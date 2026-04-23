Τέλος εποχής για το ΝΕΟΝ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου

Δωρίζοντας τη συλλογή

Στόχος του ήταν να φέρει το ευρύ κοινό σε επαφή με τις ιδέες και τις προκλήσεις της σύγχρονης τέχνης, σε μια εποχή που αναζητούσε νέα μοντέλα κοινωνικής συμμετοχής και ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Σημαντική ήταν τόσο για τον ίδιο, όσο και την καλλιτεχνική διευθύντρια, η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την καθημερινή ζωή της πόλης αλλά και η ενίσχυση της συνύπαρξης, της σύνδεσης και του διαλόγου.“Είναι σημαντικό να φεύγουμε στην ακμή μας αφήνοντας μια γόνιμη κληρονομιά” τόνισε χαρακτηριστικά προς τους δημοσιογράφους ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος δικαιολογώντας την απόφασή του να κλείσει τον κύκλο ενός οργανισμού ακριβώς στην ακμή του. Δεν ήταν, με άλλα λόγια, η απογοήτευση αλλά η πληρότητα που τον έκανε να αποσυρθεί πλέον από αυτό τον κύκλο δραστηριοτήτων καθώς η Ελλάδα έχει πια αποκτήσει μια άλλη δυναμική, ύστερα ακριβώς από την υποστήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών.Το ΝΕΟΝ ολοκληρώνει τη δραστηριότητά του με την τριλογία εκθέσεων Michael Rakowitz & Ancient Cultures στα κορυφαία Μουσεία της χώρας, στο Μουσείο Ακρόπολης και στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.Η τριλογία προσεγγίζει ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας, αποκατάστασης και πολιτισμικής συνέχειας. Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι αφήνουν μια παρακαταθήκη και μια ταυτοτική συνθήκη στον χώρο της τέχνης. Σε αυτά τα 14 χρόνια, ο ΝΕΟΝ έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του μοντέρνου χαρακτήρα στον τομέα των τεχνών διευρύνοντας τις αναφορές και τις δράσεις και ενισχύοντας το πολιτιστικό τοπίο.Σήμερα, στην Ελλάδα παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη, με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από ποικίλους φορείς, την ενίσχυση των δράσεων κοινωφελών ιδρυμάτων και την ευρύτερη αναγνώριση της σημασίας της σύγχρονης τέχνης. Η Αθήνα και η Ελλάδα, όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι, αποτελούν πλέον σημαντικό διεθνή προορισμό για καλλιτέχνες και φιλότεχνους, ενώ η λειτουργία του ΕΜΣΤ και νέων μουσείων ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική.Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο επιχειρηματίας και συλλέκτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος, δραστηριοποιείται για τρεις δεκαετίες στον χώρο της σύγχρονης τέχνης και στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς φρόντισε να διαθέσει τη δημόσια συλλογή του-περίπου 350 έργα-σε 4 μουσεία σε τρεις χώρες από δύο ηπείρους, διασφαλίζοντας την έκθεση τους σε ένα διευρυμένο διεθνές κοινό.Επιπλέον, χρηματοδοτεί τη δημιουργία του νέου κτιρίου Τεχνών του Κολλεγίου Αθηνών, το οποίο θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό και εκθεσιακό κέντρο ανοιχτό στην κοινότητα, ενισχύοντας την καλλιτεχνική παιδεία. Η Τέχνη, ήταν, άλλωστε, πάντα προτεραιότητα καθώς, όπως σημείωνε στο βιβλίο “Οι στοχασμοί του Συλλέκτη-Η Ειρήνη Πάρη συνδιαλέγεται με τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο”: “Η Τέχνη είναι κάτι τόσο έντονα φορτισμένο, με έντονη απήχηση στο συναίσθημα και τη σκέψη του ανθρώπου, χωρίς να ξέρουμε γιατί. Για τον ίδιο λόγο, μας αρέσει να ακούμε μουσική και μας συναρπάζει.Για τον ίδιο λόγο, μένουμε άφωνοι και συγκινούμαστε μπροστά σε ένα πανέμορφο, φυσικό φαινόμενο ή τοπίο-δεν χρειάζεται εξήγηση”. Και αυτή ακριβώς είναι η μαγεία και η ουσία της.