Τίλντα Σουίντον: Έρχεται στην Αθήνα με μια έκθεση με την οποία γιορτάζει τις καλλιτεχνικές φιλίες της

Η

της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού και ανατρεπτικής εικαστικής καλλιτέχνιδας Τίλντα Σουίντον

, με τίτλο «Ongoing» θα φιλοξενηθεί, από τις 17 Μαΐου έως τις 28 Ιουνίου, στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready.

Πρόκειται για την πρώτη προσωπική έκθεση της ρηξικέλευθης καλλιτέχνιδας που παρουσιάζεται στην Αθήνα, η οποία συγκεντρώνει νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της, των Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάνα Χογκ, Ντέρεκ Τζάρμαν, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Ουόκερ και Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ .

Προσωπικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ταινίες, φωτογραφική έκθεση, γλυπτό, performance, θερινό σινεμά, masterclass. Ένας μαγικός κόσμος με τον οποίο η Τίλντα Σουίντον γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης, αυτήν της οικογένειας, αυτής που γεννιόμαστε αλλά και εκείνης που επιλέγουμε.

Περφόρμερ, εικαστικός και fashion icon, η κορυφαία Τίλντα Σουίντον συνομιλεί σε αυτή την έκθεση με τους καλλιτεχνικούς της συνεργάτες και φίλους. Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα.

Αναφερομένη σε αυτή την ιδιαίτερη δουλειά της η ίδια σημειώνει: «Με την τιμή αυτής της εξαιρετικής πρόσκλησης, είχα την ευκαιρία να αναστοχαστώ τους μηχανισμούς της εργασιακής πρακτικής μου τα τελευταία σαράντα χρόνια. Και να σταθώ στο –μονίμως παρόν– υπόβαθρο και στο ενεργειακό δυναμικό των στενών συνεργασιών που συνάντησα από την αρχή και στις οποίες συνεχίζω να στηρίζομαι μέχρι σήμερα. Εστιάζοντας σε βαθιά γόνιμες δημιουργικές σχέσεις της ζωής μου, μοιραζόμαστε μαζί τις αφηγήσεις και τις ατμόσφαιρες που μας εμπνέουν: παρουσιάζουμε νέα έργα, ειδικά ανατεθειμένα για αυτή την έκθεση, ως τις πιο πρόσφατες χειρονομίες που γεννήθηκαν μέσα από διάφορες συντροφικές συνομιλίες, οι οποίες με κρατούν περίεργη, ενεργή και γεμάτη έμπνευση. Ένα συνεχές –και αδιάσπαστο– μονοπάτι από ψίχουλα μέσα στο δάσος, νέα φύλλα σε δέντρα με βαθιές ρίζες. Το αέναο φυτώριο. Πόσο τυχερή είμαι, για το δώρο μιας τέτοιας πρόσκλησης, για τέτοιους φίλους και για μια τέτοια ζωή».

Η σπουδαία πορεία της Σουίντον ξεδιπλώνεται μέσα από την έκθεση αυτή σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο δημιουργεί ένα νέο, πολύ προσωπικό πορτρέτο της, με τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους και ενός γλυπτού. Με νέο μοντάζ και σάουντρακ, αλλά και με επεξεργασία των εικόνων, ο Τζιμ Τζάρμους μεταμορφώνει υπάρχοντα πλάνα από τη σουρεαλιστική του ταινία με ζόμπι, The Dead Don’t Die (2019), σε μια νέα εγκατάσταση. Ο φωτογράφος Τιμ Ουόκερ επισκέφθηκε την Τίλντα Σουίντον στο οικογενειακό της σπίτι για μια σειρά φωτογραφιών που εστιάζει στη σχέση της με τους προγόνους της και στη συνέχεια του τόπου. Ο σκηνοθέτης Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ δημιουργεί μια συναρπαστική, στοχαστική εγκατάσταση, ένα προσωπικό δικάναλο έργο που εμβαθύνει σε θέματα που διερευνούν μαζί εδώ και χρόνια, όπως τις μεταιχμιακές καταστάσεις ανάμεσα στην εγρήγορση, τη δημιουργία και τον ύπνο, γυρισμένο στο Κιμεργκέιμ της Σκοτίας, τον τόπο καταγωγής της Τίλντα. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους The Human Voice (2020), για πρώτη φορά σε μορφή εγκατάστασης. Mε την παιδική της φίλη και σκηνοθέτρια Τζοάνα Χογκ, η Σουίντον παρουσιάζει το Flat 19, μια πολυμεσική ανασύνθεση του διαμερίσματός της στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’80 και μια εξερεύνηση της μνήμης, του χώρου και της προσωπικής ιστορίας.

Από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, μαζί με τον καταξιωμένο ιστορικό της μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, η Σουίντον παρουσιάζει live την performance «A Biographical Wardrobe», που ζωντανεύει μια ιδιαίτερη γκαρνταρόμπα: ρούχα από την προσωπική της συλλογή, κοστούμια ταινιών, ενδύματα από παρουσίες της σε κόκκινα χαλιά φεστιβάλ και οικογενειακά κειμήλια, σε μια περφόρμανς-εξομολόγηση, στην οποία μοιράζεται την ιστορία της ζωής της μέσα από τη συλλογή ρούχων της.

Τέλος, η Τίλντα Σουίντον αποτίνει φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές της επιρροές, τον σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν (1942–1994), με τον οποίο συνεργάστηκε σε επτά μεγάλου μήκους ταινίες. Η ενότητα αυτή, εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο της Σουίντον, περιλαμβάνει μια εγκατάσταση μεγάλης οθόνης με σκηνές από την ταινία The Last of England (1987), καθώς και μια ειδική εγκατάσταση με ακυκλοφόρητο υλικό Super8 από την προσωπική συλλογή του Τζάρμαν.

Η Σουίντον τονίζει ότι κάθε δημιουργικό εγχείρημα είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Μας προσκαλεί να αναλογιστούμε τι σημαίνει η δημιουργία τέχνης και κινηματογράφου στο πλαίσιο μιας διαρκούς συνομιλίας, σε μια ανταλλαγή που καλλιεργείται μέσα από την εμπιστοσύνη, όπου οι ρόλοι συγχέονται και οι ιδέες εξελίσσονται συλλογικά. Αυτή η φιλοσοφία ήταν ήδη έκδηλη στις πρώτες κινηματογραφικές εκφράσεις της Σουίντον, ιδίως στη συνεργασία της με τον Ντέρεκ Τζάρμαν. Με την πάροδο του χρόνου, έχει δημιουργήσει νέες φιλίες, μέσα από τις οποίες έχουν προκύψει νέα εγχειρήματα.

Η έκθεση Ongoing παρουσιάζει έργα που γεννήθηκαν μέσα από τη φιλία, τη δημιουργική ώθηση και την πολιτική αναγκαιότητα. Και ακριβώς μέσα από τη βαθιά, προσωπική γνώση των αμοιβαίων τους καταβολών, οραμάτων και πηγών έμπνευσης προκύπτουν εξαιρετικά εγχειρήματα στον κινηματογράφο, την τέχνη και τη μόδα.

Οι καρποί αυτών των ανταλλαγών παρουσιάζονται εδώ στις πιο πρόσφατες εκδοχές τους. Καθεμία από αυτές τις συνεργασίες είναι μοναδική και χαρακτηρίζεται από ζωντανή δημιουργική ανταλλαγή, ανοιχτό πνεύμα, περιέργεια και συντροφικότητα. Επανερμηνεύουν τον κινηματογράφο ως χώρο όχι μόνο για την αφήγηση ιστοριών, αλλά και για εξερεύνηση, πειραματισμό και πένθος – ως πεδίο καλλιτεχνικής ανταλλαγής, στοχασμού και διαμαρτυρίας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι σχέσεις έχουν ενταθεί και πολλαπλασιαστεί. Και με αυτή την έννοια, η έκθεση δεν είναι μια αναδρομική, αλλά μια στιγμή συνάντησης και γιορτής, καθώς και μια χειρονομία πίστης στο μέλλον. Μια ευκαιρία αποτίμησης και αναστοχασμού. Διότι δεν πρόκειται για φινάλε, αλλά για έναν σταθμό-ορόσημο σε ένα ταξίδι περιέργειας και συντροφικότητας που συνεχίζεται: Tilda Swinton – Ongoing.

Κάθε Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα υπάρχει πρόγραμμα προβολών σε θερινό σινεμά στον χώρο της έκθεσης, που θα περιλαμβάνει μία μεγάλου μήκους και μία μικρού μήκους ταινία κάθε φορά, προς τιμήν ενός ή μίας από τους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με την Τίλντα Σουίντον στην έκθεση. Οι μικρού μήκους ταινίες έχουν επιλεγεί από την ίδια τη Σουίντον μέσα από τη συλλογή του Eye αλλά και από το προσωπικό της έργο. Οι ταινίες μεγάλου μήκους είναι οι εξής: Caravaggio [Καραβάτζιο] του Ντέρεκ Τζάρμαν (1986), Io sono l'amore [Είμαι ο έρωτας] του Λούκα Γκουαντανίνο (2009), Memoria [Ανάμνηση] του Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ (2021), The Room Next Door [Το διπλανό δωμάτιο] του Πέδρο Αλμοδόβαρ (2024), The Eternal Daughter της Τζοάνα Χογκ (2022) και Only Lovers Left Alive [Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί] του Τζιμ Τζάρμους (2013).

Στις 19 Μαΐου, η εμβληματική καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό σε μια οικεία, ανοιχτή διερεύνηση της δημιουργικής ζωής. Υπό τον τίτλο “Fellowship, Art & Nature”, δίνει ένα masterclass που εστιάζει στα δίκτυα καλλιτεχνικής, συναισθηματικής και επιλεγμένης συγγένειας που διαμορφώνουν την πορεία ενός καλλιτέχνη σε βάθος χρόνου.

Με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή εκδόσεων για το έργο της Swinton, αλλά και μια σειρά αντικειμένων που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητά της. Στο ειδικά διαμορφωμένο shop στον χώρο της έκθεσης, μπορείτε να διαλέξετε από τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη γραφίστρια Irma Boom (σε έκδοση του Eye Filmmuseum και του εκδοτικού οίκου Rizzoli, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hannibal Books)

TILDA SWINTON – ONGOING

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

Εγκαίνια: Κυριακή 17 Μαΐου, 20:00 – 00:00 | Τελευταία είσοδος στην έκθεση: 23:15

Παρασκευή – Kυριακή: 18:00 – 23:00 | Τελευταία είσοδος στην

16–19 Μαΐου 2026, Σάββατο & Κυριακή 12:00 & 18:00, Δευτέρα & Τρίτη 20:00

Σάββατο & Κυριακή, 12:00 & 18:00

22/05/2026

Depuis le Jour (απόσπασμα από την ταινία Aria) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄

Caravaggio (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄

29/05/2026

Bloeiende bloemen en plantenbewegingen (1932), J.C. Mol, Διάρκεια: 4΄17΄΄

Io sono l'amore (2009), Luca Guadagnino, Διάρκεια: 120΄

05/06/2026

January Stories (version Harinezumi) (2024), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 4΄

Memoria (2021), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 136΄

12/06/2026

Springer Spaniels (2018), Tilda Swinton & Sandro Kopp, Διάρκεια: 6΄

The Room Next Door (2024), Pedro Almodóvar, Διάρκεια: 110΄

19/06/2026

A Portrait of Ga (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄

The Eternal Daughter (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄

26/06/2026

Interlude (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2΄

Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄

Τρίτη 19 Μαΐου 2026 | 12:00 – 13:30