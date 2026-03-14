Η απόλυτη μονομαχία στα φετινά Όσκαρ: «Αμαρτωλοί» ή «Μια μάχη μετά την άλλη», τα προγνωστικά του protothema.gr

H Τζέσι Μπάκλεϊ στο «Άμνετ»

Ο Σον Πεν στο «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Εϊμι Μάντιγκαν στο «Weapons»

Οι «Αμαρτωλοί» του Κούγκλερ, πάντως, έχουν πολλές πιθανότητες να επικρατήσουν σε μια άλλη βασική κατηγορία των Όσκαρ, αυτή του Α΄ Ανδρικού Ρόλου χάρη στην ομολογουμένως πολύ καλή ερμηνεία του, όχι σε έναν αλλά σε δύο ταυτόχρονα ρόλους, εγχείρημα το οποίο, αναμφισβήτητα, αποτελεί μια εξόχως επικίνδυνη αποστολή την οποία έφερε εις πέρας με επιτυχία.Βασικός αντίπαλός του σε αυτή την κούρσα θα είναι ο νέος, ωραίος και δημοφιλήςγια την ερμηνεία του στην ταινία «» στην οποία ενσαρκώνει έναν φιλόδοξο και ευρηματικό νεαρό που δουλεύει ως πωλητής σε υποδηματοποιείο αλλά ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινγκ πονγκ.Μπορεί μέχρι πριν λίγο καιρό ο Σαλαμέ να θεωρούνταν φαβορί σε αυτή την κατηγορία το θετικό κλίμα υπέρ του, ωστόσο, μοιάζει να υποχωρεί όλο και περισσότερο ειδικά μετά την προκλητική δήλωσή του «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λένε: Κρατήστε αυτό το πράγμα ζωντανό, ακόμα κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτό» η οποία ξεσήκωσε παγκόσμιες αντιδράσεις.Αυτή είναι η μοναδική κατηγορία βραβείων στα φετινά Όσκαρ που έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και αυτό γιατί η ερμηνεία τηςως γυναίκας του Σαίξπηρ που χάνει την 11χρονο γιο της, στο ιστορικό δράμα «» της Κλόι Ζάο, ήταν τόσο συγκλονιστική, που σχεδόν όλοι, ίσως ακόμη και οι ανταγωνίστριές της για το ίδιο βραβείο, Κέιτ Χάντσον, Έμα Στόουν, Ρόουζ Μπερν και Ρενάτε Ράινσβε, ψηφίζουν υπέρ της.Άλλη μία κατηγορία στην οποία το «Μια μάχη μετά την άλλη» έχει πολλές πιθανότητες να το...σηκώσει καθώς είναι υποψήφιοι δύο ηθοποιοί της οκαι ο, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι για το «Φρανκεστάιν», τον Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς» και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»...Η δική μας πρόβλεψη είναι πως ο Σον Πεν πάει σφαίρα για το τρίτο κατά σειρά Όσκαρ της καριέρας του.Απρόβλεπτο μέχρι την τελευταία στιγμή φαίνεται πως θα παραμείνει το αποτέλεσμα στην κατηγορία του Β΄ Γυναικείου Ρόλου στην οποία είναι υποψήφιες η Ελ Φάνινγκ και η Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία», ηγια το «Weapons», η Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς» και η Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη». Αν οπωσδήποτε έπρεπε να κάνουμε μια πρόβλεψη πάντως θα το δίναμε στην Εϊμι Μάντιγκαν για την ιδιαίτερα επιτυχημένη μεταμόρφωσή της στην ταινία τρόμου του Ζακ Κρέγκερ.