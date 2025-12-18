«Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» γίνεται μιούζικαλ στο Θέατρο Ακροπόλ
Οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Ασημένια Βουλιώτη αλλά και η Τάνια Τσανακλίδου ανάμεσα στους πρωταγωνιστές

«Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» γίνεται μιούζικαλ και ανεβαίνει, στις αρχές Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ, με πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση Θοδωρή Οικονόμου, καινούριο κείμενο σε δεκαπεντασύλλαβο, στίχους και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού και δημοφιλείς πρωταγωνιστές μεταξύ των οποίων οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Ασημένια Βουλιώτη αλλά και η Τάνια Τσανακλίδου.
Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Το ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημήτριου Κορομηλά ζωντανεύει με έναν θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών και καλεί το κοινό να ξαναζήσει ένα από τα πιο γνωστά ειδύλλια της Ελλάδας.
Η Τάνια Τσανακλίδου

Τα τελευταία 130 χρόνια το έργο ανεβαίνει με μεγάλη επιτυχία στις ελληνικές σκηνές ενώ κατά το παρελθόν έγινε και ταινία, η πρώτη έγχρωμη και η πρώτη ομιλούσα ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά θέατρο Σκιών.
Στο ορεινό χωριό της Αρτοτίνας, η όμορφη Κρουστάλλω και ο φτωχός βοσκός Λιάκος αγαπιούνται στα κρυφά. Η Μάρω, η μητέρα της, αρνείται την πρόταση της Γιάνναινας, της μητέρας του Λιάκου, να παντρέψουν τα παιδιά τους. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν ο Μήτρος, που η Μάρω κάπου έχει γνωρίσει αλλά δεν θυμάται, φτάνει στο χωριό και ζητάει την Κρουστάλλω σε γάμο. Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και μυστικά οδηγούν σε αδιέξοδα μέχρι να εμφανιστεί ο παντοδύναμος έρωτας σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, που αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας από το 1891 που πρωτογράφτηκε, έως σήμερα.
Η Ασημένια Βουλιώτη
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος και Φάνης Κοσμάς, και η Τάνια Τσανακλίδου ενώ επί σκηνής θα βρίσκονται και οι μουσικοί Βαγγέλης Παρασκευαΐδης, Κώστας Φόρτσας, Δημήτρης Χουντής, Παρασκευάς Κίτσος και Κωνσταντίνος Τσιμπούκης.

