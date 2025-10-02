Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Στράτος Τζώρτζογλου: Πρωταγωνιστεί στο νέο θεατρικό έργο του Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη»
Στράτος Τζώρτζογλου: Πρωταγωνιστεί στο νέο θεατρικό έργο του Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη»
Παρουσιάζεται τον Οκτώβριο σε περιοδεία ανά την Ελλάδα και από τον Νοέμβριο στην Αθήνα
Ο Στράτος Τζώρτζογλου πρωταγωνιστεί στο νέο έργο του θεατρικού συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη» που θα ανέβει στις 4 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Αλκμήνη αφού πρώτα πραγματοποιήσει περιοδεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως είναι η ζωή μας.
Ένας άντρας γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμα του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματα του. Ως που μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έλθουν στο τέλος να του ευχηθούν;
Όπως ο ίδιος λέει είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του, κι οι μόνες γοητείες του, είναι οι αμαρτίες του».
Τη σκηνοθεσία της παράσταση έχει κάνει ο Μανώλης Ιωνάς, η μουσική και τραγούδια είναι του Γιάννη Ζουγανέλη ενώ στο πλευρό του Στράτου Τζώρτζογλου παίζει η Ρούλα Κουτρουμπελη.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ Σάββατο 27/9
ΡΟΔΟΣ Σάββατο 4/10
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Δευτέρα 6/10
ΚΑΣΟΣ ΤΡΙΤΗ 7/10
Θα ακολουθήσουν Θεσσαλονίκη - Πάτρα -Ναύπακτος- Αγρίνιο -
Ηγουμενίτσα - Γιάννενα - Ηράκλειο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ στην Αθήνα
στο Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ
Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως είναι η ζωή μας.
Ένας άντρας γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμα του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματα του. Ως που μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έλθουν στο τέλος να του ευχηθούν;
Όπως ο ίδιος λέει είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του, κι οι μόνες γοητείες του, είναι οι αμαρτίες του».
Τη σκηνοθεσία της παράσταση έχει κάνει ο Μανώλης Ιωνάς, η μουσική και τραγούδια είναι του Γιάννη Ζουγανέλη ενώ στο πλευρό του Στράτου Τζώρτζογλου παίζει η Ρούλα Κουτρουμπελη.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ Σάββατο 27/9
ΡΟΔΟΣ Σάββατο 4/10
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Δευτέρα 6/10
ΚΑΣΟΣ ΤΡΙΤΗ 7/10
Θα ακολουθήσουν Θεσσαλονίκη - Πάτρα -Ναύπακτος- Αγρίνιο -
Ηγουμενίτσα - Γιάννενα - Ηράκλειο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ στην Αθήνα
στο Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ
Τρίτη 4/11 στις 18.00
Ειδήσεις σήμερα:
Champions League: Θρίαμβος της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη Σίτι - Δείτε και τα 29 γκολ
Το παλάτι της Ασπασίας Μάνου στην Κηφισιά έγινε πολυτελή διαμερίσματα - Υπήρξε στέκι του Ελύτη, ενέπνευσε τον Καραγάτση για τον «Γιούγκερμαν»
Ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπό κράτηση, προβλήματα στις επικοινωνίες - Δείτε live εικόνα
Champions League: Θρίαμβος της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη Σίτι - Δείτε και τα 29 γκολ
Το παλάτι της Ασπασίας Μάνου στην Κηφισιά έγινε πολυτελή διαμερίσματα - Υπήρξε στέκι του Ελύτη, ενέπνευσε τον Καραγάτση για τον «Γιούγκερμαν»
Ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπό κράτηση, προβλήματα στις επικοινωνίες - Δείτε live εικόνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα