Ο Andrei Gavrilov για μία εμφάνιση στην Αθήνα

Οι ερμηνείες του Αντρέι Γκαβρίλοβ προκαλούν συζητήσεις. Την περίοδο 1994-2001 σταμάτησε τη συναυλιακή δραστηριότητα και έζησε μοναχικά στο νησί Φίτζι. Στη συνέχειαεγκαταστάθηκε στην Ελβετία και άρχισε εκ νέου τις συναυλίες ενσωματώνοντας νέες ιδέες στα έργα που ερμηνεύει. Το 2021 εξέδωσε την αυτοβιογραφία μου με τίτλο Andrei, Fina and Pitch: Scenes from a Mysician’s Life.Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου σπούδασε το Ωδείο Αθηνών (τάξη Αλίκης Βατικιώτη), στο Ωδείο Τσαϊκόβσκυ της Μόσχας, στην Ακαδημία Fr. Liszt της Βουδαπέστης, και στο Bloomington της Indiana, κοντά στον θρυλικό G. Sebok.Φιναλίστ στους διεθνείς διαγωνισμούς Bach στο Toronto και Clara Haskil. διακρίθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό πιάνου της Γενεύης με τα Βραβεία Liebstockl και Fazioli.Έχει ερμηνεύσει ολόκληρο το έργο του J.S.Bach και του R. Schumann και ηχογραφήσει έργα Ελλήνων συνθετών, Δ, Μητρόπουλου Γ.Α. Παπαϊωάννου, Κουμεντάκη, Κούκου, Σισιλιάνου, Κατσούλη, Τέηλορ κ.ά.Έχει τιμηθεί με το βραβείο Μοτσενίγου της Ακαδημίας Αθηνών και, από την Ένωση Ελλήνων θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, με το Βραβείο 2018 σε δισκογραφική εργασία ελληνικού ενδιαφέροντος για την ηχογράφηση του Καλώς Συγκερασμένου Κλειδοκύμβαλου του J.S.Bach.Για την Bρετανική Εταιρεία First Hand Records δισκογραφεί τα έργα για πιάνο του J.S.Bach: με διθυραμβικές κριτικές από τον διεθνή τύπο (ήδη κυκλοφορούν το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο, οι Γαλλικές Σουίτες και Φαντασίες, οι Παραλλαγές Goldberg, διασκευές της για πιάνο από καντάτες του Bach κι ένα διπλό CD με έργα για πιάνο του R. Schumann). Το έργο της για πιάνο Minerals κυκλοφορεί ψηφιακά από την Subways MusicΑπό τις Εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκας κυκλοφορούν τα δύο πρόσφατα βιβλία της: "Bach, ο Μουσικός του Απείρου" και τα "Μικρά κείμενα για τους νέους μουσικούς".Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 12 έως 30 ευρώ. Με αγορά εισιτηρίων και για τα δύο ρεσιτάλ, παρέχεται έκπτωση 10%.Εισιτήρια-πληροφορίες: www.ticketservices.gr Πανεπιστημίου 39, τηλ. 210 7234567.