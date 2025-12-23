Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου μεταφέρουν τον «Χορό των Εραστών» στην Θεσσαλονίκη
Μια επιτυχημένη παράσταση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με την υπογραφή του Πορτογάλου Tiago Rodrigues
Μετά από την θερμότατη υποδοχή που τού επιφύλαξαν κοινό και κριτικοί, πέρσι και φέτος στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, «Ο Χορός των Εραστών», το έργο-ύμνος στην αγάπη του Πορτογάλου Tiago Rodrigues, με πρωταγωνιστές τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, θα παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου.
Ένα ζευγάρι μες στη νύχτα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» λέει εκείνη. «Δεν μπορεί να αναπνεύσει» επαναλαμβάνει εκείνος. Ορμούν στο αυτοκίνητο και τρέχουν για το νοσοκομείο. Το έργο του Πορτογάλου συγγραφέα και σκηνοθέτη μάς γραπώνει ήδη από τις πρώτες φράσεις.
«Ο Χορός των εραστών» έχει τη μορφή φούγκας και την ισχύ μεγάλου ερωτικού ποιήματος – και για τα όσα λέγονται και για το πώς λέγονται. Γιατί, χάρη στις πολύ συγκεκριμένες επαναλήψεις, παραλλαγές και παρηχήσεις των δύο παράλληλων μονολόγων, οι φωνές των δύο ερμηνευτών του ηχούν σαν μία. Μιλούν σαν να ακολουθούν ο ένας την ανάσα και το καρδιοχτύπι του άλλου. Έτσι, μας αφηγούνται τις ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας αγάπης τους.
Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο του Τιάγκο Ροντρίγκες, το πιο αυτοβιογραφικό, το οποίο ξεκίνησε να γράφει το 2006 και ολοκλήρωσε το 2020. Ο Ροντρίγκες ανέφερε το 2020: «Επανεξετάζοντας τους χαρακτήρες μου και το τι έχουν ζήσει, είναι σαν να επανεξετάζω την πορεία του θεάτρου μου από τότε που ξεκίνησα να γράφω. Οι χαρακτήρες θα είναι ακόμα ερωτευμένοι; Ο νέος άντρας που ήμουν τότε, που τόλμησε να γράψει αυτό το έργο, θα έχει την ίδια ανάγκη να κάνει θέατρο; Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να ακούσω την απάντηση, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση».
Οι πρωταγωνιστικοί του χαρακτήρες δεν είναι οικογένεια μόνο επειδή είναι παντρεμένοι, αλλά γιατί ζουν με το πάθος εκείνων που διαλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα από την αρχή, κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. Ο Χορός των εραστών μας παρασύρει στην καρδιά της σχέσης δύο ανθρώπων, την ώρα που αναμετρώνται με μια οριακή εμπειρία ζωής και θανάτου. Κι από εκεί, στην πορεία της κοινής ζωής τους, ενός «μαζί για πάντα».
Το κείμενο του έργου, σε μετάφραση από τα πορτογαλικά της Μαρίας Παπαδήμα, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις της Στέγης και θα διατίθεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης .
Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού Φεστιβάλ της Αβινιόν συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με το έργο του By Heart, το 2016, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε τον Μάιο του 2026, μαζί με το νέο του έργο, La Distance, στο πλαίσιο του αφιερώματος της Στέγης στον Τιάγκο Ροντρίγκες που ξεκίνησε με την επανάληψη του Χορού των εραστών τον Δεκέμβριο του 2025.
Tη σεζόν 2023-24, ο Τιάγκο Ροντρίγκες προκάλεσε μεγάλη αίσθηση παρουσιάζοντας στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης την παράσταση με τον προβοκατόρικο τίτλο Η Καταρίνα και η ομορφιά του να σκοτώνεις φασίστες, διερωτώμενος πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία – ένα σχόλιο για την άνοδο του εθνικισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην πρώτη του συνεργασία με τον ιστορικό θίασο της Comédie-Française, ο Ροντρίγκες παρουσίασε τον Ιούλιο του 2024 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το Hecuba, not Hecuba, μετά την πρεμιέρα του έργου στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Πέμπτη έως Σάββατο στις 20:30
Κυριακή στις 18:00
