Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, τοσυμμετέχει στο έργο, με το πρόγραμμα. Το έργο της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία, με χρηματοδότηση τουκαι υλοποιείται από το. Το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών και έχει ως στόχο να προάγει τον ευεργετικό ρόλο των τεχνών στην ψυχική υγεία, θα ξεκινήσει τηνΤο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σεκαι θα περιλαμβάνει, πάντα με την συμβολή επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Στόχος του Προγράμματος είναι η μείωση του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων για τα άτομα άνω των 60, η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ρύθμισης των συναισθημάτων και η καλλιέργεια της κοινωνικής συνδεσιμότητας, μειώνοντας το αίσθημα μοναξιάς.Τα άτομα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, art therapy τεχνικές καθώς και παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα εκθέματα του Μουσείου, θα εξερευνήσουν ζητήματα όπως η καλή ψυχική υγεία και οι ψυχολογικές δυσκολίες, η σημασία της αυτοφροντίδας, οι διεργασίες των απωλειών και η αυτοσυμπόνια.Καθώς η τρίτη ηλικία αποτελεί μία περίοδο αλλαγών και προκλήσεων, όπως η σταδιακή μείωση της σωματικής λειτουργικότητας και ο περιορισμός της κοινωνικής δραστηριότητας, πολλά άτομα βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, θλίψης και απομόνωσης. Η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών των συναισθημάτων και ενίσχυσης της ψυχικής ευημερίας, προσφέροντας δημιουργική έκφραση, κοινωνική συνδεσιμότητα και συναισθηματική ενδυνάμωση.Το Πρόγραμμααποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Ακολουθεί το επιτυχημένο πρόγραμμαπου υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και απευθυνόταν, με στόχο την ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που ενισχύουν την ψυχική ευεξία (well-being) και την ποιότητα της ζωής τους.