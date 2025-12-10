25 χρόνια Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Μια μεγάλη γιορτή με κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

Η Ορχήστρα της Δρέσδης με τον Κεντ Ναγκάνο

Εκεί στην άκρη της πόλης, λοιπόν, σαν ένας, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έγινε από την πρώτη στιγμή λόγω της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας και της φιλοδοξίας να φιλοξενήσει σπουδαία καλλιτεχνικά γεγονότα, σημείο αναφοράς για την πόλη.Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι κάτοικοι είδαν να υψώνεται άλλο ένα κτήριο, ο πολιτιστικός οργανισμός να μεγαλώνει και να μπορεί όχι μόνο να ικανοποιεί αλλά ενίοτε και να ξεπερνά τις υψηλές προσδοκίες του. Ειδικά φέτος, όμως, με το ακραία φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα που έφερε στην πόλη ονόματα πρώτης γραμμής, που συναντά κανείς μόνο στα μεγάλα μουσικά θέατρα του κόσμου, ο οργανισμός έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη.Επιπλέον, στόχος του ήταν όχι μόνο να ικανοποιήσει τις υψηλές προσδοκίες αλλά και να καινοτομήσει εισάγοντας νέες ενότητες αλλά και φιλοξενώντας καλλιτέχνες πέρα από τα παραδεδομένα: είχαμε έτσι την τύχη να δούμε από κοντά, ταξιδεύοντας από την Αθήνα, τη sold out παράσταση της Νέκυιας των Γιάννη Αγγελάκα και Χρήστου Παπαδόπουλου που είχε την τύχη να εγκαινιάζει τον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων για το 2025.Πολύ σημαντικά ήταν και ταστον Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, το πρώτο εξάμηνο αλλά και, μεταξύ άλλων, η συναυλία για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Σοστακόβιτς από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με σολίστ στο βιολί τον Τζούλιαν Ράχλιχν.Πρωτοποριακός και ο τίτλος των συζητήσεων με συγγραφείς, κάτι που υποδηλώνει ότι ο οργανισμός αγκαλιάζει όλα τα πεδία έκφρασης και λόγου και όχι μόνο αυτά των παραστατικών τεχνών.Σημαντικό, επίσης, αναφορικά με την πορεία εξωστρέφειας και τη διεθνή ταυτότητα ότι το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μπορεί να δει τις παραγωγές του να προβάλλονται σε τηλεοπτικά κανάλια διεθνούς αναγνωρισιμότητας, όπως το Medici Mezzo, ενώ πολύ σημαντικές είναι και οι συνέργειες με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού: ανάμεσα στις συνέργειες καταγράφονται αυτές με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την ΚΟΑ ενώ πρόσφατα είδαμε να συνεργάζεται ενεργά με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Κάνοντας, επίσης, έναν απολογισμό στην ιστορική παρουσία του Μ.Μ.Θ στην πόλη αλλά και στη χώρα ο καλλιτεχνικός διευθυντής Χρίστος Γαλιλαίας, είχε θυμίσει, κατά την παρουσίαση του φετινού προγράμματος, εκτός από τις μεγάλες συναυλίες και παραγωγές σε όλα τα πεδία των παραστατικών τεχνών, την πολύ καθοριστική συμβολή των αφιερωματικών κύκλων (μουσικής δωμάτιου, τζαζ κλπ) αλλά και τα master classes.Αξιοσημείωτη και η εκπαιδευτική αποστολή του Μ.Μ.Θ, στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικών και Νεανικών Χορωδιών και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μουσικών «ΜΟΥΣΑ», έχει ταξιδέψει ήδη στις μεγάλες σκηνές της Ευρώπης.Σημαντικό ότι καθιέρωσε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, κάτι που, ο καλλιτεχνικός διευθυντής τονίζει πως «είναι ένα από τα προσωπικά μου στοιχήματα και είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι εκδηλώσεις μας είναι ανοιχτές για κάθε έναν συμπολίτη μας. Σπουδαίες συναυλίες και μεγάλες Όπερες, όπως "η Τραβιάτα" και ο "παρουσιάστηκαν καθολικά, ισότιμα προσβάσιμες».Για να καταλήξει πως δεν θα μπορούσε να διανοηθεί «».Τέλος, καθοριστικής σημασίας, όπως λέει ήταν και είναι «η στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατο να δώσουμε την ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν αυτούς τους καλλιτέχνες με εισιτήρια σε προσιτές τιμές.Σε αντίστοιχες αίθουσες, το κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο», κάτι που έχει εξακριβωθεί, καθώς σε καμία αίθουσα του κόσμου δεν θα μπορούσε κανείς να δει τον Κουρεντζή ή τη Μάρτα Άγκεριχ για 15 ευρώ.Όλα αυτά βέβαια σημαίνουν βαθιά επίγνωση του ρόλου του Μεγάρου και της υψηλής αποστολής του από όλους τους εμπλεκόμενους καθώς, όπως τονίζει ο κ. Γαλιλαίας, «Όλοι οι άνθρωποι του Μεγάρου δουλεύουμε ακούραστα με μοναδικό μας στόχο το Μέγαρο να είναι ανοιχτό, να εμπνέει, να δίνει βήμα σε νέες ιδέες και νέες φωνές, να προσφέρει στο κοινό εμπειρίες υψηλής πολιτιστικής αξίας και πάνω από όλα να εξελίσσεται».Επόμενος μεγάλος σταθμός, που ολοκληρώνει αυτό τον κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 2025 η παρουσία τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μιας από τις πιο σημαντικές σοπράνο της εποχής μας και συνολικά στην ιστορία της όπερας, της Άντζελα Γκεοργκίου που έρχεται στο Μ.Μ.Θ με ένα πρόγραμμα-περιήγηση σε τρεις αιώνες μουσικής δημιουργίας από τη σκηνή της όπερας του 18ου και 19ου αιώνα έως τον συμφωνικό 20ο αιώνα και τις διαχρονικές μελωδίες της τζαζ και του σινεμά.Την εμβληματική σοπράνο θα συνοδεύσει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης-που πλέον έχει ενσωματωθεί στο Μέγαρο-υπό τη διεύθυνση του Νταβίντ Χιμένεθ.