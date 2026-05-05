Metallica: Στην Τεχνόπολη, για τρεις ημέρες, η επίσημη μπουτίκ του συγκροτήματος
Μια αγορά με συλλεκτικά αντικείμενα από την περιοδεία αλλά και την ιστορία της μπάντας
Στην καρδιά της Αθήνας θα χτυπά για τρεις μέρες η καρδιά της ελληνικής Metallicamania. Από την Παρασκευή 8 Μαΐου, παραμονή της μεγάλης συναυλίας τους στο OΑΚΑ μέχρι και την Κυριακή 10 του μήνα οι φαν του συγκροτήματος θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το επίσημο κατάστημά τους, το M72 Pop-Up Shop που θα στηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100), όπου θα φιλοξενείται το World of Beer Festival 2026
Πρόκειται για τη μεγάλη κινητή αγορά που ακολουθεί την μπάντα σε όλους τους σταθμούς της περιοδείας της και διαθέτει αποκλειστικά και premium συλλεκτικά αντικείμενα.
Ανάμεσά τους limited screen-printed posters, event t-shirts, skateboards σχεδιασμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες, καθώς και μία ευρεία γκάμα από νέο και κλασικό Metallica merch.
Παράλληλα, οι κάτοχοι Μ72 Fan Card, μπορούν να συμμετάσχουν σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα, όπως Snake Pit passes.
Ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή 8/5 | 10:00 – 20:00
Σάββατο 9/5 | 09:00 – 18:30
Κυριακή 10/5 | 10:00 – 20:00
Η είσοδος στο κατάστημα είναι ελεύθερη για το κοινό. Για την πρόσβαση στον υπόλοιπο χώρο του φεστιβάλ απαιτείται η αγορά εισιτηρίου εισόδου.
