The Police: Το θρυλικό συγκρότημα εισβάλλει στο TikTok

Οι The Police , ένα από τα πιο θρυλικά γκρουπ όλων των εποχών, εισβάλλουν στοΜε αφορμή την 40η επέτειο του πρωτοποριακού άλμπουμ τους «Synchronicity», το εμβληματικό τρίο του new wave, που αποτελείται από τουςκαι, θα μοιράζεται πρωτότυπο περιεχόμενο, με βίντεο που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ και θα αποκαλύπτουν στο κοινό το παρασκήνιο των τραγουδιών τους, δίνοντάς του την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής των διαχρονικών επιτυχιών τους #BehindtheSong.Μέσα από ένα μοναδικό κράμα πανκ, ρέγγε και new wave που παραμένει φρέσκο μέχρι και σήμερα, οι χρήστες του ΤikTok θα μπορούν να βουτήξουν στα νερά της μεγάλης καριέρας του συγκροτήματος που μάς έχει χαρίσει πλήθος επιτυχιών, όπως τα Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle κ.α.Η μπάντα είναι ήδη εξαιρετικά δημοφιλής στην κοινότητα του TikTok, με το «Every Breath You Take» (165,000+ δημιουργικό περιεχόμενο συνολικά) να είναι το αντικείμενο μεγάλου viral trend στο TikTok καθώς οι χρήστες αρέσκονται να τοποθετούν το τραγούδι σε πολλαπλές καταστάσεις - από το να μοιράζονται περιεχόμενο με το κατοικίδιό τους, έως το να γυμνάζονται στο γυμναστήριο και να χορεύουν με φίλους. Με το«I'll Be Missing You», που χρησιμοποιεί sample του εμβληματικού τραγουδιού, κοινότητες στο TikTok από όλο τον κόσμο αποτίουν φόρο τιμής στον μεγάλο The Notorious B.I.G.«Είναι υπέροχο να συνεχίσουμε την κληρονομιά των Police και τι καλύτερο από το TikTok στην εποχή που ζούμε. Ζούμε - ας το παραδεχτούμε, δύσκολες στιγμές, αλλά φανταστείτε τους γονείς μας και τους παππούδες μας που έσκυβαν πάνω από τα μικρά ηχεία του ραδιοφώνου για να ακούσουν για τον κόσμο… Ως λάτρεις (aficionados) και θαυμαστές, πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην τέχνη της μουσικής και ελπίζουμε η μουσική μας να φέρει ένα θετικό μήνυμα στους ανθρώπους παντού. Ευχαριστούμε TikTok !» δήλωσε ο Andy Summers.Οι θαυμαστές του συγκροτήματος μπορούν να τους ακολουθήσουν στο