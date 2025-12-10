Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
25 χρόνια Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Μια μεγάλη γιορτή με κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής
«Το Μέγαρο έχει μπει πλέον σε μια άλλη φάση, η εξωστρέφειά του ενισχύεται διαρκώς, τεράστιοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και δίνουν την υπόσχεση ότι θα ξαναέρθουν», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής, Χρίστος Γαλιλαίας
Ένα από τα πολιτιστικά σύμβολα της Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια ζωής και το γιόρτασε φέρνοντας στην πόλη κορυφαία διεθνή ονόματα, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια σειρά από καινοτόμες δράσεις και σφραγίζοντας μια πορεία εξωστρέφειας.
Η σπουδαία πιανίστα Μάρτα Αργκεριχ, ο διακεκριμένος τενόρος Γιόνας Κάουφμαν-που έγινε sold out από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης της συναυλίας, η Ορχήστρα της Δρέσδης με τον Κεντ Ναγκάνο, οι δικοί μας διεθνείς Δημήτρης Πλατανιάς και Θεόδωρος Κουρεντζής, ο «ποιητής των πλήκτρων», όπως τον έχουν αποκαλέσει, Αρκάντι Βολόντος είναι μερικά μόνο από τα σπουδαία ονόματα που κόσμησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 25 χρόνια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με ένα πρόγραμμα που δεν έχει πια σε τίποτα να ζηλέψει τα μεγάλα διεθνή θέατρα και αίθουσες μουσικής.
Οι υπεύθυνοι του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης που κατάφεραν μετουσιώσουν τους εορτασμούς σε χρονιά-ορόσημο με μια ποιοτική σφραγίδα που ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα του οργανισμού, αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα της περίστασης και υποσχέθηκαν μετά τη μεγάλη γιορτή να ακολουθήσει ένα αντίστοιχα ποιοτικό πρόγραμμα με αξιώσεις.
«Το επετειακό έτος για τα 25 χρόνια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι για μας μια μεγάλη γιορτή που θα συνεχιστεί και το 2026.
Μια χρονιά ορόσημο, όχι μόνο ημερολογιακά, επειδή δηλαδή συμπληρώνεται ένα τέταρτο του αιώνα, αλλά ουσιαστικά», δηλώνει χαρακτηριστικά μιλώντας στο protothema.gr ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ο.Μ.Μ.Θ. (Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης) , Χρίστος Γαλιλαίας, υποστηρίζοντας πως «Το Μέγαρο έχει μπει πλέον σε μια άλλη φάση, η εξωστρέφειά του ενισχύεται διαρκώς, τεράστιοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και δίνουν την υπόσχεση ότι θα ξαναέρθουν, καθώς διαπιστώνουν και οι ίδιοι, όπως και εγώ, ότι το κοινό της πόλης και της βόρειας Ελλάδας, "διψάει" για εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου».
Δεν μπορούσε επίσης να μη παραδεχθεί ότι δεν είναι ανεπηρέαστος από τα χαρμόσυνα νέα των sold out παραστάσεων, καθώς όλες οι επετειακές εκδηλώσεις όχι μόνο αγκαλιάστηκαν από το κοινό αλλά κατάφεραν να γίνουν sold out, λίγο μετά από την ανακοίνωση των μεγάλων ονομάτων. “Είναι η απόδειξη όλης αυτής της δουλειάς και κάτι που, δεν σας κρύβω, με χαροποιεί ιδιαίτερα” συμπλήρωσε ο κ. Γαλιλαίας.
Εκεί στην άκρη της πόλης, λοιπόν, σαν ένας φάρος πολιτισμού που αγναντεύει τη θάλασσα, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έγινε από την πρώτη στιγμή λόγω της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας και της φιλοδοξίας να φιλοξενήσει σπουδαία καλλιτεχνικά γεγονότα, σημείο αναφοράς για την πόλη.
Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι κάτοικοι είδαν να υψώνεται άλλο ένα κτήριο, ο πολιτιστικός οργανισμός να μεγαλώνει και να μπορεί όχι μόνο να ικανοποιεί αλλά ενίοτε και να ξεπερνά τις υψηλές προσδοκίες του. Ειδικά φέτος, όμως, με το ακραία φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα που έφερε στην πόλη ονόματα πρώτης γραμμής, που συναντά κανείς μόνο στα μεγάλα μουσικά θέατρα του κόσμου, ο οργανισμός έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη.
Επιπλέον, στόχος του ήταν όχι μόνο να ικανοποιήσει τις υψηλές προσδοκίες αλλά και να καινοτομήσει εισάγοντας νέες ενότητες αλλά και φιλοξενώντας καλλιτέχνες πέρα από τα παραδεδομένα: είχαμε έτσι την τύχη να δούμε από κοντά, ταξιδεύοντας από την Αθήνα, τη sold out παράσταση της Νέκυιας των Γιάννη Αγγελάκα και Χρήστου Παπαδόπουλου που είχε την τύχη να εγκαινιάζει τον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων για το 2025.
Πολύ σημαντικά ήταν και τα επετειακά αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, το πρώτο εξάμηνο αλλά και, μεταξύ άλλων, η συναυλία για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Σοστακόβιτς από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με σολίστ στο βιολί τον Τζούλιαν Ράχλιχν.
Πρωτοποριακός και ο τίτλος των συζητήσεων με συγγραφείς, κάτι που υποδηλώνει ότι ο οργανισμός αγκαλιάζει όλα τα πεδία έκφρασης και λόγου και όχι μόνο αυτά των παραστατικών τεχνών.
Σημαντικό, επίσης, αναφορικά με την πορεία εξωστρέφειας και τη διεθνή ταυτότητα ότι το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μπορεί να δει τις παραγωγές του να προβάλλονται σε τηλεοπτικά κανάλια διεθνούς αναγνωρισιμότητας, όπως το Medici Mezzo, ενώ πολύ σημαντικές είναι και οι συνέργειες με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού: ανάμεσα στις συνέργειες καταγράφονται αυτές με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την ΚΟΑ ενώ πρόσφατα είδαμε να συνεργάζεται ενεργά με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Κάνοντας, επίσης, έναν απολογισμό στην ιστορική παρουσία του Μ.Μ.Θ στην πόλη αλλά και στη χώρα ο καλλιτεχνικός διευθυντής Χρίστος Γαλιλαίας, είχε θυμίσει, κατά την παρουσίαση του φετινού προγράμματος, εκτός από τις μεγάλες συναυλίες και παραγωγές σε όλα τα πεδία των παραστατικών τεχνών, την πολύ καθοριστική συμβολή των αφιερωματικών κύκλων (μουσικής δωμάτιου, τζαζ κλπ) αλλά και τα master classes.
Αξιοσημείωτη και η εκπαιδευτική αποστολή του Μ.Μ.Θ, στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικών και Νεανικών Χορωδιών και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μουσικών «ΜΟΥΣΑ», έχει ταξιδέψει ήδη στις μεγάλες σκηνές της Ευρώπης.
Σημαντικό ότι καθιέρωσε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, κάτι που, ο καλλιτεχνικός διευθυντής τονίζει πως «είναι ένα από τα προσωπικά μου στοιχήματα και είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι εκδηλώσεις μας είναι ανοιχτές για κάθε έναν συμπολίτη μας. Σπουδαίες συναυλίες και μεγάλες Όπερες, όπως "η Τραβιάτα" και ο "Κουρέας της Σεβίλλης" παρουσιάστηκαν καθολικά, ισότιμα προσβάσιμες».
Για να καταλήξει πως δεν θα μπορούσε να διανοηθεί «το Μέγαρο να αναπτύσσεται χωρίς ταυτόχρονα να ανοίγει τις πόρτες του σε όλους».
Τέλος, καθοριστικής σημασίας, όπως λέει ήταν και είναι «η στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατο να δώσουμε την ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν αυτούς τους καλλιτέχνες με εισιτήρια σε προσιτές τιμές.
Σε αντίστοιχες αίθουσες, το κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο», κάτι που έχει εξακριβωθεί, καθώς σε καμία αίθουσα του κόσμου δεν θα μπορούσε κανείς να δει τον Κουρεντζή ή τη Μάρτα Άγκεριχ για 15 ευρώ.
Όλα αυτά βέβαια σημαίνουν βαθιά επίγνωση του ρόλου του Μεγάρου και της υψηλής αποστολής του από όλους τους εμπλεκόμενους καθώς, όπως τονίζει ο κ. Γαλιλαίας, «Όλοι οι άνθρωποι του Μεγάρου δουλεύουμε ακούραστα με μοναδικό μας στόχο το Μέγαρο να είναι ανοιχτό, να εμπνέει, να δίνει βήμα σε νέες ιδέες και νέες φωνές, να προσφέρει στο κοινό εμπειρίες υψηλής πολιτιστικής αξίας και πάνω από όλα να εξελίσσεται».
Επόμενος μεγάλος σταθμός, που ολοκληρώνει αυτό τον κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 2025 η παρουσία τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μιας από τις πιο σημαντικές σοπράνο της εποχής μας και συνολικά στην ιστορία της όπερας, της Άντζελα Γκεοργκίου που έρχεται στο Μ.Μ.Θ με ένα πρόγραμμα-περιήγηση σε τρεις αιώνες μουσικής δημιουργίας από τη σκηνή της όπερας του 18ου και 19ου αιώνα έως τον συμφωνικό 20ο αιώνα και τις διαχρονικές μελωδίες της τζαζ και του σινεμά.
Την εμβληματική σοπράνο θα συνοδεύσει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης-που πλέον έχει ενσωματωθεί στο Μέγαρο-υπό τη διεύθυνση του Νταβίντ Χιμένεθ.
