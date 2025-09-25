Τζώρτζογλου για Μαζωνάκη: Δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες, αλλά δεν χρειαζόταν να τον πάνε σε ψυχιατρείο για να κόψει τα ναρκωτικά
Του εύχομαι να συγχωρέσει όλους όσοι τον πείραξαν ή του έκαναν κακό, πρόσθεσε ο ηθοποιός για τον τραγουδιστή
Τον πρόσφατο ακούσιο εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο σχολίασε ο Στράτος Τζώρτζογλου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν γνωρίζει αν κάνει χρήση ουσιών, ενώ τόνισε πως «δεν χρειαζόταν να τον πάνε σε ψυχιατρείο για να κόψει τα ναρκωτικά, αν παίρνει».
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τον τραγουδιστή εξηγώντας, πως αν και δεν είναι φίλοι, τον έχει βοηθήσει όποτε του ζήτησε τη στήριξή του. Συγκεκριμένα, ευχήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο Γιώργος Μαζωνάκης να βρει ξανά την ισορροπία του και να συγχωρέσει όλους όσοι τον πλήγωσαν το τελευταίο διάστημα.
Όπως είπε: «Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι. Σίγουρα δεν είναι τρόπος να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τα ναρκωτικά, αν παίρνει ουσίες ή ό,τι κάνει. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες παίρνουν βοηθήματα. Δεν ξέρω ο Γιώργος τι παίρνει, αλλά σίγουρα δεν ήταν τρόπος να πάει στο Δρομοκαϊτειο, αυτό είναι σίγουρο. Βρες έναν άλλο τρόπο. Εύχομαι στον Γιώργο Μαζωνάκη να αναστηθεί, να τα ξαναβρεί μέσα του και να συγχωρέσει όσους τον πείραξαν ή τον προσέβαλαν ή του έκαναν κακό. Επειδή πιστεύει στο Χριστό, ο Χριστός είναι αγάπη και συγχώρεση. Γιώργο σε αγαπώ πάρα πάρα πολύ».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είναι ένα «εξαιρετικό πλάσμα» και θυμήθηκε πως, όταν χρειάστηκε βοήθεια για υποτροφίες παιδιών στη Βέροια, ήταν ο μόνος που στήριξε οικονομικά, ακύρωσε εμφάνισή του και κάλυψε ορισμένα έξοδα, ζητώντας μάλιστα να μη μαθευτεί η προσφορά του.
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Πέρα από το ότι τον αγαπάω πάρα πολύ σαν τραγουδιστή, όταν τον χρειάστηκα για να βοηθηθεί η πόλη της Βέροιας και αριστούχα παιδιά για να σπουδάσουν. Έπρεπε να βρεθούν λεφτά και σκέφτηκα να κάνω εγώ αφήγηση αρχαίων ελληνικών κειμένων και θέλαμε τραγούδι, πήγαμε σε διάφορους και όλοι αρνήθηκαν, ήταν ο μόνος που έβαλε λεφτά από την τσέπη του για να πληρωθούν οι μουσικοί, τα όργανα, τα ηχεία, ακύρωσε παράσταση και ήρθε δωρεάς βάζοντας λεφτά από την τσέπη του, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν τόσο καλός και ντροπαλός και συνεσταλμένος που μου ζήτησε αυτό που κάναμε να μην το πω πουθενά» αποκάλυψε ο Στράτος Τζώρτζογλου.
Μια άλλη φορά, σε μια παράσταση στην Αμερική, ο Γιώργος Μαζωνάκης παραχώρησε στον ηθοποιό δωρεάν το τραγούδι «Ζω για τον έρωτα», το προώθησε και το έβαλε στο άλμπουμ του χωρίς να ζητήσει χρήματα. Όπως είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Μια άλλη φορά που τον χρειάστηκα σε μια παράσταση που ανέβασα στην Αμερική, έπαιζα εγώ μαζί με τον γιο μου και θέλαμε ένα τραγούδι και σκεφτήκαμε εκείνον. Έβγαλε τραγούδι, το “Ζω για τον έρωτα”, το οποίο έβαλε και στο άλμπουμ του, το διαφήμισε και δεν πήρε δραχμή. Έπαθα για δεύτερη φορά πλάκα μαζί του, τα λέω πρώτη φορά. Ο Γιώργος δεν τα λέει. Η πλάκα είναι ότι δεν κάνουμε παρέα, δεν έχουμε βγει ποτέ προσωπικά έξω να φάμε, είναι ένα πλάσμα που... Είναι πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε για την καλοσύνη της ψυχής του. Ένιωσα ότι πρέπει να πω αυτό που έχει γνωρίσει η καρδούλα μου για τον Γιώργο».
