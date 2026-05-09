Σοφία Αρβανίτη: Αναγκάστηκα να δουλεύω σε σχήματα που δεν ήθελα, αλλά έπρεπε να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου
Υποχρεώσα τον εαυτό μου για 2-3 χρόνια γιατί έλεγα ότι δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Σε σχήματα που δεν ήθελε δούλεψε η Σοφία Αρβανίτη, καθώς έπρεπε να πληρώνει τις υποχρεώσεις τις.
Η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 9 Μαΐου, εξήγησε πως ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι ενώ ανήκει στην κατηγορία της ποπ μουσικής, αρχικά από περιέργεια και επειδή έκανε επιτυχία, ωστόσο στην πορεία αναγκάστηκε να κάνει συνεργασίες με λαϊκούς καλλιτέχνες ενώ δεν την ταίριαζε, γιατί «δεν ήθελε να πάει φυλακή», όπως είπε.
Η Σοφία Αρβανίτη δήλωσε πως όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί, το απόλαυσε: «Εμείς που ζούσαμε από το τραγούδι νιώσαμε - και με παρότρυνση από τις εταιρείες- ότι έπρεπε λίγο να κολυμπήσουμε κι εμείς σε αυτά τα νερά. Κάναμε και καθαρά λαϊκούς δίσκους, μέτριες επιτυχίες, όχι όμως αποτυχίες. Λέω μέτριες γιατί δεν ήμασταν αυτό ακριβώς. Πήγαμε να δούμε πώς γίνεται. Κάπως χάσαμε και την ταυτότητά μας. Εγώ μετά είπα "μωρέ άστο καλύτερα", ενώ και οι αμοιβές ήταν καλύτερες, κάτι με απωθούσε. Μετά έγιναν και λαϊκά σχήματα. Δούλευα με τον Ρόκκο, με τον Σφακιανάκη, με βαριά λαϊκά ονόματα, με ονόματα που ήταν πάρα πολύ στο προσκήνιο και έκαναν επιτυχίες και σουξέ. Πιάναμε δουλειές σαν πρώτες γυναίκες που μας έμαθε ο κόσμος σαν ποπ τραγουδίστριες, αλλά τα δεύτερα προγράμματά μας ήταν πιο λαϊκά για να χορέψει ο κόσμος. Δεν μου ταίριαξε όλο αυτό και γι' αυτό βγήκα. Παρότι έχεις απώλειες που βγαίνεις από αυτό, αν δεν νιώσω όμορφα με κάτι... Καταλαβαίνα ότι θέλω να την κάνω λίγο με ελαφρά, ακόμη κι αν μειώθηκε το ετήσιο εισόδημά μου κατά πολύ. Δεν με πείραζε καθόλου. Ήταν δική μου επιλογή. Συνδυαστικά και με την κρίση που δεν βρίσκαμε δουλειές της προκοπής, επειδή είχα επιταγές και έπρεπε να μπορώ να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου στους χρόνους που έπρεπε, ανάγκασα τον εαυτό μου να δουλέψω σε κάποια σχήματα που ήταν... με κάποια ονόματα της εθνικής οδού να το πούμε, γιατί είπα ότι δεν ήθελα να καταλήξω στη φυλακή. Υποχρεώσα τον εαυτό μου για 2-3 χρόνια, αλλά οκ, μια χαρά», είπε.
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια σχολίασε τον Ακύλα που εκπροσωπεί τη Eurovision, επισημαίνοντας πως είναι φανταστικός: «Ο Ακύλας έγραψε το γραγούδι αυτό και έχει πάρα πολύ σημασία. Είναι σε άλλο λέβελ για εμένα από έναν απλό εκτελεστή. Δεύτερον είναι ένα τραγούδι πολυμορφικό, με πολλά είδη μουσικής. Αυτό δεν είναι εύκολο και στιχουργικά», σημείωσε μεταξύ άλλων.
