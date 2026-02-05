Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Το Θέατρο του Νέου Κόσμου φιλοξενεί το το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, «Οι Καρέκλες»
Μια παράσταση-βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι κόντρα στη μοναξιά
Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος ενώνουν τις καλλιτεχνικές δυνάμεις τους στο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Οι Καρέκλες» που ανέβηκε πριν λίγες ημέρες στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, με τη σκηνοθετική τους υπογραφή και τους ίδιους θα ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς ρόλους.
Πρόκειται για μια παράσταση-βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι κόντρα στη μοναξιά, και στην απέλπιδα προσπάθειά του να αφήσει πίσω του ένα χνάρι, ένα αποτύπωμα που θα πιάσει τόπο στην ψυχή των άλλων.
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ζει ξεχασμένο στον φάρο ενός απομονωμένου νησιού. Η αγωνία και η χαρά τους είναι μεγάλη, καθώς αναμένουν την άφιξη καλεσμένων. Ο άντρας θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα από τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη ζωή του κι έτσι προσλαμβάνει έναν επαγγελματία ομιλητή. Η ώρα περνάει, το σπίτι γεμίζει με καρέκλες και περισσότερες καρέκλες και περισσότερες καρέκλες…
Στην παράσταση παίζει επίσης ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Μέρες & ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη στις 18:15
Παρασκευή στις 21:15
Σάββατο στις 18:15
Κυριακή στις 21.15
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
