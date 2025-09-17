Λούκας Κρουπίνσκι: Ο πολυβραβευμένος Πολωνός πιανίστας έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα
Λούκας Κρουπίνσκι: Ο πολυβραβευμένος Πολωνός πιανίστας έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα
Στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς
Έχει σαρώσει τα βραβεία σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς, έχει συμπράξει με σπουδαίες ορχήστρες και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον χαρισματικούς μουσικούς του κόσμου. Ο λόγος για τον διακεκριμένο Πολωνό Λούκας Κρουπίνσκι ο οποίος θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ελλάδα προκειμένου να δώσει μια συναυλία με έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20.30, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
Γεννημένος το 1992 στη Βαρσοβία της Πολωνίας ο Λούκας Κρουπίνσκι αποφοίτησε από το Μουσικό Σχολείο Zenon Brzewski και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Φρεντερίκ Σοπέν της Βαρσοβίας με διάκριση Magna cum Laude. Συνέχισε τις σπουδές του με τον καθηγητή Άριε Βάρντι στο Πανεπιστήμιο Μουσικής, Δράματος και ΜΜΕ του Ανόβερου (2017-2018) και με τον καθηγητή Ντμίτρι Αλεξέεβ στο Royal College of Music στο Λονδίνο (2018-2019). Από το 2024, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία.
Η παρουσίες του σε διεθνείς διαγωνισμού ήταν θριαμβευτικές. Είναι ο νικητής του 7ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου του Σαν Μαρίνο και όλων των επιμέρους βραβείων του διαγωνισμού – το Βραβείο Κοινού, το Βραβείο Μουσικών Κριτικών και το Βραβείο Ορχήστρας. Ήταν επίσης φιναλίστ στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Ferruccio Busoni στο Μπολτσάνο και έχει κερδίσει πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου στο Ανόβερο (Chopin Geselschaft), το Άαχεν (Clavi Cologne), το Γκέερλιτς (MeetingPoint Music Messiaen 2020) και το Ίδρυμα Μουσικής Yamaha Ευρώπης. Ως ημιφιναλίστ, συγκαταλέχθηκε στους είκοσι κορυφαίους πιανίστες του 17ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία.
Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Espressione, προτάθηκε για τα Διεθνή Βραβεία Κλασικής Μουσικής (International Classical Music Awards), δίπλα στα άλμπουμ των Κρίστιαν Τσίμερμαν και Εβγκένι Κίσιν, και έλαβε εξαιρετικές κριτικές από το περιοδικό Pizzicato, το MDR Kultur, το Radio Luxembourg, το Radio France και το Gramophone.
Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιερουσαλήμ, η Φιλαρμονική του Σικάγο, η Φιλαρμονική του Μπάφαλο, η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρμενίας, η Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Μπρατισλάβα, η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα George Enescu, η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας, η Sinfonia Varsovia και η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα (2024). Έχει συνεργαστεί με διεθνώς καταξιωμένους μαέστρους όπως οι Λόρενς Φόστερ, Ντάνιελ Ράισκιν, Αντόνι Βιτ, Γιατσέκ Κασψίκ, Ζαν-Λυκ Τανγκώ, Χόμπαρτ Έαρλ, Σεργκέι Σμπατγιάν και Ρόμπερτ Τρεβίνιο.
Εκτός από το ότι έχει τιμηθεί δύο φορές με το Βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς για αξιοσημείωτα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, ο Λούκας έχει επίσης λάβει την Υποτροφία του Υπουργείου Πολιτισμού της Πολωνίας και την Υποτροφία του Ιδρύματος Κρίστιαν Τσίμερμαν. Του απονεμήθηκε επίσης Αναμνηστικό Μετάλλιο από το Πανεπιστήμιο Μουσικής Φρεντερίκ Σοπέν ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής του προσφοράς.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο αθηναϊκό ρεσιτάλ του περιλαμβάνει τα έργα 12 από τα 24 Πρελούδια για πιάνο, έργο 11 και Φαντασία σε σι ελάσσονα, έργο 28 του Alexander Skriabin, Φαντασία σε φα ελάσσονα, έργο 49 του Frederic Chopin και Σονάτα για πιάνο σε φα ελάσσονα αρ. 3, έργο 5 του Johannes Brahms.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
