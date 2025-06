«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Αυτές είναι οι 140 δωρεάν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους - μουσεία

Η Βίκυ Βολιώτη

5, 6 Ιουλίου 2025ΘέατροΑισχύλου Πέρσες – Ο θρήνος των άλλωνΑρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα20, 21 Ιουλίου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςΕίναι γραφτό; ΜακτούμπΑρχαιολογικό Μουσείο ∆ράμας22, 23 Ιουλίου 2025ΜουσικήΙώ: στο βουνί των μεγάλων θεώνΙερό των Μεγάλων Θεών, Σαμοθράκη2, 3 Αυγούστου 2025Μουσικό θέατροΤο κοσμοϋφάδι της ΈργηχουΑρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη4, 5 Αυγούστου 2025ΘέατροΟ αρχαιολόγοςΑρχαίο Θέατρο ΜαρώνειαςΠέντε (5) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν μία μουσική εκδήλωση, μία παράσταση μουσικού θεάτρου, δύο θεάτρου και μία εκδήλωση εικαστικά / περφόρμανς.Νέος χώρος: Ιερό των Μεγάλων Θεών, Σαμοθράκη.1, 2 Ιουλίου 2025ΜουσικήΧίος, Aller / RetourΟθωμανικό Λουτρό, Κάστρο Χίου8, 9 Αυγούστου 2025ΜουσικήΤο Κάστρο της Μυτιλήνης: Χτίζοντας πάνω στο παρελθόνΚάστρο Μυτιλήνης8, 9 Αυγούστου 2025ΜουσικήΒρυκόλαξ εν ΚαβειρίωΑρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος30, 31 Αυγούστου 2025ΘέατροΟ μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος ΠερεσιάδηΑρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο)Τέσσερις (4) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν τρεις μουσικές εκδηλώσεις και μία θεατρική παράσταση.7, 8 Ιουλίου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςRAST ΕκτροπήΝεώρια αρχαιολογικού χώρου Οινιαδών, Αιτωλοακαρνανία20, 21 Ιουλίου 2025ΜουσικήΜοτίβα του τραύματος – Τέχνες και ΙστορίαΑρχαίο Θέατρο Πλευρώνας, Μεσολόγγι2, 3 Αυγούστου 2025ΘέατροΑΝΟΙΞΗ: Τα κορίτσια της εξόδουΞενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου11, 12 Αυγούστου 2025ΧορόςBACK FRONT BACK… YEST…TODAYΑρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας19, 20 Αυγούστου 2025ΘέατροΑΙΝΙΓΜΑΣφιγξ / ΟιδίπουςΚάστρο ΠάτραςΠέντε (5) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν μία μουσική εκδήλωση, δύο θεατρικές παραστάσεις, μία χορού και μία εκδήλωση εικαστικά / περφόρμανς.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας23, 24 Ιουλίου 2025ΜουσικήΔεν είναι εποχή για ποίηση – Νίκος ΕγγονόπουλοςΙερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου, Γρεβενά23, 24 Ιουλίου 2025ΜουσικήΜνήμης περάσματαΑρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά25, 26 Ιουλίου 2025ΘέατροΑντιλογίεςΑρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη29, 30 Ιουλίου 2025ΘέατροΠάντων μίμησιςΆγιος Αχίλλειος ΠρεσπώνΤέσσερις (4) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν δύο μουσικές εκδηλώσεις και δύο θεατρικπαραστάσεις.19, 20 Ιουλίου 2025ΜουσικήΑντίλαλοι του χρόνου – Από την τέχνη του Πετρολούκα Χαλκιά στη σύγχρονη δημιουργίαΑρχαίο Θέατρο ∆ωδώνης, Ιωάννινα21, 22 Ιουλίου 2025ΧορόςFriend with the MountainΑρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων26, 27 Ιουλίου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςΗ διαθήκηΑρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου 2025ΜουσικήΜόλις κοιμηθεί το κύμαΚάστρο Ιωαννίνων4, 5 Αυγούστου 2025ΘέατροΔημοπρασίες φιλοσόφωνΡωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα8, 9 Αυγούστου 2025ΘέατροΕπιστροφή στο μέλλονΝεκρομαντείο Αχέροντα, Πρέβεζα19, 20 Αυγούστου 2025ΘέατροΟυρανός απ’ άλλους τόπουςΑρχαιολογικό Μουσείο ΆρταςΕπτά (7) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν δύο μουσικές εκδηλώσεις, μία παράσταση / δράση για παιδιά και εφήβους, τρεις θεατρικές παραστάσεις και μία χορού.Νέοι χώροι: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Κάστρο Ιωαννίνων.13, 14 Ιουλίου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςPANDΩRA_25 // ΑΙΑρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας16, 17 Ιουλίου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςΦθινοπωρινά νιάταΟθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα1, 2 Αυγούστου 2025ΧορόςΠαραπατήματαΒ΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας3, 4 Αυγούστου 2025ΜουσικήΤραγούδι αχειροποίητο: Ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ανάμεσά μαςΑθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου24, 25 Αυγούστου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςΑληθινή ιστορία ή Tαξίδι στο νησί της σελήνηςΑρχαίο Θέατρο ∆ημητριάδος, Βόλος26, 27 Αυγούστου 2025ΜουσικήΠαρόλες: Πώς τα τραγούδια του χθες συνομιλούν με το σήμερα;Κονάκι Προδρόμου, ΚαρδίτσαΈξι (6) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν δύο μουσικές εκδηλώσεις, τρεις παραστάσεις / δράσεις για παιδιά και εφήβους και μία χορού.Νέος χώρος: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων21, 22 Αυγούστου 2025ΧορόςΚομμάτια γηςΜουσείο Ζακύνθου23, 24 Αυγούστου 2025ΘέατροΤρεις αδελφές (θα έρθουν καλύτερες μέρες)Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά25, 26 Αυγούστου 2025ΜουσικήΈλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω να πετάξω…Παλαιό Φρούριο ΚέρκυραςΤρεις (3) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν μία μουσική εκδήλωση, μία θεατρική παράσταση και μία χορού.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας7, 8 Ιουλίου 2025Θέατρο[ voskόs ]Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης9, 10 Ιουλίου 2025ΧορόςShattered GroundΠολυκεντρικό Μουσείο Αιγών – Αίθριο Κεντρικού Μουσειακού Κτηρίου12, 13 Ιουλίου 2025ΜουσικήΗ μάνα μου η χήνα: Ένα σύγχρονο μουσικό παραμύθιΑρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας14, 15 Ιουλίου 2025ΜουσικήΤο Βυζάντιο μετά το ΒυζάντιοΗ βυζαντινή κληρονομιά στη σύγχρονη μουσική και λογοτεχνική δημιουργίαΡοτόντα, Θεσσαλονίκη15, 16 Ιουλίου 2025ΜουσικήΠόσος κόσμος χωράει στο μπαλκόνι μουΠολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη18, 19 Ιουλίου 2025Μουσικό θέατροΗ διάσταση της ΙφιγένειαςΖιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες24, 25 Ιουλίου 2025ΘέατροΑνολοκλήρωτα ποιήματα (Poèmes inachevés)Θερινός Κινηματογράφος Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη27, 28 Ιουλίου 2025ΘέατροΟ μουσακάςΜετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών – Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής28, 29 Ιουλίου 2025ΜουσικήΤα λουλούδια που βλέπουνΠαρυφές βυζαντινού φρουρίου Γυναικοκάστρου, Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς30, 31 Ιουλίου 2025ΜουσικήΆξιον ΕστίΕλληνιστικό Θέατρο στο ∆ίον, Πιερία28, 29 Αυγούστου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςΜητέρα αράχνηΑρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης • ∆ιάρκεια έως 31/8Έντεκα (11) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν πέντε μουσικές εκδηλώσεις, τρεις θεατρικές παραστάσεις, μία χορού, μία μουσικού θεάτρου και μία εκδήλωση εικαστικά / περφόρμανς.Νέοι χώροι: Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Ροτόντα, Μονή Λαζαριστών, Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς.1, 2 Ιουλίου 2025ΜουσικήΜεταμορφώσεων το ανάγνωσμαΑρχαίο Θέατρο Απτέρας, Χανιά7, 8 Ιουλίου 2025ΜουσικήΕν-Διαμέσως / In betweenΩδείο Γόρτυνας, Κρήτη21, 22 Αυγούστου 2025ΜουσικήΠεραμάτισμαΥφαίνοντας τον Μέλλοντα του κόσμου απ’ τον Αόριστο του τόπουΙδαίον Άντρον, Ανώγεια, Ψηλορείτης23, 24 Αυγούστου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςΕικονογραφία 2.0Πολιτιστικό Σχέδιο Παράδοσης και ΚαινοτομίαςNextGenerationTraditionΙερά Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού Σητείας25, 26 Αυγούστου 2026ΜουσικήΗ ποίηση στη μουσικήΚρυμμένη ποίηση | Μυστική συναυλίαΦορτέτσα Ρεθύμνου30, 31 Αυγούστου 2025ΘέατροΟι ρίζες της πορτοκαλιάςΑρχαιολογικό Μουσείο ΗρακλείουΈξι (6) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν τέσσερις μουσικές εκδηλώσεις, μία θεατρική παράσταση και μία εκδήλωση εικαστικά / περφόρμανς.Νέος χώρος: Ιερά Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής & Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού Σητείας.5, 6 Ιουλίου 2025ΧορόςHero UnpluggedΡωμαϊκό Ωδείο Κω19, 20 Ιουλίου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςΣτα βήματά τους… 127 χρόνια μετάΣχολή Ουρσουλινών, Λουτρά Τήνου • ∆ιάρκεια έως 24/826, 27 Ιουλίου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςΤα γυάλινα βουνά και οι κοκκαλένιοι κάμποιΜυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου5, 6 Αυγούστου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςSliding Slalom / ΣτρογγύληΑρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας, Σαντορίνη9, 10 Αυγούστου 2026ΘέατροΤο δίκαιοΑρχαίο Θέατρο ΜήλουΠέντε (5) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν δύο παραστάσεις / δράσεις για παιδιά και εφήβους, μία θεατρική παράσταση, μία χορού και μία εκδήλωση εικαστικά / περφόρμανς.Νέοι χώροι: Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου, Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας, Σαντορίνη.3, 4 Ιουλίου 2025Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςΤο στέμμα του πρίγκιπα και άλλες ιστορίεςΒυζαντινό Μουσείο Αργολίδας, Άργος13, 14 Ιουλίου 2025ΘέατροΜήδεια / ΈξοδοςΌ,τι αγάπησα με σύντριψε στον ήλιοΑρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας, Κορινθία16, 17 Ιουλίου 2025ΘέατροΚοινός ΛόγοςΑρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας18, 19 Ιουλίου 2025ΜουσικήΛΟΓΟΣ 132Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης, Μεσσηνία8, 9 Αυγούστου 2025ΘέατροΤάμαΑρχαιολογικός χώρος Κορίνθου25, 26 Αυγούστου 2025ΜουσικήOve vai? Konte Nano, Ove vai?Tο λεμονοπεριβόλι του ΔαμαλάΦρούριο Παλαμηδίου, Ναύπλιο27, 28 Αυγούστου 2025ΧορόςΟικειοποιήσεις: Ανασκαφή της κίνησηςΑρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, Αύλειος χώροςΕπτά (7) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν δύο μουσικές εκδηλώσεις, μία παράσταση / δράση για παιδιά και εφήβους, τρεις θεατρικές παραστάσεις και μία χορού.22, 23 Ιουλίου 2025ΘέατροΑισχύλου Πέρσες – Οι ευτυχισμένες μέρεςΑρχαίο Θέατρο Ερέτριας29, 30 Ιουλίου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςΚωνσταντίνος Βήτα: Ο Χώρος και η ΜνήμηΠερίπτερο Πικιώνη, ∆ελφοί1, 2 Αυγούστου 2025ΘέατροΠαλιοκόριτσαΚάστρο Λαμίας20, 21 Αυγούστου 2025ΧορόςHounds of ΜadnessΑρχαιολογικό Μουσείο Θηβών21, 22 Αυγούστου 2025ΜουσικήΠατέρας & ΓιοςΔιάλογος μέσα από την τζαζ – Το βάρος της κληρονομιάςΡωμαϊκή Αγορά ∆ελφών22, 23 Αυγούστου 2025ΘέατροΤσελεμεντέςΑρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»26, 27 Αυγούστου 2025Εικαστικά / ΠερφόρμανςModel CollapseΑρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας • ∆ιάρκεια έως 31/8Επτά (7) ΑΜΚΕ παρουσιάζουν μία μουσική εκδήλωση, τρεις θεατρικές παραστάσεις, μία χορού και δύο εκδηλώσεις εικαστικά / περφόρμανς.Νέος χώρος: Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας.