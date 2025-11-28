Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Μαρία Σολωμού - Νίκος Μουτσινάς: Ζευγάρι πρωταγωνιστών στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς»
Πότε και πού θα κάνει η πρεμιέρα η παράσταση
Η πιο σκοτεινή αλλά και αστεία, ταυτόχρονα, οικογένεια της μεγάλης οθόνης, η «Οικογένεια Άνταμς», «προσγειώνεται» από τις 22 Ιανουαρίου στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο, με τον Νίκο Μουτσινά στον ρόλο του Gomez Άνταμς, την Μαρία Σολωμού ως Morticia Άνταμς και την Marseaux στον ρόλο της κόρης του Wednesday
Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938! Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999). H δημοφιλία της ωστόσο απογειώθηκε διεθνώς μέσα από δυο εξαιρετικά επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες του 1991 και του 1993. Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες, το 2019 και το 2021, για να εισβάλει ξανά σαρωτικά το 2022 με τη σειρά Wednesday η οποία προβάλλεται μέχρι σήμερα στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα.
Παράλληλα, όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και μουσικοχορευτικές ανησυχίες. Το έλαμψε ως μιούζικαλ στο Broadway το 2010, σαρώνοντας τα βραβεία, ενώ στην συνέχεια η παράσταση ταξίδεψε στο West End του Λονδίνου και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου όπου συνεχίζει να παρουσιάζεται μέχρι σήμερα Στην Αθήνα το μιούζικαλ ανέβηκε για πρώτη φορά το 2016 και μια δεκαετία αργότερα επιστρέφει ανανεωμένο.
Πολλά έχουν αλλάξει. Η Wednesday , η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι. Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι. Τα δυο παιδιά αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους. Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελε το νεαρό ζευγάρι μιας και αυτό το βράδυ τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό. Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες; Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι; Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη; Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν...
Τη σκηνοθεσία και την αποδόση του κειμένου υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου ενώ παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουος και Βαγγέλης Κακουριώτης πλαισιωμένοι από πολυμελή θίασο ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτώνκαι ζωντανή ορχήστρα.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
(Από 23 Ιανουαρίου)
Τετάρτη: 19:00
Πέμπτη: 20:00
Παρασκευή: 21:00
Σάββατο: 17:15 & 21:00
Κυριακή: 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
