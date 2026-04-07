Ελληνική ταινία μικρού μήκους διακρίνεται σε διεθνή φεστιβάλ

Κλείσιμο

Στις ΗΠΑ είναι ο νέος σταθμός της καινούργιας ταινίας μικρού μήκους του Γιώργου ΧρυσανθακόπουλουΗ ταινία θα προβληθεί το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Poppy Jasper International Film Festival στην Καλιφόρνια και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα ελληνικού "High-Concept" Sci-Fi που καταφέρνει να διακριθεί σε μεγάλα φεστιβάλ των ΗΠΑ.Το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Καλιφόρνια αποτελεί ένα από τα «25 Coolest Film Festivals in the World» σύμφωνα με το περιοδικό Movie Maker.Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο που έχει σχεδόν αφανιστεί από έναν φονικό ιό. Τρεις έφηβοι περιπλανώνται σε ένα κατεστραμμένο τοπίο, κουβαλώντας πράξεις που τους σημάδεψαν για πάντα.Η ταινία έχει ήδη επιλεγεί να προβληθεί σε πολλά ακόμη σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, όπως το Dam Short Film Festival στην Νεβάδα, το San Jose International Short Film Festival, ένα από τα σημαντικότερα Oscar qualifying φεστιβάλ της Silicon Valley, καθώς και το London Breeze Film Festival, στην κατηγορία "IMPACT", που αναδεικνύει ταινίες με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο διεθνές circuit των ταινιών μικρού μήκους.«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές μου, αυτή τη φορά επέλεξα να τοποθετήσω στο επίκεντρο της ιστορίας εφήβους», λέει ο δημιουργός της ταινίας. « Ήθελα να δω την κατάρρευση της ηθικής μέσα από τα μάτια εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για μέλλον, αλλά ταυτόχρονα τις λιγότερες άμυνες απέναντι στις ενοχές. Οι ήρωές μου δεν είναι θύματα, είναι επιζώντες που αναγκάζονται να ενηλικιωθούν βίαια μέσα από επιλογές που κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να κάνει» συμπληρώνει ο σκηνοθέτης.Στην ταινία πρωταγωνιστούν:ος • Σενάριο - Σκηνοθεσία:• Διεύθυνση Φωτογραφίας:• VFX:ς • Sound Design :• Μουσική:• Παραγωγή: