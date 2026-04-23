Το aaathens.art γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

Ο εορτασμός

Ποιοι βρίσκονται στον χώρο

Μενού και χορηγοί

Δημιουργικές συντελέσεις

Στις, η aaathens.art συγκέντρωσε τις πιο επιδραστικές πολιτιστικές φωνές της Αθήνας για μια βραδιά που ήταν εξίσου εορταστική και δηλωτική. Σαράντα δύο διευθυντές μουσείων, γκαλερίστες, επιμελητές, διπλωμάτες και επικεφαλής μέσων ενημέρωσης συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα μόνο τραπέζι — ένα καθηλωτικό, απόκοσμο σκηνικό που συνέλαβε η Chiara Crespi, όπου η τέχνη, η performance και η γαστρονομία συνυπήρξαν. Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα after-party που υποδέχθηκε 150+ καλεσμένους από τη μόδα και τη δημιουργική κοινότητα της Αθήνας. Ένα χρόνο μετά, η aaathens.art δεν καλύπτει απλώς τη σκηνή, αλλά τη διαμορφώνει.Breeders Gallery / CAN Gallery / Rebecca Cahmi Theocharakis Foundation / Benaki Museum / Onassis ONYX French & Italian Embassy Ministry of Tourism — Angela Varela Travel.gr / Blue Magazine / Condé NastΤο μενού επιμελήθηκε το @BouiBouiTinos — εκλεπτυσμένα, εποχικά πιάτα με ελληνική έμπνευση. Gin: Johni & Jango Συνδυασμός κρασιών: Dorian Winery — dorianwines.grΚαλλιτεχνική Διεύθυνση: Chiara Crespi – aaathens.artPerformance: Niko Rupllem & Rene HabermacherΕγκατάσταση Φυτών: @TelesilisΗχητικό Τοπίο Δείπνου: Nefeli Synesiou, Quay & Thomas FranziniΉχος: Retrograde Days