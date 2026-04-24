Στο θρυλικό Οχυρό Ρούπελ αναβιώνει για 10η χρονιά η ιστορική Μάχη των Οχυρών του 1941

Οι ξεχασμένοι ήρωες της Μάχης των Λουτρών

Κλείσιμο

Στο θρυλικό Οχυρό Ρούπελ, σε έναν τόπο όπου η ιστορία δεν καταγράφεται απλώς αλλάμέσα από το ίδιο το τοπίο, το παρελθόν επιστρέφει κάθε χρόνο με τρόπο ζωντανό, σχεδόν απτό. Δεν πρόκειται για μια απλή αναπαράσταση. Είναι μια εμπειρία που γεφυρώνει δεκαετίες, συνδέει γενιές και μετατρέπει τη μνήμη σε κοινό βίωμα.Τηντο κορυφαίο αναβιωτικό δρώμενο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα επιστρέφει για δέκατη συνεχή χρονιά, σηματοδοτώντας μια επετειακή στιγμή για τον θεσμό. Η διοργάνωση «», δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα γεγονός ιστορικής αναπαράστασης, αλλά έναν καθιερωμένο πυρήνα μνήμης, που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται, εξελίσσεται και αποκτά μεγαλύτερο βάθος.Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για την σαφή της πρόθεση να υπερβεί την καθιερωμένη αφήγηση των γνωστών γεγονότων. Με μια πιο ώριμη, ουσιαστική και εστιασμένη προσέγγιση, επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της ιστορίας που για χρόνια παρέμεναν στο περιθώριο. Να στρέψει το βλέμμα όχι μόνο στα μεγάλα στρατιωτικά γεγονότα, αλλά στους ανθρώπους που τα έζησαν, τα υπέστησαν και τα καθόρισαν.Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Νεκτάριος Ταφλανίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Στενωπός: Οχυρώσεις Μπέλλες - Αγκίστρου», που έχει την ευθύνη του δρώμενου τονίζει ότι «στο επίκεντρο του φετινού δρώμενου βρίσκονται οιΠρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιχειρεί να αναδείξει μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά σκληρή και καθοριστική σελίδα της Μάχης των Οχυρών. Το σωματείο «Στενωπός: Οχυρώσεις Μπέλλες - Αγκίστρου», επέλεξε φέτος συνειδητά να δώσει χώρο σε αυτές τις ιστορίες. Σε ανθρώπινες διαδρομές που δεν βρήκαν θέση στα μεγάλα ιστορικά αφηγήματα, αλλά διατηρούν μέσα τους την ουσία της θυσίας και της μνήμης».Η Μάχη των Λουτρών, αποτελεί μία από τις πιο έντονες, βίαιες και δραματικές στιγμές της γερμανικής επίθεσης του 1941. Σε ένα δύσβατο και στρατηγικά κρίσιμο σημείο, οι συγκρούσεις υπήρξαν σφοδρές και συνεχείς. Το 2ο γερμανικό τάγμα αποδεκατίστηκε κατά την προέλασή του, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση και την αντίσταση που συνάντησε. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές δυνάμεις κατέβαλαν εξίσου υψηλό τίμημα, μέσα από αλλεπάλληλες αντεπιθέσεις και υπό καθεστώς σφοδρών βομβαρδισμών.«Παρά το μέγεθος και τη σκληρότητα της σύγκρουσης», επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Ταφλανίδης, «ο χώρος της μάχης δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ουσιαστικής μεταπολεμικής έρευνας. Οι τάφοι των πεσόντων δεν εντοπίστηκαν συστηματικά, ενώ η περιοχή αλλοιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη ιστορική διερεύνηση. Έτσι, πίσω από το τοπίο που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης, παραμένει ένα ανοιχτό κεφάλαιο μνήμης, μια παρατεταμένη σιωπή, που η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να σπάσει».Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η φετινή αναβίωση αναδεικνύει δύο συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέθηκαν με εκείνες τις τελευταίες δραματικές ώρες της μάχης. Πρόκειται για τον Σάββα Κούνα, από την Τρίπολη Αρκαδίας και τον Παύλο Μαράκη, από τον 'Αγιο Βασίλειο (Νεφς) Ρεθύμνου άφησαν την τελευταία τους πνοή στις 9 Απριλίου 1941, λίγες μόνο ώρες πριν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωση της Μάχης των Οχυρών. Οι ιστορίες τους δεν αποτελούν απλώς ιστορικές αναφορές. Λειτουργούν ως συμβολικές γέφυρες που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, υπενθυμίζοντας το ανθρώπινο κόστος πίσω από κάθε στρατιωτικό γεγονός.Η αναβίωση αποκτά την δυναμική της μέσα από τη συμμετοχή περίπου 100 αναβιωτών από διαφορετικές χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία. Με αυθεντικές στολές και πλήρη εξάρτηση, οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα σκηνικό που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες της εποχής, προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία που ξεπερνά την απλή παρακολούθηση.