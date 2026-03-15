Με τη Ζιλιέτ Μπινός συναντήθηκε η Λίνα Μενδώνη: Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου στην Αθήνα
Στο γεύμα εργασίας, που παρέθεσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Άκης Σακελλαρίου, είχε την ευκαιρία η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να συζητήσει με την Ζιλιέτ Μπινός, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου– EFA για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Συζητήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν το υπερσύγχρονο Ηχογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Επαυξημένης Πραγματικότητας -οι νέες υποδομές που εγκαινιάστηκαν πριν λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης- τα οποία μπορούν να προσελκύσουν ποικίλες παραγωγές και να αξιοποιηθούν ιδιαίτερα για οπτικοακουστικές/ κινηματογραφικές παραγωγές.
Συζητήθηκε, επίσης, η διοργάνωση της επικείμενης τελετής απονομής των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου – EFA για πρώτη φορά στην Αθήνα, την 16η Ιανουαρίου 2027. Τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου είναι τα σημαντικότερα του είδους τους, που απονέμονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece-εποπτευόμενος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού- έχει αναλάβει την διοργάνωση της τελετής απονομής.
Η διοργάνωση τους σηματοδοτεί μία κορυφαία στιγμή για την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά και την προβολή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Παράλληλα, με την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις, για την ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου.
Καθώς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, προβλήθηκαν δυο ντοκιμαντέρ με θέμα τα «Γλυπτά του Παρθενώνα», η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε την Ζιλιέτ Μπινός για το ελληνικό αίτημα του επαναπατρισμού τους και της οριστικής επανένωσής τους στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Η Ζιλιέτ Μπινός θα επιστρέψει στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο, για τα γυρίσματα της ταινίας Merci Charlotte του τούρκου σκηνοθέτη Μπερκούν Ογιά, που θα γίνουν και στην Αθήνα.
Στο γεύμα εργασίας παρακάθησαν η Ελίζ Ζιλαντό Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, ο Matthiijs Wouter Knol, διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, και υπεύθυνος για την διοργάνωση των βραβείων, όπως και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.
