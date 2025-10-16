Γιάννης Κότσιρας: Επιστρέφει για εμφανίσεις στον «Σταυρό του Νότου»

Στην κεντρική σκηνή του «» θα δούμε και φέτος τον. Ο δημοφιλής ερμηνευτής θα βρίσκεται από εκείκαι κάθε Σάββατο βράδυ.Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει θα περιλαμβάνει τα πιο γνωστά κομμάτια από τη μεγάλη προσωπική δισκογραφία του αλλά και αγαπημένα τραγούδια από το σύνολο του προσωπικού του ρεπερτορίου.Πλαισιωμένος από την Δήμητρα Μπουλούζου στο τραγούδι και το βιολί και μια ομάδα αξιόλογων μουσικών ο Γιάννης Κότσιρας θα προσφέρει και αυτόν τον χειμώνα στο κοινό του αυτό που τόσο καλά γνωρίζει: αυθεντική ελληνική μουσική ψυχαγωγία.