Politico: Τα τρία σενάρια για τα αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Ποιες θα είναι και πόσο θα διαρκέσουν οι «αναταράξεις» στις αερομεταφορές ανάλογα και με την εξέλιξη του πολέμου
Ακόμη κι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τερματιζόταν αύριο, οι αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη προετοιμάζονται για ένα καλοκαίρι γεμάτο αναταράξεις. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα περιθώρια κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών δέχονται πίεση, καθώς οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις μεταφορές καυσίμων από τις χώρες του Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος και ενισχύουν τον κίνδυνο ελλείψεων ακριβώς στην έναρξη της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει επαρκείς ποσότητες αεροπορικού καυσίμου για να καλύψει τη ζήτηση στο εσωτερικό της. Η δυναμικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων μπορεί να καλύψει το πολύ το 70% των αναγκών των αεροπορικών εταιρειών. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση προμηθειών.
Το πόσο σοβαρές θα γίνουν οι επιπτώσεις θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
Κανονικό σενάριο: Τέλος του πολέμου και επαναλειτουργία των Στενών
Μια γρήγορη λήξη του πολέμου και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν θα έλυναν άμεσα την κρίση στα αεροπορικά καύσιμα, καθώς τα δεξαμενόπλοια θα χρειάζονταν περισσότερο από έναν μήνα για να φτάσουν στην Ευρώπη από τον Περσικό Κόλπο.
Ο γενικός διευθυντής της International Air Transport Association, Willie Walsh, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ακόμη και σε αυτό το σενάριο «θα χρειαστούν μήνες μέχρι η προσφορά να επιστρέψει στα επίπεδα που απαιτούνται». Η περιορισμένη διαθεσιμότητα αεροπορικών καυσίμων σημαίνει ότι οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα παραμείνουν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ωστόσο, μια γρήγορη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποτρέψει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων ή πολιτικές παρεμβάσεις για περιορισμό της ταξιδιωτικής ζήτησης, σύμφωνα με τον Τζορτζ Σο, ανώτερο αναλυτή πετρελαίου της Kpler.
Κακό σενάριο: Μερική επαναλειτουργία και ασταθής τροφοδοσία
Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι μια μερική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης έως τις αρχές του καλοκαιριού, με τη ναυσιπλοΐα να αποκαθίσταται αποσπασματικά.
Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων θα παραμείνουν υψηλές και η τροφοδοσία αβέβαιη. Αυτό σημαίνει ότι πτήσεις με χαμηλή κερδοφορία ενδέχεται να ακυρωθούν, ενώ ορισμένα αεροδρόμια μπορεί να αντιμετωπίσουν περιοδικούς περιορισμούς καυσίμων.
Σύμφωνα με την ανάλυση, οι πρώτες περικοπές θα αφορούν κυρίως πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αναψυχής και λιγότερο δημοφιλείς περιφερειακές διαδρομές
Χειρότερο σενάριο: Ο πόλεμος συνεχίζεται
Αν οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, τότε τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από τα ελάχιστα λειτουργικά όρια, προειδοποίησε η Kpler. Σε αυτό το σημείο, η αγορά θα περάσει ουσιαστικά σε καθεστώς δελτίου καυσίμων.
