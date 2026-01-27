H Ασμίκ Γκριγκοριάν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Ασμίκ Γκριγκοριάν

H Ασμίκ Γκριγκοριάν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

H Ασμίκ Γκριγκοριάν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται την εξαίσια Ασμίκ Γκριγκοριάν, τη Λιθουανή σοπράνο που κατά γενική ομολογία κυριαρχεί στην παγκόσμια οπερατική σκηνή την τελευταία δεκαετία, έχοντας μόλις προσθέσει στην πλούσια συλλογή της τον τίτλο της Λυρικής Τραγουδίστριας της Χρονιάς για το 2025 από τα Διεθνή Βραβεία Όπερας.

«Καθηλωτικό δραματικό ταλέντο» (The New York Times), «εκθαμβωτική ευελιξία» (The Times), φωνή «άγρια, πλούσια και σκοτεινή» (Le Monde): οι κριτικές είναι διθυραμβικές, και δικαίως. Με το ανεξάντλητο ερμηνευτικό της εύρος έχει κατακτήσει όλους τους μεγάλους ρόλους του ρεπερτορίου την τελευταία δεκαετία, σαγηνεύοντας το κοινό και κάνοντας τα σπουδαιότερα λυρικά θέατρα στον κόσμο να υποκλιθούν στο ταλέντο της.

H Ασμίκ Γκριγκοριάν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Popov Dmytro

Στο Μέγαρο θα την απολαύσουμε για μια μοναδική βραδιά με τον εξαιρετικό Ουκρανό τενόρο Ντμίτρο Ποπόφ σε αγαπημένες άριες και ντουέτα του Πουτσίνι και του Ντβόρζακ. Θα τους συνοδεύσει η ΚΟΘ υπό την καθοδήγηση του Λιθουανού μαέστρου Μοντέστας Πιτρένας, διευθυντή της Εθνικής Όπερας της Λετονίας.

Asmik Grigorian Σοπράνο
Dmytro Popov Τενόρος
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Κλείσιμο
Modestas Pitrenas Διεύθυνση Ορχήστρας

H Ασμίκ Γκριγκοριάν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Α’ Μέρος
G. Puccini
La Tregenda από την όπερα Le Villi (ορχηστρικό)
Άρια “Vissi d’arte” από την όπερα Tosca
Άρια “Recondita armonia” από την όπερα Tosca

A. Dvořák
Σλαβονικός χορός αρ. 1 σε ντο μείζονα, έργο 46 (ορχηστρικό)
Άρια “Měsíčku na nebi hlubokém” (Song to the Moon) από την όπερα Rusalka
Άρια “Vidino divná, přesladká” (Prince’s Aria) από την όπερα Rusalka
Ντουέτο “Miláčku, znáš mne, znáš?” (Do you still know me, lover?)
από την όπερα Rusalka

Β’ Μέρος
G. Puccini
Άρια “Donna non vidi mai” από την όπερα Manon Lescaut
Άρια “Sola perduta” από την όπερα Manon Lescaut
Ντουέτο “Tu, tu, amore? Tu?” από την όπερα Manon Lescaut
Ιντερμέτζο της τρίτης πράξης από την όπερα Madama Butterfly (ορχηστρικό)
Άρια “Addio fiorito asil” από την όπερα Madama Butterfly
Άρια “Un bel dì, vedremo” από την όπερα Madama Butterfly
Ντουέτο “Vogliatemi bene” από την όπερα Madama Butterfly

H Ασμίκ Γκριγκοριάν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Pitrenas Modestas

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

60€, 50€, 40€, 30€, 15€ (μειωμένο)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3542

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

