοι κόσμοι – Βιωματικό εργαστήριο | Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Απριλίου 2026 Δημιουργία μικρών καταφυγίων για ζώα (πουλιά, μέλισσες, γάτες) με τεχνικές φυσικών υλικών. Για παιδιά 6–14 ετών (και αγγλόφωνα). €5 (1 παιδί & συνοδοί).



Δράσεις Προσβασιμότητας

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου ο πολιτισμός παραμένει ανοιχτός σε όλους, ανεξαρτήτως αναπηρίας, ηλικίας ή κοινωνικών συνθηκών. Με συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση σε συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εμπειρίες, ενισχύεται μια κουλτούρα συμμετοχής και ουσιαστικής συμπερίληψης. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από την Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους».