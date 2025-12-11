Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τους Friends of Monde στο Metapolis
Από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, ο χώρος του Metapolis στην πλατεία Κλαυθμώνος γεμίζει με χειροποίητες δημιουργίες, οικολογικά προϊόντα και μοναδικά αντικείμενα φτιαγμένα από γυναικείες κοινότητες της Ουγκάντα

Αν φέτος αναζητάτε δώρα με χαρακτήρα, ποιότητα και κοινωνικό αντίκτυπο, τότε το χριστουγεννιάτικο bazaar των Friends of Monde είναι μία απαραίτητη στάση.

Από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, ο χώρος του Metapolis στην πλατεία Κλαυθμώνος γεμίζει με χειροποίητες δημιουργίες, οικολογικά προϊόντα και μοναδικά αντικείμενα φτιαγμένα από γυναικείες κοινότητες της Ουγκάντα.

Στην εκδήλωση θα βρείτε χριστουγεννιάτικα δώρα, στολίδια, συνθέσεις και δημιουργίες φτιαγμένες από τα μέλη και τις εθελόντριες του Friends of Monde, καθώς και αυθεντικά ουγκαντέζικα αντικείμενα από φυσικά υλικά, όπως φυτικές ίνες και οργανικό χαρτί. Τα περισσότερα προέρχονται από συνεταιρισμούς γυναικών που στηρίζονται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το έργο της οργάνωσης.

Πρόκειται για μια ευκαιρία να κάνετε δώρα που δεν είναι απλώς όμορφα, αλλά και ουσιαστικά: κάθε αγορά συμβάλλει στη στήριξη του σχολείου στο χωριό Monde της Ουγκάντα, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης στα παιδιά της περιοχής. Τα δώρα που θα βρείτε είναι χειροποίητα, οικολογικά και προσεκτικά δημιουργημένα. Είναι ένας όμορφος τρόπος να ζήσετε την ατμόσφαιρα των γιορτών με πραγματικό νόημα, επιλέγοντας αντικείμενα που έχουν ιστορία και θετικό αντίκτυπο. Και πάνω από όλα, είναι μια ευκαιρία να προσφέρετε δώρα που κάνουν διαφορά στην καθημερινότητα ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Τοποθεσία: Metapolis, Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα (6ος όροφος – Μετρό Πανεπιστήμιο)

Ημερομηνίες: 12–14 Δεκεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

• Παρασκευή 12/12: 17:00 – 22:00
• Σάββατο 13/12: 10:00 – 22:00
• Κυριακή 14/12: 11:00 – 18:00

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο event: https://www.facebook.com/events/1316743436660180/

Η ομάδα των Friends of Monde ενθαρρύνει τους επισκέπτες να φέρουν επαναχρησιμοποιούμενες ή πάνινες τσάντες. Για όσους δεν έχουν, θα υπάρχει διαθέσιμη η πάνινη τσάντα της οργάνωσης.

Ένα τριήμερο γεμάτο ζεστασιά, δημιουργικότητα και αλληλεγγύη, στο οποίο κάθε επιλογή σας γίνεται μια μικρή αλλά σημαντική πράξη προσφοράς.

