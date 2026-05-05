Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Θέατρο, stand up comedy και συναυλίες το καλοκαίρι στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη
Θέατρο, stand up comedy και συναυλίες το καλοκαίρι στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη
Αιμίλιος Χειλάκης, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Γιώτα Νέγκα και Δημήτρης Μπάσης ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσει
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, η Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη επιστρέφει για δεύτερο καλοκαίρι, ανανεωμένη και πιο δυναμική, καθιερώνοντας το «Καλοκαίρι αλλιώς» ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Αθήνας.
Ένας δροσερός, ανοιχτός χώρος με ιδιαίτερη αισθητική, σκηνή σε άμεση επαφή με το κοινό με ανανεωμένο bar, που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξόδου και συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική και την ψυχαγωγία.
Κεντρικός άξονας του φετινού προγράμματος είναι η παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο» με πρωταγωνιστές τους Αιμίλιο Χειλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Συσσοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη που θα παρουσιάζεται από Κυριακή έως Τετάρτη
Τα βράδια της Πέμπτης θα είναι αφιερωμένα στο Stand up με γνωστούς καλλιτέχνες του είδους να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους ενώ τις Παρασκευές και τα Σάββατα θα φιλοξενούνται συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων οι Γιώτα Νέγκα, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος Θεοφάνους κ.α.
Αναλυτικό πρόγραμμα
Θέατρο
«Τακούνια στον Βάλτο» – Άκης Δήμου
Έναρξη: Τρίτη 2 Ιουνίου
Παραστάσεις: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη
Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τη νέα παράσταση του Άκη Δήμου «Τακούνια στον Βάλτο», μια pop πολιτική κωμωδία σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη, που θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή έως Τετάρτη.
Πρωταγωνιστούν : Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης
Παράλληλα, στη σκηνή της ταράτσας ανεβαίνουν αγαπημένοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα συναυλιών και αφιερωμάτων που δίνει ρυθμό στο καλοκαίρι της πόλης.
Stand up- Εναλλακτικές προτάσεις
• Πέμπτη 4 Ιουνίου – Ήρα Κατσούδα
• Πέμπτη 11 Ιουνίου – Δρ. Γιώργος Λάγιος «Μέσα στο μυαλό σου»
• Σάββατο 27 Ιουνίου & Σάββατο 25 Ιουλίου η εκρηκτική Σοφία Μουτίδου συνεχίζει την επιτυχία του χειμώνα με την παράσταση «Χούγια η Θάνατος»
• Πέμπτη 16 Ιουλίου – Αλέξανδρος Χαριζάνης & Θάνος Αυγερινός
• Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου – Ηλίας Φουντούλης & Άγγελος Σπηλιόπουλος
Μουσικές βραδιές
Ένας δροσερός, ανοιχτός χώρος με ιδιαίτερη αισθητική, σκηνή σε άμεση επαφή με το κοινό με ανανεωμένο bar, που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξόδου και συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική και την ψυχαγωγία.
Κεντρικός άξονας του φετινού προγράμματος είναι η παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο» με πρωταγωνιστές τους Αιμίλιο Χειλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Συσσοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη που θα παρουσιάζεται από Κυριακή έως Τετάρτη
Τα βράδια της Πέμπτης θα είναι αφιερωμένα στο Stand up με γνωστούς καλλιτέχνες του είδους να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους ενώ τις Παρασκευές και τα Σάββατα θα φιλοξενούνται συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων οι Γιώτα Νέγκα, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος Θεοφάνους κ.α.
Αναλυτικό πρόγραμμα
Θέατρο
«Τακούνια στον Βάλτο» – Άκης Δήμου
Έναρξη: Τρίτη 2 Ιουνίου
Παραστάσεις: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη
Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τη νέα παράσταση του Άκη Δήμου «Τακούνια στον Βάλτο», μια pop πολιτική κωμωδία σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη, που θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή έως Τετάρτη.
Πρωταγωνιστούν : Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης
Παράλληλα, στη σκηνή της ταράτσας ανεβαίνουν αγαπημένοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα συναυλιών και αφιερωμάτων που δίνει ρυθμό στο καλοκαίρι της πόλης.
Stand up- Εναλλακτικές προτάσεις
• Πέμπτη 4 Ιουνίου – Ήρα Κατσούδα
• Πέμπτη 11 Ιουνίου – Δρ. Γιώργος Λάγιος «Μέσα στο μυαλό σου»
• Σάββατο 27 Ιουνίου & Σάββατο 25 Ιουλίου η εκρηκτική Σοφία Μουτίδου συνεχίζει την επιτυχία του χειμώνα με την παράσταση «Χούγια η Θάνατος»
• Πέμπτη 16 Ιουλίου – Αλέξανδρος Χαριζάνης & Θάνος Αυγερινός
• Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου – Ηλίας Φουντούλης & Άγγελος Σπηλιόπουλος
Μουσικές βραδιές
• Παρασκευή 5 Ιουνίου & Παρασκευή 10 Ιουλίου – Γιώργος Θεοφάνους
• Σάββατο 6 Ιουνίου – Βαγγέλης Γερμανός & Σαλίνα Γαβαλά
• Παρασκευή 12 Ιουνίου & Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – Ρίτα Αντωνοπούλου
• Σάββατο 13 Ιουνίου – Δημήτρης Μπάσης
• Παρασκευή 19 Ιουνίου – Γιώτα Νέγκα
• Σάββατο 20 Ιουνίου & Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Κώστας Μακεδόνας
• Παρασκευή 26 Ιουνίου – Ευρυδίκη & Θοδωρής Μαραντίνης
• Παρασκευή 3 Ιουλίου – Γιάννης Διονυσίου & Γιάννης Παπαγεωργίου
• Σάββατο 4 Ιουλίου – Στάθης Δρογώσης & Μιρέλα Πάχου
• Σάββατο 11 Ιουλίου Νίκος Μερτζάνος
• Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου – Μιρέλα Πάχου & Αδάμ Τσαρούχης
• Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – Αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη «Οι νέοι τραγουδούν Λιδάκη» με νέους επιτυχημένους μουσικούς (Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης κ.α.)
• Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου – Χρήστος Θηβαίος
• Σάββατο 6 Ιουνίου – Βαγγέλης Γερμανός & Σαλίνα Γαβαλά
• Παρασκευή 12 Ιουνίου & Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – Ρίτα Αντωνοπούλου
• Σάββατο 13 Ιουνίου – Δημήτρης Μπάσης
• Παρασκευή 19 Ιουνίου – Γιώτα Νέγκα
• Σάββατο 20 Ιουνίου & Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Κώστας Μακεδόνας
• Παρασκευή 26 Ιουνίου – Ευρυδίκη & Θοδωρής Μαραντίνης
• Παρασκευή 3 Ιουλίου – Γιάννης Διονυσίου & Γιάννης Παπαγεωργίου
• Σάββατο 4 Ιουλίου – Στάθης Δρογώσης & Μιρέλα Πάχου
• Σάββατο 11 Ιουλίου Νίκος Μερτζάνος
• Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου – Μιρέλα Πάχου & Αδάμ Τσαρούχης
• Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – Αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη «Οι νέοι τραγουδούν Λιδάκη» με νέους επιτυχημένους μουσικούς (Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης κ.α.)
• Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου – Χρήστος Θηβαίος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα