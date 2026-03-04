Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
«Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος»: Ο θρυλικός ήρωας κατακτά τη μεγάλη οθόνη
Βγαίνει στα ελληνικά η ταινία κινουμένων σχεδίων που σάρωσε στην Αμερική
H πασίγνωστη ιστορία του Δαβίδ αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη, μέσα από τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Δαβίδ. Το αγόρι που έγινε θρύλος», που θα βγει στους κινηματογράφους στις 26 Μαρτίου, στα ελληνικά.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2025 στην Αμερική σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, είναι ένα εντυπωσιακό, καθηλωτικό animation για όλη την οικογένεια, γεμάτο περιπέτεια και ελπίδα, που αφηγείται τη ζωή του αγοριού που έγινε θρύλος.
H ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, με τη δύναμη του πίστης και του θάρρους τολμά να σταθεί απέναντι σε όλους και να αναδειχθεί νικητής. Η ιστορία ενός αδύναμου απέναντι στους πανίσχυρους που θα εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.
