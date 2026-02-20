Μαρία Φαραντούρη και Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δύο μεγάλες φωνές με ευρύτατο ρεπερτόριο, η Μαρία Φαραντούρη
και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος
θα ενώσουν τις καλλιτεχνικές δυνάμεις τους, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
, για μια μουσική ανθολογία που διατρέχει το έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
Ερμηνευτές με βαθιά ριζωμένη παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμο βαδίζουν πάνω στ' αχνάρια που έχουν αφήσει στην ψυχή μας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες των συνθετών που σφράγισαν το είδος: Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Καραΐνδρου, Μιχάλης Γρηγορίου κ.ά.
Μια πλειάδα μεγάλων συνθετών και ποιητών διαμόρφωσαν, εδώ και δεκαετίες, το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης. Τραγούδια που συνόδευσαν τους αγώνες, τους έρωτες και τις απώλειες μιας γενιάς, ζωντανεύουν ξανά στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτελεί η φιλική συμμετοχή του σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου, ο οποίος υπογράφει τη θεατρική διδασκαλία του μουσικού έργου «Ο Επιζών». Το έργο, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Τάκη Σινόπουλου, ερμηνεύουν η Λυγερή Μητροπούλου και η Καλλιόπη Μητροπούλου, φέρνοντας στη σκηνή τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση της ποίησης του Σινόπουλου μέσα από τη μουσική του Θεοδωράκη.
Στο πιάνο και την μουσική επιμέλεια βρίσκεται ο Αχιλλέας Ούαστορ, ενώ στη σκηνή ανεβαίνει και ο διεθνής φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή φωνή στο μουσικό σύνολο.