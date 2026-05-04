Γιώργος Καπουτζίδης: Η θεατρική επιτυχία του «Η Καρυάτιδα!» βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδεία

H σπαρταριστή σύγχρονητου», μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε για δύο συνεχόμενες χρονιές, στο ΡΕΞ και στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ αντίστοιχα, ετοιμάζει βαλίτσες και ξεκινά γιασε όλη την Ελλάδα.Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα; Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται.Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα.Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καρυάτιδα! γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτιρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια — συχνά όλα μαζί, ταυτόχρονα.Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιφάσεις και τα εθνικά μας σπορ.Η Κατερίνα Μαυρογεώργη σκηνοθετεί με ρυθμό, νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing μια παράσταση που προχωρά με φόρα, εκπλήξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης και Μαρία Φιλίνη.Δευτέρα 8/6 — Θέατρο Δάσους — ΘεσσαλονίκηΤετάρτη 10/6 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — ΛάρισαΠέμπτη 11/6 — Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» — ΒόλοςΠαρασκευή 12/6 — Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ ΣερρώνΔευτέρα 29/6 — Δημοτικό Θέατρο ΛυκαβηττούΠαρασκευή 3/7 — Βεάκειο Θέατρο Πειραιά