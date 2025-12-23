Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αλέξης Ακριθάκης: Στο Μουσείο Μπενάκη η πρώτη αναδρομική έκθεση του σπουδαίου ζωγράφου μετά από 30 χρόνια
Αλέξης Ακριθάκης: Στο Μουσείο Μπενάκη η πρώτη αναδρομική έκθεση του σπουδαίου ζωγράφου μετά από 30 χρόνια
Θα περιλαμβάνει σημαντικά έργα του από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές - Πότε θα εγκαινιαστεί
Ο μαγικός, πολύχρωμος ζωγραφικός κόσμος του Αλέξη Ακριθάκη θα «ζωντανέψει» από τις 11 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς όπου θα φιλοξενηθεί η έκθεση έργων του με τίτλο «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα». Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός στα εγχώρια εικαστικά δρώμενα αφού αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σπουδαίου καλλιτέχνη στην στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια.
Η έκθεση, σε επιμέλεια της κόρης του ζωγράφου, Χλόης Ακριθάκη και του Αλέξιου Παπαζαχαρία, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
Από τις πρώτες ψυχεδελικές εικόνες του Αλέξη Ακριθάκη που αποτυπώνουν το πνεύμα της δεκαετίας του ’60, την εμβληματική «βαλίτσα» του ’70, τις κατασκευές με λαμπάκια που αποδομούν τη ζωγραφική σε υλικά, ατμόσφαιρες και προθέσεις, τα εξπρεσσιονιστικά τοπία και τα διεισδυτικά πορτρέτα έως τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τους τρελούς και τους τρόφιμους του «Δρομοκαϊτείου», η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα» αναδεικνύει την ευαισθησία ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη, αλλά και μια πλευρά της δημιουργικότητας του που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη.
Η έκθεση, σε επιμέλεια της κόρης του ζωγράφου, Χλόης Ακριθάκη και του Αλέξιου Παπαζαχαρία, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
Από τις πρώτες ψυχεδελικές εικόνες του Αλέξη Ακριθάκη που αποτυπώνουν το πνεύμα της δεκαετίας του ’60, την εμβληματική «βαλίτσα» του ’70, τις κατασκευές με λαμπάκια που αποδομούν τη ζωγραφική σε υλικά, ατμόσφαιρες και προθέσεις, τα εξπρεσσιονιστικά τοπία και τα διεισδυτικά πορτρέτα έως τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τους τρελούς και τους τρόφιμους του «Δρομοκαϊτείου», η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα» αναδεικνύει την ευαισθησία ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη, αλλά και μια πλευρά της δημιουργικότητας του που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα