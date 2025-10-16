Γιάννης Κότσιρας: Επιστρέφει για εμφανίσεις στον «Σταυρό του Νότου»
Γιάννης Κότσιρας: Επιστρέφει για εμφανίσεις στον «Σταυρό του Νότου»

Πότε θα ξεκινήσει τις ζωντανές εμφανίσεις του ο ερμηνευτής

Στην κεντρική σκηνή του «Σταυρού Του Νότου» θα δούμε και φέτος τον Γιάννη Κότσιρα. Ο δημοφιλής ερμηνευτής θα βρίσκεται από εκεί από τις 22 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ.

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει θα περιλαμβάνει τα πιο γνωστά κομμάτια από τη μεγάλη προσωπική δισκογραφία του αλλά και αγαπημένα τραγούδια από το σύνολο του προσωπικού του ρεπερτορίου.

Πλαισιωμένος από την Δήμητρα Μπουλούζου στο τραγούδι και το βιολί και μια ομάδα αξιόλογων μουσικών ο Γιάννης Κότσιρας θα προσφέρει και αυτόν τον χειμώνα στο κοινό του αυτό που τόσο καλά γνωρίζει: αυθεντική ελληνική μουσική ψυχαγωγία.
