Η απόλυτη μονομαχία στα φετινά Όσκαρ: «Αμαρτωλοί» ή «Μια μάχη μετά την άλλη», τα προγνωστικά του protothema.gr
Η απόλυτη μονομαχία στα φετινά Όσκαρ: «Αμαρτωλοί» ή «Μια μάχη μετά την άλλη», τα προγνωστικά του protothema.gr
Ράιν Κούγκλερ εναντίον Πολ Τόμας Άντερσον, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν εναντίον Τιμοτέ Σαλαμέ, απόλυτο φαβορί η Τζέσι Μπάκλεϊ, τι να περιμένουμε στα «μεγάλα» βραβεία της βραδιάς
Αν μη τι άλλο τα φετινά Όσκαρ θα έχουν σασπένς. Γιατί μετά από πολλά χρόνια που τα φαβορί, στις βασικές τουλάχιστον κατηγορίες των βραβείων, έμοιαζαν σχεδόν ξεκάθαρα, φέτος θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ανοίξουν οι φάκελοι, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, για να μάθουμε ποιοι θα κερδίσουν τα πολυπόθητα χρυσά αγαλματίδια. Ένα είναι το μόνο σίγουρο και αυτό αποτελεί ερώτημα: «Αμαρτωλοί» ή «Μια μάχη μετά την άλλη»;
Αυτή είναι η μονομαχία που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της λαμπερής τελετής απονομής. Γιατί οι δύο ταινίες βρίσκονται σε μια κούρσα ταχύτητας που οδεύει προς το φινάλε αλλά κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Παρόλα αυτά θα τολμήσουμε, για μία ακόμη χρονιά, να δώσουμε τα προγνωστικά μας.
Καλύτερη Ταινία – Καλύτερος Σκηνοθέτης
Από τη μια πλευρά οι «Αμαρτωλοί» του Ράιν Κούγκλερ είναι η ταινία που έσπασε το ρεκόρ των υποψηφιοτήτων στην ιστορία του θεσμού, δίνοντας το βροντερό παρών σε 16 συνολικά κατηγορίες. Το παρελθόν ωστόσο έχει αποδείξει πως δεν κερδίζει πάντα η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Στο κοινωνικό αυτό δράμα που διαδραματίζεται στον αμερικάνικο νότο της δεκαετίας του ‘30 και διαθέτει λίγο από δράση, λίγο από βρικόλακες και πολύ από καλή μπλουζ μουσική μουσική, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, σε διπλό ρόλο ενσαρκώνει δύο δίδυμα αδέρφια, βετεράνους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που εργαζόταν για την Μαφία του Σικάγο, που επιστρέφουν στην γενέτειρα τους για να κάνουν μία νέα αρχή, ανοίγοντας ένα μπλουζ μπαρ, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με ένα υπερφυσικό κακό.
Από την άλλη πλευρά το η «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, τον Μπενίτσιο Ντελ Τόρο και τον Σον Πεν, είναι ένα πολιτικό θρίλερ με έντονη δράση. Όταν ο αμείλικτος εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια απουσίας, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται εκ νέου για να διασώσουν την κόρη ενός μέλους της ομάδας. Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μποπμ, ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο, επιστρέφει με απειλητικές διαθέσεις.
Δεδομένου ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον συγκαταλέγεται, δικαίως, ανάμεσα στους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της γενιάς του και έχει προταθεί 14 φορές συνολικά για Όσκαρ αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει πάρει, οι πιθανότητες να κερδίσει στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας είναι μάλλον υπέρ του.
Να σημειωθεί πως στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας είναι υποψήφια και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου που διεκδικεί τέσσερα συνολικά Όσκαρ.
Α΄ Ανδρικός ρόλος
Αυτή είναι η μονομαχία που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της λαμπερής τελετής απονομής. Γιατί οι δύο ταινίες βρίσκονται σε μια κούρσα ταχύτητας που οδεύει προς το φινάλε αλλά κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Παρόλα αυτά θα τολμήσουμε, για μία ακόμη χρονιά, να δώσουμε τα προγνωστικά μας.
Καλύτερη Ταινία – Καλύτερος Σκηνοθέτης
Από τη μια πλευρά οι «Αμαρτωλοί» του Ράιν Κούγκλερ είναι η ταινία που έσπασε το ρεκόρ των υποψηφιοτήτων στην ιστορία του θεσμού, δίνοντας το βροντερό παρών σε 16 συνολικά κατηγορίες. Το παρελθόν ωστόσο έχει αποδείξει πως δεν κερδίζει πάντα η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Στο κοινωνικό αυτό δράμα που διαδραματίζεται στον αμερικάνικο νότο της δεκαετίας του ‘30 και διαθέτει λίγο από δράση, λίγο από βρικόλακες και πολύ από καλή μπλουζ μουσική μουσική, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, σε διπλό ρόλο ενσαρκώνει δύο δίδυμα αδέρφια, βετεράνους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που εργαζόταν για την Μαφία του Σικάγο, που επιστρέφουν στην γενέτειρα τους για να κάνουν μία νέα αρχή, ανοίγοντας ένα μπλουζ μπαρ, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με ένα υπερφυσικό κακό.
Από την άλλη πλευρά το η «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, τον Μπενίτσιο Ντελ Τόρο και τον Σον Πεν, είναι ένα πολιτικό θρίλερ με έντονη δράση. Όταν ο αμείλικτος εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια απουσίας, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται εκ νέου για να διασώσουν την κόρη ενός μέλους της ομάδας. Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μποπμ, ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο, επιστρέφει με απειλητικές διαθέσεις.
Δεδομένου ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον συγκαταλέγεται, δικαίως, ανάμεσα στους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της γενιάς του και έχει προταθεί 14 φορές συνολικά για Όσκαρ αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει πάρει, οι πιθανότητες να κερδίσει στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας είναι μάλλον υπέρ του.
Να σημειωθεί πως στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας είναι υποψήφια και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου που διεκδικεί τέσσερα συνολικά Όσκαρ.
Α΄ Ανδρικός ρόλος
Οι «Αμαρτωλοί» του Κούγκλερ, πάντως, έχουν πολλές πιθανότητες να επικρατήσουν σε μια άλλη βασική κατηγορία των Όσκαρ, αυτή του Α΄ Ανδρικού Ρόλου χάρη στην ομολογουμένως πολύ καλή ερμηνεία του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, όχι σε έναν αλλά σε δύο ταυτόχρονα ρόλους, εγχείρημα το οποίο, αναμφισβήτητα, αποτελεί μια εξόχως επικίνδυνη αποστολή την οποία έφερε εις πέρας με επιτυχία.
Βασικός αντίπαλός του σε αυτή την κούρσα θα είναι ο νέος, ωραίος και δημοφιλής Τιμοτέ Σαλαμέ για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme» στην οποία ενσαρκώνει έναν φιλόδοξο και ευρηματικό νεαρό που δουλεύει ως πωλητής σε υποδηματοποιείο αλλά ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινγκ πονγκ.
Μπορεί μέχρι πριν λίγο καιρό ο Σαλαμέ να θεωρούνταν φαβορί σε αυτή την κατηγορία το θετικό κλίμα υπέρ του, ωστόσο, μοιάζει να υποχωρεί όλο και περισσότερο ειδικά μετά την προκλητική δήλωσή του «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λένε: Κρατήστε αυτό το πράγμα ζωντανό, ακόμα κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτό» η οποία ξεσήκωσε παγκόσμιες αντιδράσεις.
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Αυτή είναι η μοναδική κατηγορία βραβείων στα φετινά Όσκαρ που έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και αυτό γιατί η ερμηνεία της Τζέσι Μπάκλεϊ ως γυναίκας του Σαίξπηρ που χάνει την 11χρονο γιο της, στο ιστορικό δράμα «Άμνετ» της Κλόι Ζάο, ήταν τόσο συγκλονιστική, που σχεδόν όλοι, ίσως ακόμη και οι ανταγωνίστριές της για το ίδιο βραβείο, Κέιτ Χάντσον, Έμα Στόουν, Ρόουζ Μπερν και Ρενάτε Ράινσβε, ψηφίζουν υπέρ της.
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Άλλη μία κατηγορία στην οποία το «Μια μάχη μετά την άλλη» έχει πολλές πιθανότητες να το...σηκώσει καθώς είναι υποψήφιοι δύο ηθοποιοί της ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο και ο Σον Πεν, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι για το «Φρανκεστάιν», τον Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς» και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»...Η δική μας πρόβλεψη είναι πως ο Σον Πεν πάει σφαίρα για το τρίτο κατά σειρά Όσκαρ της καριέρας του.
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Απρόβλεπτο μέχρι την τελευταία στιγμή φαίνεται πως θα παραμείνει το αποτέλεσμα στην κατηγορία του Β΄ Γυναικείου Ρόλου στην οποία είναι υποψήφιες η Ελ Φάνινγκ και η Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία», η Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons», η Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς» και η Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Αν οπωσδήποτε έπρεπε να κάνουμε μια πρόβλεψη πάντως θα το δίναμε στην Εϊμι Μάντιγκαν για την ιδιαίτερα επιτυχημένη μεταμόρφωσή της στην ταινία τρόμου του Ζακ Κρέγκερ.
Βασικός αντίπαλός του σε αυτή την κούρσα θα είναι ο νέος, ωραίος και δημοφιλής Τιμοτέ Σαλαμέ για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme» στην οποία ενσαρκώνει έναν φιλόδοξο και ευρηματικό νεαρό που δουλεύει ως πωλητής σε υποδηματοποιείο αλλά ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινγκ πονγκ.
Μπορεί μέχρι πριν λίγο καιρό ο Σαλαμέ να θεωρούνταν φαβορί σε αυτή την κατηγορία το θετικό κλίμα υπέρ του, ωστόσο, μοιάζει να υποχωρεί όλο και περισσότερο ειδικά μετά την προκλητική δήλωσή του «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λένε: Κρατήστε αυτό το πράγμα ζωντανό, ακόμα κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτό» η οποία ξεσήκωσε παγκόσμιες αντιδράσεις.
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Αυτή είναι η μοναδική κατηγορία βραβείων στα φετινά Όσκαρ που έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και αυτό γιατί η ερμηνεία της Τζέσι Μπάκλεϊ ως γυναίκας του Σαίξπηρ που χάνει την 11χρονο γιο της, στο ιστορικό δράμα «Άμνετ» της Κλόι Ζάο, ήταν τόσο συγκλονιστική, που σχεδόν όλοι, ίσως ακόμη και οι ανταγωνίστριές της για το ίδιο βραβείο, Κέιτ Χάντσον, Έμα Στόουν, Ρόουζ Μπερν και Ρενάτε Ράινσβε, ψηφίζουν υπέρ της.
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Άλλη μία κατηγορία στην οποία το «Μια μάχη μετά την άλλη» έχει πολλές πιθανότητες να το...σηκώσει καθώς είναι υποψήφιοι δύο ηθοποιοί της ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο και ο Σον Πεν, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι για το «Φρανκεστάιν», τον Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς» και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»...Η δική μας πρόβλεψη είναι πως ο Σον Πεν πάει σφαίρα για το τρίτο κατά σειρά Όσκαρ της καριέρας του.
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Απρόβλεπτο μέχρι την τελευταία στιγμή φαίνεται πως θα παραμείνει το αποτέλεσμα στην κατηγορία του Β΄ Γυναικείου Ρόλου στην οποία είναι υποψήφιες η Ελ Φάνινγκ και η Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία», η Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons», η Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς» και η Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Αν οπωσδήποτε έπρεπε να κάνουμε μια πρόβλεψη πάντως θα το δίναμε στην Εϊμι Μάντιγκαν για την ιδιαίτερα επιτυχημένη μεταμόρφωσή της στην ταινία τρόμου του Ζακ Κρέγκερ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
