Το aaathens.art γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
Ένα αποκλειστικό δείπνο και after-party για τον ελληνικό κόσμο της τέχνης
Το aaathens.art είναι η κορυφαία πλατφόρμα σύγχρονης καλλιτεχνικής ενημέρωσης της Αθήνας και ο πρώτος διαδραστικός ζωντανός χάρτης τέχνης της πόλης — ένας καθημερινά ενημερωμένος οδηγός που συγκεντρώνει εκθέσεις από τα μεγάλα μουσεία έως τους ανεξάρτητους χώρους τέχνης σε ολόκληρη την πρωτεύουσα.
Ιδρυθείσα και διευθυνόμενη από τη Chiara Crespi, η πλατφόρμα συνδέει τους κατοίκους και τους διεθνείς επισκέπτες με τον πλήρη παλμό της πολιτιστικής σκηνής της Αθήνας, τοποθετώντας την πόλη ως κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό για τη σύγχρονη τέχνη.
Σε μόλις 12 μήνες, το aaathens.art έχει δημιουργήσει μια ακμάζουσα διεθνή κοινότητα: 7K+ ακολούθους στο Instagram και 41K οργανικές συνδέσεις που εκτείνονται στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Σιγκαπούρη. Ο κόσμος παρακολουθεί την Αθήνα και το aaathens.art είναι ο φακός μέσα από τον οποίο τη βλέπει.
Μία κοινότητα σε κίνηση
Η εκδήλωση
Ο εορτασμός
Στις 15 Απριλίου 2026, η aaathens.art συγκέντρωσε τις πιο επιδραστικές πολιτιστικές φωνές της Αθήνας για μια βραδιά που ήταν εξίσου εορταστική και δηλωτική. Σαράντα δύο διευθυντές μουσείων, γκαλερίστες, επιμελητές, διπλωμάτες και επικεφαλής μέσων ενημέρωσης συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα μόνο τραπέζι — ένα καθηλωτικό, απόκοσμο σκηνικό που συνέλαβε η Chiara Crespi, όπου η τέχνη, η performance και η γαστρονομία συνυπήρξαν. Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα after-party που υποδέχθηκε 150+ καλεσμένους από τη μόδα και τη δημιουργική κοινότητα της Αθήνας. Ένα χρόνο μετά, η aaathens.art δεν καλύπτει απλώς τη σκηνή, αλλά τη διαμορφώνει.
Ποιοι βρίσκονται στον χώρο
Breeders Gallery / CAN Gallery / Rebecca Cahmi Theocharakis Foundation / Benaki Museum / Onassis ONYX French & Italian Embassy Ministry of Tourism — Angela Varela Travel.gr / Blue Magazine / Condé Nast
Μενού και χορηγοί
Το μενού επιμελήθηκε το @BouiBouiTinos — εκλεπτυσμένα, εποχικά πιάτα με ελληνική έμπνευση. Gin: Johni & Jango Συνδυασμός κρασιών: Dorian Winery — dorianwines.gr
Δημιουργικές συντελέσεις
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Chiara Crespi – aaathens.art
Performance: Niko Rupllem & Rene Habermacher
Εγκατάσταση Φυτών: @Telesilis
Ηχητικό Τοπίο Δείπνου: Nefeli Synesiou, Quay & Thomas Franzini
Ήχος: Retrograde Days
