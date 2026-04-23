«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για Αλεξίου, Μακρυπούλια - Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση
Χάρις Αλεξίου Ζέτα Μακρυπούλια Χρήστος Λούλης Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για Αλεξίου, Μακρυπούλια - Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση

O σκηνοθέτης Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική  αφήγηση των ελληνικών ταινιών

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για Αλεξίου, Μακρυπούλια - Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση
Απόψε θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της παράστασης «Τζένη Τζένη», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νίκου Καραθάνου και έναν all star θίασο στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Χάρις ΑλεξίουΧρήστος ΛούληςΖέτα Μακρυπούλια, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Άγγελος Παπαδημητρίου κ.α.
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για Αλεξίου, Μακρυπούλια - Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση

Με αρχική έμπνευση το «Τζένη Τζένη», την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για Αλεξίου, Μακρυπούλια - Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για Αλεξίου, Μακρυπούλια - Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση

Στην παράσταση παίζουν επίσης οι Νίκος Καραθάνος, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Σκουρλέτης και Ιωάννα Μπιτούνη ενώ συμμετέχει και 4μελής ορχήστρα

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30
Σάββατο 17.30 & 21.00

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

