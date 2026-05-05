Γιάννης Κότσιρας: Συναυλία-γιορτή για τα 30ά μουσικά του γενέθλια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θα τραγουδήσει για το κοινό όλες τις μεγάλες επιτυχίες της δισκογραφίας του

Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που ο Γιάννης Κότσιρας εμφανίστηκε στην ελληνική δισκογραφία ως ένας νέος, πολλά υποσχόμενος ερμηνευτής. Όσοι τον πίστεψαν τότε, στο ξεκίνημά του, δικαιώθηκαν πανηγυρικά καθώς εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του.

Τις τρεις αυτές δισκογραφικές δεκαετίες στη διάρκεια των οποίων γεννήθηκαν πολλά αγαπημένα τραγούδια με σήμα – κατατεθέν την υπέροχη φωνή του, θα γιορτάσει, μαζί με το κοινό που τον ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια, με μια μεγάλη συναυλία, την Τρίτη 9 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Θα είναι μια βραδιά με ενθουσιασμό και συγκίνηση στην οποία θα ζωντανέψουν μνήμες, μελωδίες υπέροχες και στίχοι πολυτραγουδισμένοι. Από τα «Λέει, λέει, λέει», «Έτσι κι αλλιώς», «Χάντρα Θαλασσιά», «Φύλακας Άγγελος», «Εφτά ποτήρια» μέχρι τα «Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι», «Κοίτα γύρω» και «Κάθε φορά».
Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση... » γράφει ο ίδιος.

