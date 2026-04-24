Βραβεύθηκαν οι δύο εργαζόμενοι του δήμου που εντόπισαν και έσωσαν τον 46χρονο άστεγο μέσα σε απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη

Πώς έγινε το περιστατικό

«Είχαμε την αποτροπή ενός συμβάντος που θα μπορούσε να ήταν τραγικό.», επεσήμανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους της Καθαριότητας, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Λάζαρου Ζαχαριάδη.Όλα έγιναν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (23/4) επί της οδού Λεωφόρου Νίκης 69 στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο εργαζόμενοι του απορριμματοφόρου, αρχικά δεν αντιλήφθηκαν ότι εντός του κάδου μαζί με τα σκουπίδια βρισκόταν και ένας άνθρωπος, τοποθέτησαν τον κάδο στα δυο ειδικά χερούλια, τον ύψωσαν μέσω του συστήματος για να αδειάσει και κατά την πτώση των σκουπιδιών είδαν και έναν άνθρωπο να πέφτει μαζί με αυτά.Για καλή τύχη του 46χρονου αλλά και των εργαζόμενων, το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο ήταν πρέσα και όχι μύλος και επιπλέον διαθέτει κουμπί αυτόματης διακοπής της λειτουργίας της πρέσας που το πάτησαν αμέσως οι εργαζόμενοι σώζοντας τη ζωή του.Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης «ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα και όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν, ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο».Άγνωστο παραμένει το πως βρέθηκε εντός του κάδου με τα σκουπίδια ο 46χρονος αλλοδαπός ενώ ως πιθανότερα σενάρια θεωρείται είτε να ήταν εντελώς μεθυσμένος και λόγω της βροχής να μπήκε στον κάδο για να κοιμηθεί και να προστατευθεί ή να υπήρξε κάποιο επεισόδιο με κάποιους οι οποίοι να τον χτύπησαν και να τον έριξαν μέσα στον κάδο απορριμμάτων.Οι δύο εργαζόμενοι μόλις έβγαλαν από το απορριμματοφόρο τον 46χρονο ειδοποίησαν την υπηρεσία και τις αρχές ενώ όπως επεσήμανε ο κ. Φουντούκης «και οι δύο είναι έμπειροι εργαζόμενοι ήξεραν το όχημα πολύ καλά και αντέδρασαν αμεσότατα και σωστά πατώντας το κουμπί» ενώ έσπευσαν στη συνέχεια να δώσουν καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές για το συμβάν.Οι δύο εργαζόμενοι του δήμου δήλωσαν πως από δω και στο εξής κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους θα φροντίζουν να ανοίγουν πάντα τα καπάκια των κάδων προτού τα φορτώσουν στο απορριμματοφόρο διότι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι για το τι μπορεί να «κρύβεται» μέσα.