Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου: Στην ίδια σκηνή θα περάσουν τον χειμώνα οι δύο ερμηνεύτριες
Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου: Στην ίδια σκηνή θα περάσουν τον χειμώνα οι δύο ερμηνεύτριες
Που θα πραγματοποιήσουν τις κοινές εμφανίσεις τους και πότε θα γίνει η πρεμιέρα τους
Δύο από τις καλύτερες γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού ενώνονται τον φετινό χειμώνα. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου έχουν δώσει ραντεβού στην σκηνή του VOX όπου θα τραγουδούν μαζί, από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη.
Συνοδευόμενες από την εξαιρετική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, που διευθύνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, και έχοντας στο πλευρό τους τον ερμηνευτή τον Βασίλη Προδρόμου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια αγαπημένα τα οποίοι οι ίδιες έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα με τις ερμηνείες τους.
Η Δήμητρα έρχεται από τον κόσμο του Τσιτσάνη και του λαϊκού τραγουδιού, με εκείνη την ευγένεια και τη γνώση που κουβαλά όποιος έχει μελετήσει σε βάθος αυτή τη μουσική. Η Ελένη, από τον κόσμο της παράδοσης και του σμυρναίικου τραγουδιού, με ρίζες που ακουμπούν στη Μικρά Ασία, εκεί όπου πάλλεται η καρδιά του τραγουδιού από τον καημό και τη γλύκα.
«Μας δένει μια μακρά πορεία μέσα στο τραγούδι. Από το ’93, με αφετηρία το πάντα αγαπημένο και αλησμόνητο “Χάραμα”, έχουμε σταθεί πολλές φορές μαζί στη σκηνή κι εκεί γεννήθηκε μια βαθιά αλληλεπίδραση — ένα βλέμμα, μια νότα, μια κοινή αίσθηση για το τι σημαίνει να ζεις τη μουσική. Μας ενώνουν κοινές αγάπες για το τραγούδι που κουβαλά ιστορίες, για τις ρίζες που μας συγκινούν, για τη μουσική που κρατά ζωντανό ό,τι αγαπήσαμε.» σημειώνουν οι ίδιες για την νέα αυτή συνεργασία τους και προσθέτουν: «Μαζί, γινόμαστε μια μεγάλη μουσική παρέα, που «πειράζει» τρυφερά την παράδοση, αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού ως το σήμερα και αφήνει χώρο για το απροσδόκητο και την έκπληξη.»
Συνοδευόμενες από την εξαιρετική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, που διευθύνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, και έχοντας στο πλευρό τους τον ερμηνευτή τον Βασίλη Προδρόμου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια αγαπημένα τα οποίοι οι ίδιες έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα με τις ερμηνείες τους.
Η Δήμητρα έρχεται από τον κόσμο του Τσιτσάνη και του λαϊκού τραγουδιού, με εκείνη την ευγένεια και τη γνώση που κουβαλά όποιος έχει μελετήσει σε βάθος αυτή τη μουσική. Η Ελένη, από τον κόσμο της παράδοσης και του σμυρναίικου τραγουδιού, με ρίζες που ακουμπούν στη Μικρά Ασία, εκεί όπου πάλλεται η καρδιά του τραγουδιού από τον καημό και τη γλύκα.
«Μας δένει μια μακρά πορεία μέσα στο τραγούδι. Από το ’93, με αφετηρία το πάντα αγαπημένο και αλησμόνητο “Χάραμα”, έχουμε σταθεί πολλές φορές μαζί στη σκηνή κι εκεί γεννήθηκε μια βαθιά αλληλεπίδραση — ένα βλέμμα, μια νότα, μια κοινή αίσθηση για το τι σημαίνει να ζεις τη μουσική. Μας ενώνουν κοινές αγάπες για το τραγούδι που κουβαλά ιστορίες, για τις ρίζες που μας συγκινούν, για τη μουσική που κρατά ζωντανό ό,τι αγαπήσαμε.» σημειώνουν οι ίδιες για την νέα αυτή συνεργασία τους και προσθέτουν: «Μαζί, γινόμαστε μια μεγάλη μουσική παρέα, που «πειράζει» τρυφερά την παράδοση, αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού ως το σήμερα και αφήνει χώρο για το απροσδόκητο και την έκπληξη.»
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding
Αρχίζουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Τα προγράμματα και τα δίδακτρα
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Άδωνις: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα