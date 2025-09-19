Σύρος: Οι υφάντρες του νησιού διηγήθηκαν τις αναμνήσεις τους

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τέλος δύο προσωπικές μαρτυρίες: της κας Μαρίας Ρούσσου, πρώην εργάτριας του εργοστασίου, που ανέδειξε τις άγνωστες πτυχές της ζωής και του μόχθου των γυναικών πίσω από τους αργαλειούς και του κ. Αντώνη Βαμβακάρη, ο μηχανικός του εργοστασίου και κεντρική φυσιογνωμία της λειτουργίας του, που εργάστηκε σε αυτό από το 1951 μέχρι το κλείσιμό του το 1986. Ως ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που αποχώρησαν, παραμένει ζωντανή μορφή στη μνήμη όλων των υφαντριών που διατηρούν πλούσιες αναμνήσεις από τη συνεργασία τους μαζί του.Το Cycladic Identity είναι η Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδική Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά.