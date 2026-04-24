JP Morgan για ΔΕΗ: Ισχυρότερo επενδυτικό story με την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ
Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και τιμή-στόχο €21
Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της ΔΕΗ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4 δισ., μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, επαναπροσδιορίζει το επενδυτικό αφήγημα γύρω από τον όμιλο, μετατρέποντας το story από υπόθεση ενεργειακής μετάβασης σε πανευρωπαϊκή ιστορία ανάπτυξης. Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και τιμή-στόχο €21, αξιολογώντας θετικά τόσο τη στρατηγική λογική της κίνησης όσο και το προφίλ αποδόσεων του νέου σχεδίου.
Η αγορά αρχικά στάθηκε στο μέγεθος της έκδοσης, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της προ της ανακοίνωσης κεφαλαιοποίησης, όμως το κέντρο βάρους της ανάλυσης μεταφέρεται αλλού: στο νέο πενταετές επενδυτικό σχέδιο €24 δισ. για την περίοδο 2026-2030, σχεδόν διπλάσιο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, με τη ΔΕΗ να επιδιώκει να αναδειχθεί σε κορυφαίο περιφερειακό παίκτη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι νέοι στόχοι είναι σαφώς πιο επιθετικοί. Ο όμιλος στοχεύει EBITDA €4,6 δισ. το 2030 από €2 δισ. το 2025, καθαρά κέρδη €1,5 δισ., ενώ η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να ανέλθει στα 24,3 GW, με τις ΑΠΕ να φτάνουν τα 18,8 GW. Σχεδόν το 45% του παραγωγικού χαρτοφυλακίου αναμένεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας έως το τέλος της δεκαετίας, με επέκταση πέραν Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας και Ιταλίας σε Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE