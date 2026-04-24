Ο Αντετοκούνμπο προπονείται σε στυλ... Ρόκι Μπαλμπόα και ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν στο ΝΒΑ
Ο 31χρονος Έλληνας σούπερσταρ των Μπακς εκμεταλλεύεται την offseason και μπήκε στο ρινγκ με γάντια του μποξ ιδρώνοντας τη φανέλα
ΟΓιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να επιλέξει μία ασυνήθιστη μέθοδο προπόνησης φορώντας γάντια του μποξ και ανεβαίνοντας στο ρινγκ.
Η σεζόν για τον 31χρονο Έλληνα σούπερσταρ των Μπακς τελείωσε νωρίς, καθώς δεν κατάφεραν να προκριθούν στα πλέι οφ του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2016. Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το κενό διάστημα και προπονήθηκε ρίχνοντας μπουνιές και ιδρώνοντας τη φανέλα μέσα σε κανονικό ρινγκ.
Μάλιστα, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από την προπόνηση στο ρινγκ στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.
Το μέλλον του στα ελάφια θεωρείται εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς πολλά σενάρια από την άλλη μεριά του Ατλαντικού τον θέλουν να σκέφτεται πολύ σοβαρά την έξοδο από το Μιλγουόκι.
