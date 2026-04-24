Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 27χρονο που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο
Ο 27χρονος δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου την περασμένη Τετάρτη (22/4) - Την ώρα της κηδείας ο δράστης του φονικού  έφευγε από την ΓΑΔΑ για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι από 20χρονο.

Το τραύμα στο ύψος της καρδιάς αποδείχθηκε θανατηφόρο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν συντετριμμένοι, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ τραγική φιγούρα στην κηδεία ήταν η μητέρα του η οποία δεν μπορεί να πιστέψει το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.  Άπαντες στην κηδεία έκαναν λόγο για ένα παιδί γεμάτο  χαρά που δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν.


Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας, η οποία οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης και τελικά στη φονική επίθεση. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Στο εισαγγελέα οι συλληφθέντες την ώρα της κηδείας

Ταυτόχρονα, με σκυμμένα κεφάλια βγήκαν από τη ΓΑΔΑ ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο μαζί με τον 18χρονο φίλο του και τις δύο κοπέλες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο 20χρονος αναμένεται να περάσει την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα του Ναυτοδικείου στον Πειραιά καθώς υπηρετεί ως ναύτης στο Πολεμικό Ναυτικό. Εκεί θα γίνει και ο διαχωρισμός της δικογραφίας.
