«Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης»: Σε καλοκαιρινή περιοδεία βγαίνει η επιτυχημένη παράστηση

«Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης»: Σε καλοκαιρινή περιοδεία βγαίνει η επιτυχημένη παράσταση
Δείτε πού και πότε θα παρουσιαστεί - Η Μελίνα Κανά στη θέση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη
Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» που παρουσιάστηκε με επιτυχία τον χειμώνα στην Αθήνα, με αφορμή την επέτειο 90 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαία ερμηνευτή, θα περιοδεύσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο η παράσταση, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, με τον Αιμιλιανό Σταματάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Μελίνα Κανά στην αφήγηση και το τραγούδι – θα αντικαταστήσει την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, θα επισκεφθεί πολλές ελληνικές πόλεις.
Το κείμενο υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη και είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη-σύμβολο, του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μία υψηλών αξιώσεων παραγωγή με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής.
Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει θεατρικά, σε μία παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής. Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κρητικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daly!
Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.
Στην παράσταση αναβιώνουν προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.α. Φυσικά ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο που ξεκίνησε με τον σημαντικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχτηκε σε μια δυνατή φιλία.
Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη Νίκου Ξυλούρη. Ακολουθούμε τα βήματα του «Αηδονιού της Κρήτης» από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια στη σκιά της Κατοχής, έως τη θριαμβευτική του παρουσία στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών.
Με οδηγό τις αφηγήσεις της συντρόφου του, Ουρανίας Ξυλούρη και άξονα τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του, αλλά αποκαλύπτει – κυρίως – το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό.
Στην παράσταση παίζουν επίσης ο Μέμος Μπεγνής, ο Μιχάλης Αεράκης και οι Αιμιλιανός Σταματάκης, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Ιωάννα Λέκκα, Λίζυ Ξανθοπούλου, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου και Γιώργος Φλωράτος ενώ τραγουδά ο Γιάννης Μαθές.
Πρόγραμμα περιοδείας
Ιούνιος 2026
• 29/06/2026 – Σπάρτη – Σαϊνοπούλειο Θέατρο
Ιούλιος 2026
• 04/07/2026 – Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου
• 06/07/2026 – Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
