Οι πέντε νέες σειρές που αξίζει να δούμε τον Μάρτιο
Ένα ερωτικό τρίγωνο, ένα συγγραφέας που αντιγράφει τον ήρωά του, μια ξεπεσμένη κωμικός, μια σταρ σε αναζήτηση καριέρας και ένας εμβληματικός καουμπόης έρχονται στο Vodafone TV
Οι κλονισμένες σχέσεις, η ματαιοδοξία της επιτυχίας, η σύγκρουση των γενεών και η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα είναι τα βασικά θέματα των σειρών που έρχονται τον Μάρτιο στο Vodafone TV. Πέντε σειρές, πέντε διαφορετικοί κόσμοι, και ένας κοινός άξονας: η ανθρώπινη φύση και η περιπέτεια της ζωής. Τι μπορεί άραγε να πάει εξαιρετικά στραβά σε ένα ερωτικό τρίγωνο; Μέχρι πού φτάνει η ματαιοδοξία; Και πώς επανεφευρίσκει κανείς τον εαυτό του όταν όλα δείχνουν να τελειώνουν; Αυτό τον μήνα, στη μικρή μας οθόνη έρχονται ιστορίες γεμάτες περιπέτεια, ανατροπές και πολύ χιούμορ.
DTF St. Louis
Η νέα σειρά DTF St. Louis, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Steven Conrad, με πρωταγωνιστές τους David Harbour, Jason Bateman και Linda Cardellini, είναι ένα δράμα που χτίζεται γύρω από το ερωτικό τρίγωνο τριών ενηλίκων. Καταπιεσμένες επιθυμίες, συσσωρευμένες ματαιώσεις και προσωπικά αδιέξοδα έρχονται στην επιφάνεια, καθώς η κρίση της μέσης ηλικίας και η δυσφορία στον γάμο οδηγούν σε μια τραγική κατάληξη. Ο θάνατος ενός από τους τρεις μετατρέπει την αφήγηση σε ένα κλασικό whodunnit, όπου κάθε κομμάτι του παζλ αποκαλύπτει και μια άβολη αλήθεια.
Πρεμιέρα 03/03 από την HBO Max, διαθέσιμη και μέσα από το Vodafone TV.
Rooster
Η νέα κωμική σειρά Rooster εξερευνά τη δυσλειτουργική σχέση ενός επιτυχημένου συγγραφέα best-seller με την ενήλικη κόρη του. Ο Greg Russo (Steve Carell) επισκέπτεται το πανεπιστήμιο όπου διδάσκει η κόρη του για να τη στηρίξει μετά την απιστία του συζύγου της με μια φοιτήτρια. Η καθημερινότητα μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο συγκρούσεων, με το χιούμορ να αναδύεται από κάθε στιγμή. Το βασικό εύρημα της σειράς είναι ότι ο Greg προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με τον “Rooster”, τον φανταστικό ήρωα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει στα βιβλία του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πραγματική ζωή.
Η πιο αναμενόμενη πρεμιέρα του Μαρτίου από την HBO Max, διαθέσιμη από 09/03 και μέσα από το Vodafone TV.
Hacks
Το πολυβραβευμένο Hacks είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών γύρω από τη σύγκρουση των γενεών στη δημιουργία. Η θρυλική stand-up κωμικός Ντέμπορα Βανς (Jean Smart), βλέπει την καριέρα της να φθίνει και αναγκάζεται να επανεφεύρει τον εαυτό της, συνεργαζόμενη με μια νεότερη σεναριογράφο που εκπροσωπεί ακριβώς ό,τι την απειλεί: τη νέα, ταλαντούχα γενιά. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά καυστική, αστεία και συχνά απρόσμενα τρυφερή.
Οι τέσσερις πρώτοι κύκλοι του Hacks από την HBO Max έρχονται στο Vodafone TV για απολαυστικό binge-watching από τις 17/03.
The Comeback
Η Βάλερι Τσέρις (Lisa Kudrow) είναι μια ξεπεσμένη σταρ των 90s, αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στο προσκήνιο. Δέχεται να συμμετάσχει στο ριάλιτι “The Comeback”, επιτρέποντας στις κάμερες να καταγράφουν κάθε στιγμή της ζωής της. Το αποτέλεσμα είναι μια ανελέητη αποδόμηση της showbiz, όπου η Βάλερι ταπεινώνεται από τον ίδιο τον κόσμο στον οποίο προσπαθεί να ενταχθεί. Μια από τις πιο αυτοαναφορικές και άβολα ειλικρινείς κωμωδίες της τηλεόρασης επιστρέφει με τον τρίτο και τελευταίο κύκλο για να σατιρίσει τη βιομηχανία του θεάματος με αφοπλιστικό τρόπο.
Διαθέσιμο από την HBO Max μέσα από το Vodafone TV στις 23/03.
Lucky Luke
Ο θρυλικός καουμπόης επιστρέφει σε live-action μορφή στη σειρά Lucky Luke. Ο μοναχικός πιστολέρο που «πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του» μπλέκει αυτή τη φορά σε μια περιπέτεια με πιο σύγχρονη αφηγηματική προσέγγιση. Στο πλευρό του βρίσκεται η Louise, μια νεαρή γυναίκα που αναζητά τη μυστηριωδώς εξαφανισμένη μητέρα της. Στο ταξίδι τους θα συναντήσουν τους Dalton, τον Billy the Kid και την Calamity Jane, σε μια σειρά γεμάτη δράση, χιούμορ και όλα όσα μας έκαναν να αγαπήσουμε τον εμβληματικό ήρωα.
Διαθέσιμη από 23/03 στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.
