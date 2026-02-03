Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Υποδύεται την Μαρία Αντουανέτα στη σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου

Από την προσωπικότητα της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας είναι εμπνευσμένη η παράσταση «Μαρί Αντουανέτ -Savon Original: Η Ασφυξία Του Πούπουλου Όταν Πέφτει
», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Χατζάκη
, με πρωταγωνίστρια την Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη
, ο δεύτερος κύκλος παρουσίασης της οποίας θα ξεκινήσει στις 9 Φεβρουαρίου, στο «Δώμα» του Θεάτρου του Νέου Κόσμου
.
Οι δύο καλλιτέχνες, στην παρθενικής του αυτή συνεργασία, δημιουργούν έναν τόπο, όπου η πληθωρική ηρωίδα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να βαρεθεί ανελέητα, να θυμηθεί και να ξεχάσει την επόμενη στιγμή, ακριβώς όπως όλος ο κόσμος, πριν όμως πολλά χρόνια, με πιο ογκώδη ρούχα και περισσότερα διαμάντια.
Κατεβαίνει τη σκάλα. Την κατεβαίνει σα να μην υπάρχει τέλος. Η Μαρί Αντουανέτ κατεβαίνει ασταμάτητα. Κατεβαίνει με χάρη, κατεβαίνει αργά, κατεβαίνει σα να χάνεται. Κατεβαίνει και πάνω της γράφονται δεκάδες σκέψεις, γεγονότα, δεκαετίες. Από τη Γαλλία του 1780 μέχρι τη Β. Καρολίνα του 2000 δυο σκαλοπάτια δρόμος. Κατεβαίνει κι αυτή η κατάβαση μοιάζει με πτώση. Απαλή και σχεδόν άηχη.
Μέσα στη χρυσοποίκιλτη άμαξα, στο ταξίδι από την Αυστρία προς τη Γαλλία, με σκοπό να γνωρίσει τον μέλλοντα σύζυγό της και μέλλοντα βασιλιά της Γαλλίας, αναπολεί το μέλλον που της επιφυλάσσεται, θυμάται ιστορίες απ' όλο τον κόσμο, που συνέβησαν ή πρόκειται να συμβούν, μουρμουρίζει μουσικές, δεν κάνει τίποτα για πολλή ώρα.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00
Προπώληση
εισιτηρίων ΕΔΩ