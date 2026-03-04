«Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος»: Ο θρυλικός ήρωας κατακτά τη μεγάλη οθόνη

H πασίγνωστη ιστορία του Δαβίδ αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη, μέσα από τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος», που θα βγει στους κινηματογράφους στις 26 Μαρτίου, στα ελληνικά.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2025 στην Αμερική σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, είναι ένα εντυπωσιακό, καθηλωτικό animation για όλη την οικογένεια, γεμάτο περιπέτεια και ελπίδα, που αφηγείται τη ζωή του αγοριού που έγινε θρύλος.



Όταν ο γίγαντας Γολιάθ υψώνεται για να τρομοκρατήσει ένα ολόκληρο έθνος, ένας νεαρός βοσκός, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, λίγες πέτρες και ακλόνητη πίστη, επιλέγεται για να τον αντιμετωπίσει. Καταδιωγμένος από την εξουσία και καθοδηγούμενος από τον σκοπό του, το ταξίδι του δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης και του θάρρους του – και κορυφώνεται σε μια μάχη όχι μόνο για ένα στέμμα, αλλά για την ψυχή ενός βασιλείου. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ, εμπνέει ολόκληρο το λαό του.



H ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, με τη δύναμη του πίστης και του θάρρους τολμά να σταθεί απέναντι σε όλους και να αναδειχθεί νικητής. Η ιστορία ενός αδύναμου απέναντι στους πανίσχυρους που θα εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.