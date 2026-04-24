Βραβεύθηκαν οι δύο εργαζόμενοι του δήμου που εντόπισαν και έσωσαν τον 46χρονο άστεγο μέσα σε απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη
Βραβεύθηκαν οι δύο εργαζόμενοι του δήμου που εντόπισαν και έσωσαν τον 46χρονο άστεγο μέσα σε απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχτηκε το πρωί στο γραφείο του τους δύο εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε που απέτρεψαν ένα τραγικό συμβάν - Τι δήλωσαν οι δύο εργαζόμενοι για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό
Στη βράβευση των δύο εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, που τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (23/4) εντόπισαν και έσωσαν έναν 46χρονο άστεγο από τη Ρουμανία, ο οποίος κοιμόταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων και βρέθηκε μέσα στο απορριμματοφόρο, προχώρησε ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) στο γραφείο του τους δύο εργαζόμενους, τον συμβασιούχο Θοδωρή Καρακώτα και τον μόνιμο υπάλληλο Αναστάσιο Μασκαλίδη, οι οποίοι ήταν σε νυχτερινή βάρδια και υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούσαν το τακτικό δρομολόγιο επί της οδού Λεωφόρου Νίκης.
«Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Με το που έφυγε ο κάδος μέσα στην πρέσα, ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στη θέση που μπορούσε να σταματήσει», περιέγραψε πως έζησε - μαζί με τον συνάδελφο του - το πρωτοφανές περιστατικό ένας από τους δύο εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Καρακώτας.
«Τον πλάκωσαν τα σκουπίδια, ακούσαμε μόνο φωνές, βγάλαμε τα σκουπίδια, τραβήξαμε την πρέσα ανάποδα για να του απελευθερώσουμε το πόδι και φωνάξαμε ασθενοφόρο και Αστυνομία», δήλωσε ο κ Καρακώτας, ενώ, όπως υπογράμμισε
«ο άνθρωπος ευτυχώς έσπασε μόνο το πόδι του, γλίτωσε τη ζωή του, να μην το είχαμε και εμείς τύψεις».
«Πάτησα έγκαιρα το στοπ. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση. Ακούσαμε μια φωνή και δεν καταλάβαμε από πού ήρθε. Σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα. Είμαι πολλά χρόνια στην υπηρεσία και πρώτη φορά μου τυχαίνει κάτι τέτοιο», τόνισε ο άλλος εργαζόμενος, Αναστάσιος Μασκαλίδης.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) στο γραφείο του τους δύο εργαζόμενους, τον συμβασιούχο Θοδωρή Καρακώτα και τον μόνιμο υπάλληλο Αναστάσιο Μασκαλίδη, οι οποίοι ήταν σε νυχτερινή βάρδια και υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούσαν το τακτικό δρομολόγιο επί της οδού Λεωφόρου Νίκης.
«Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Με το που έφυγε ο κάδος μέσα στην πρέσα, ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στη θέση που μπορούσε να σταματήσει», περιέγραψε πως έζησε - μαζί με τον συνάδελφο του - το πρωτοφανές περιστατικό ένας από τους δύο εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Καρακώτας.
«Τον πλάκωσαν τα σκουπίδια, ακούσαμε μόνο φωνές, βγάλαμε τα σκουπίδια, τραβήξαμε την πρέσα ανάποδα για να του απελευθερώσουμε το πόδι και φωνάξαμε ασθενοφόρο και Αστυνομία», δήλωσε ο κ Καρακώτας, ενώ, όπως υπογράμμισε
«ο άνθρωπος ευτυχώς έσπασε μόνο το πόδι του, γλίτωσε τη ζωή του, να μην το είχαμε και εμείς τύψεις».
«Πάτησα έγκαιρα το στοπ. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση. Ακούσαμε μια φωνή και δεν καταλάβαμε από πού ήρθε. Σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα. Είμαι πολλά χρόνια στην υπηρεσία και πρώτη φορά μου τυχαίνει κάτι τέτοιο», τόνισε ο άλλος εργαζόμενος, Αναστάσιος Μασκαλίδης.
«Είχαμε την αποτροπή ενός συμβάντος που θα μπορούσε να ήταν τραγικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, διότι η ακαριαία αντίδραση τους και τα άμεσα αντανακλαστικά τους οδήγησαν να μην έχουμε θλιβερή εξέλιξη», επεσήμανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους της Καθαριότητας, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Λάζαρου Ζαχαριάδη.
Για καλή τύχη του 46χρονου αλλά και των εργαζόμενων, το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο ήταν πρέσα και όχι μύλος και επιπλέον διαθέτει κουμπί αυτόματης διακοπής της λειτουργίας της πρέσας που το πάτησαν αμέσως οι εργαζόμενοι σώζοντας τη ζωή του.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης «ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα και όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν, ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο».
Άγνωστο παραμένει το πως βρέθηκε εντός του κάδου με τα σκουπίδια ο 46χρονος αλλοδαπός ενώ ως πιθανότερα σενάρια θεωρείται είτε να ήταν εντελώς μεθυσμένος και λόγω της βροχής να μπήκε στον κάδο για να κοιμηθεί και να προστατευθεί ή να υπήρξε κάποιο επεισόδιο με κάποιους οι οποίοι να τον χτύπησαν και να τον έριξαν μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Οι δύο εργαζόμενοι μόλις έβγαλαν από το απορριμματοφόρο τον 46χρονο ειδοποίησαν την υπηρεσία και τις αρχές ενώ όπως επεσήμανε ο κ. Φουντούκης «και οι δύο είναι έμπειροι εργαζόμενοι ήξεραν το όχημα πολύ καλά και αντέδρασαν αμεσότατα και σωστά πατώντας το κουμπί» ενώ έσπευσαν στη συνέχεια να δώσουν καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές για το συμβάν.
Οι δύο εργαζόμενοι του δήμου δήλωσαν πως από δω και στο εξής κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους θα φροντίζουν να ανοίγουν πάντα τα καπάκια των κάδων προτού τα φορτώσουν στο απορριμματοφόρο διότι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι για το τι μπορεί να «κρύβεται» μέσα.
Πώς έγινε το περιστατικόΌλα έγιναν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (23/4) επί της οδού Λεωφόρου Νίκης 69 στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο εργαζόμενοι του απορριμματοφόρου, αρχικά δεν αντιλήφθηκαν ότι εντός του κάδου μαζί με τα σκουπίδια βρισκόταν και ένας άνθρωπος, τοποθέτησαν τον κάδο στα δυο ειδικά χερούλια, τον ύψωσαν μέσω του συστήματος για να αδειάσει και κατά την πτώση των σκουπιδιών είδαν και έναν άνθρωπο να πέφτει μαζί με αυτά.
Για καλή τύχη του 46χρονου αλλά και των εργαζόμενων, το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο ήταν πρέσα και όχι μύλος και επιπλέον διαθέτει κουμπί αυτόματης διακοπής της λειτουργίας της πρέσας που το πάτησαν αμέσως οι εργαζόμενοι σώζοντας τη ζωή του.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης «ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα και όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν, ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο».
Άγνωστο παραμένει το πως βρέθηκε εντός του κάδου με τα σκουπίδια ο 46χρονος αλλοδαπός ενώ ως πιθανότερα σενάρια θεωρείται είτε να ήταν εντελώς μεθυσμένος και λόγω της βροχής να μπήκε στον κάδο για να κοιμηθεί και να προστατευθεί ή να υπήρξε κάποιο επεισόδιο με κάποιους οι οποίοι να τον χτύπησαν και να τον έριξαν μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Οι δύο εργαζόμενοι μόλις έβγαλαν από το απορριμματοφόρο τον 46χρονο ειδοποίησαν την υπηρεσία και τις αρχές ενώ όπως επεσήμανε ο κ. Φουντούκης «και οι δύο είναι έμπειροι εργαζόμενοι ήξεραν το όχημα πολύ καλά και αντέδρασαν αμεσότατα και σωστά πατώντας το κουμπί» ενώ έσπευσαν στη συνέχεια να δώσουν καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές για το συμβάν.
Οι δύο εργαζόμενοι του δήμου δήλωσαν πως από δω και στο εξής κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους θα φροντίζουν να ανοίγουν πάντα τα καπάκια των κάδων προτού τα φορτώσουν στο απορριμματοφόρο διότι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι για το τι μπορεί να «κρύβεται» μέσα.
