Οι σκοτεινές πλευρές της Μπριζίτ Μπαρντό: Η εγκατάλειψη του παιδιού της, οι απιστίες και ο ρατσισμός

Η Μπαρντώ με τον μικρό Νικολά

Με τον δεύτερο σύζυγό της και πατέρα του γιου της Ζακ Σαριέ

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον πρώτο της σύζυγό Ροζέ Βαντίμ

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον διάσημο Γάλλο τραγουδοποιό Σερζ Γκενσμούργκ

Με τον τέταρτο σύζυγό της Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ

Παρόλα αυτά δέχτηκε να φωτογραφηθεί χαμογελαστή με το νεογέννητο στην αγκαλιά της την πρώτη μέρα της γέννησής του, φωτογραφίες οι οποίες μονοπώλησαν τα εξώφυλλα των εφημερίδων και των περιοδικών.Κι αν μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί σε μια πιθανή επιλόχειο κατάθλιψη, κάτι τέτοιο δεν φάνηκε να συμβαίνει με την διάσημη σταρ καθώς η στάση της απέναντι στο παιδί της συνέχισε να παραμένει ψυχρή και αποστασιοποιημένη και τα επόμενα χρόνια.Πολύ σύντομα μάλιστα βρήκε έναν νέο έρωτα και δραπέτευσε από τον γάμο της με τον πατέρα του παιδιού ο οποίος ανέλαβε, με την απόλυτη συγκατάθεσή της, την αποκλειστική του επιμέλεια μετά το διαζύγιό τους.Κάποιες προσπάθειες προσέγγισης που έγιναν κατά την παιδική ηλικία του Νικολά είχαν απογοητευτικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό κατά το οποίο το 12χρονο αγόρι πήγε να μείνει για λίγες ημέρες με τη μητέρα του αλλά εκείνη το έστειλε πίσω στον πατέρα του επειδή είχε να παραστεί σε μια σημαντική εκδήλωση!Από κει έπειτα, όπως ήταν εξάλλου φυσικό, ο Νικολά διέκοψε κάθε σχέση μαζί της, την έβγαλε εντελώς από τη ζωή του, αρνούνταν να την συναντήσει. Δεν την κάλεσε καν στο γάμο του ενώ όταν εκείνη έκανε μια προσπάθεια επανασύνδεσης, το 1992, ταξιδεύοντας στη Νορβηγία, για να γνωρίσει τις δύο εγγονές της, το αποτέλεσμα ήταν μάλλον ψυχρό. «Εκείνη αγαπάει τις γούνες της και εγώ αγαπώ την οικογένειά μου» είχε δηλώσει με νόημα ο Νικολά όταν το ρώτησαν γιατί δεν διατηρεί επαφές με τη διάσημη μητέρα του.Μια ανάλογη, σκληρή στάση, εξάλλου, κρατούσε η Μπριζίτ Μαρντό και απέναντι στους περισσότερουςπου πέρασαν από τη ζωή της και ήταν πολλοί. Όταν ο ερωτικός ενθουσιασμός άρχιζε να ξεθυμαίνει, τούς εγκατέλειπε, ψυχρά και κυνικά, έτοιμη να αναζητήσει το επόμενο υποκείμενο του πόθου της. Ένα μοντέλο συμπεριφοράς που ακολούθησε και στην καριέρα της στον κινηματογράφο την οποία εγκατέλειψε πολύ νωρίς.«Ήξερα ότι η καριέρα μου βασιζόταν μόνο στην εμφάνισή μου, οπότε αποφάσισα να αφήσω τον κινηματογράφο όπως πάντα άφηνα τους άντρες – πριν αυτοί με αφήσουν εμένα» δήλωνε και εξομολογούνταν με περισσή ειλικρίνεια: «Σε κάθε σχέση, έψαχνα συνεχώς για άλλους έρωτες όταν αυτός ξεθύμαινε. Δεν μου αρέσει το μέτριο, το λιγότερο καλό. Πάντα αναζητούσα το πάθος. Γι’ αυτό συχνά ήμουν άπιστη. Και όταν το πάθος τελείωνε, έφτιαχνα τις βαλίτσες μου.»Αυτό ακριβώς έκανε με τον πρώτο της σύζυγο, μέντορά της και σκηνοθέτη του θρυλικού «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα»όταν γνώρισε και ερωτεύτηκε στα γυρίσματα της ταινίας τον ηθοποιόο οποίος επίσης εγκατάλειψε τη γυναίκα του για είναι μαζί της. Τελικά η παθιασμένη σχέση τους κράτησε περίπου δύο χρόνια όταν βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του του τραγουδιστήο οποίος ήταν επίσης παντρεμένος.Ανάμεσα στους 100 εραστές και ερωμένες της – η ίδια είχε αποκαλύψει τον αριθμό – ήταν και αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Αλέν Ντελόν και οο οποίος έγραψε για εκείνη το απαράμιλλα ερωτικό τραγούδι «Je t’ aime…moi non plus» αλλά η ίδια του απαγόρευσε να κυκλοφορήσει την ηχογράφηση που έκαναν μαζί καθώς περιείχε αληθινά ερωτικά επιφωνήματα που θα την εξέθεταν στον τρίτο κατά σειρά σύζυγό της, τον πολυεκατομμυριούχο κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel,Ο τέταρτος και τελευταίος γάμος της, ο οποίος ήταν ο μακροβιότερος καθώς διήρκεσε μέχρι το τέλος της ζωής της, έγινε το 1992 με τον πρώην σύμβουλο του Ζαν-Μαρί Λεπέν,Οι πολιτικές πεποιθήσεις του τελευταίου συζύγου της φαίνεται πως επηρέασαν την Μπριζίτ Μπαρντό η οποία όχι μόνον τις υιοθέτησε αλλά επέλεξε να τις υποστηρίξει με θέρμη και δημοσίως προκαλώντας έντονη δυσφορία στον απανταχού δημοκρατικό κόσμο αλλά και την παρέμβαση της δικαιοσύνης.Έντονες ήταν οιπου εξαπέλυσε ενάντια στους μουσουλμάνους, στους γκέι αλλά και σε ανέργους μέσα από τις σελίδες δύο βιβλίων της, που κυκλοφόρησαν το 1999 και το 2003 αντίστοιχα, για τις οποίες μάλιστα καταδικάστηκε έναν χρόνο αργότερα από την γαλλική δικαιοσύνη, και αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ ως υποκινήτρια ρατσιστικού μίσους.Τα πρόστιμα και οι αντιδράσεις ωστόσο δεν την πτόησαν και το 2008 έστειλε στον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί μια ρατσιστική επιστολή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τους μουσουλμάνους που ζουν στη Γαλλία για την οποία επίσης καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο.Όσο για τη δημόσια υποστήριξή της στην ακροδεξιά, αυτή την απέδιδε κυρίως στο γεγονός ότι ήταν φιλόζωη.Σε όλη τη διάρκεια του βίου του η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε μια γυναίκα απελευθερωμένη, δυναμική παθιασμένη, χωρίς και ενοχές. Ο δυναμισμός αυτός, όμως, έμοιαζε να κρύβει μια κραυγή αγωνίας, φόβου και ανασφάλειας, η οποία εκδηλωνόταν κατά καιρούς μέσα από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και απόπειρες αυτοκτονίες.Ανάμεσα σε αυτά που καταδυνάστευαν τη ζωή της ήταν, όπως είχε εξομολογηθεί, και η δημοσιότητα: ««Είμαι μια γυναίκα σαν όλες τις άλλες, έχω μια μύτη και ένα στόμα, έχω αισθήματα και σκέψεις, αλλά η ζωή μου γίνεται ανυπόφορη. Η ψυχή μου δεν μου ανήκει πια. Για μένα, το βεντετιλίκι είναι μια βιτρίνα. Δεν μπορώ να ζήσω όπως επιθυμώ. Η ύπαρξή μου είναι απλά υπόγεια. Ναι, θέλω να αισθανθώ το φρέσκο αέρα σπίτι μου, δεν μπορώ να ανοίξω το παράθυρο, γιατί θα υπάρχει ένας φωτογράφος καθισμένος στη στέγη απέναντι. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μου για τα οποία δεν μπορώ να πω ότι μου ανήκουν».