Mario Biondi: Ο Ιταλός τραγουδιστής έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για συναυλίες

Ένας από τους πιο ξεχωριστούς Ιταλούς ερμηνευτές, ο, με τη βελούδινη, αισθαντική φωνή, έρχεται στην Ελλάδα για, στις 30 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών τηςκαι την 1η Ιουλίου στην, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, στο πλαίσιο του φετινού επετειακού Rockwave Festival Συχνά αποκαλούμενος , Κάθε τραγούδι του σύγχρονου Barry White, όπως συχνά αποκαλούν τον Mario Biondi, είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, γεμάτη ένταση και συναίσθημα. Συνδυάζοντας από τρυφερές μπαλάντες μέχρι ρυθμούς που ξεσηκώνουν αλλά και την κλασική γοητεία με μία απελευθερωτικά σύγχρονη έκφραση, οι συναυλίες του είναι ένα μουσικό ταξίδι με εντυπωσιακές ενορχηστρώσεις και μελωδίες που μένουν αξέχαστες.Από το ντεμπούτο του το 2004, όταν το «This Is What You Are» τον έκανε γνωστό παγκοσμίως, μέχρι σήμερα, ο Mario Biondi έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Ray Charles, Chaka Khan, Michael Bolton, The Crusaders και πολλοί ακόμα. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συνεργασία του με τη Walt Disney για την ηχογράφηση των ιταλικών εκδοχών των τραγουδιών «Everybody Wants to Be a Cat» και «Thomas O'Malley» από τις Αριστόγατες.εισιτηρίων ΕΔΩ