«Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος»: Ο θρυλικός ήρωας κατακτά τη μεγάλη οθόνη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δαβίδ ταινία κινούμενα σχέδια

«Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος»: Ο θρυλικός ήρωας κατακτά τη μεγάλη οθόνη

Βγαίνει στα ελληνικά η ταινία κινουμένων σχεδίων που σάρωσε στην Αμερική

«Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος»: Ο θρυλικός ήρωας κατακτά τη μεγάλη οθόνη
4 ΣΧΟΛΙΑ

H πασίγνωστη ιστορία του Δαβίδ αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη, μέσα από τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος», που θα βγει στους κινηματογράφους στις 26 Μαρτίου, στα ελληνικά.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2025 στην Αμερική σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, είναι ένα εντυπωσιακό, καθηλωτικό animation για όλη την οικογένεια, γεμάτο περιπέτεια και ελπίδα, που αφηγείται τη ζωή του αγοριού που έγινε θρύλος.

ΔΑΒΙΔ: ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΘΡΥΛΟΣ - Trailer | 26 Μαρτίου στους κινηματογράφους από την TFG
Όταν ο γίγαντας Γολιάθ υψώνεται για να τρομοκρατήσει ένα ολόκληρο έθνος, ένας νεαρός βοσκός, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, λίγες πέτρες και ακλόνητη πίστη, επιλέγεται για να τον αντιμετωπίσει. Καταδιωγμένος από την εξουσία και καθοδηγούμενος από τον σκοπό του, το ταξίδι του δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης και του θάρρους του – και κορυφώνεται σε μια μάχη όχι μόνο για ένα στέμμα, αλλά για την ψυχή ενός βασιλείου. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ, εμπνέει ολόκληρο το λαό του.


H ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, με τη δύναμη του πίστης και του θάρρους τολμά να σταθεί απέναντι σε όλους και να αναδειχθεί νικητής. Η ιστορία ενός αδύναμου απέναντι στους πανίσχυρους που θα εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.

 

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης