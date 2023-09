Νέες τηλεοπτικές σειρές με «άρωμα» κινηματογράφου

Sponsored Content

Tα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια στροφή στη βιομηχανία του θεάματος, με καταξιωμένους ηθοποιούς να αγκαλιάζουν τον κόσμο της τηλεόρασης και να αφήνουν ανεξίτηλο το στίγμα τους και στη μικρή οθόνη. Ρις Γουίδερσπουν, Τζουντ Λο, Μάθιου ΜακΚόναχι, Κόλιν Φάρελ και Μέριλ Στριπ είναι μόνο μερικά ονόματα που είδαμε να αφήνουν για λίγο τα κινηματογραφικά πλατό, για να ενσαρκώσουν τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Καταλυτικά σε αυτό έχουν συμβάλει οι streaming πλατφόρμες που - κυρίως από την Covid εποχή και μετά – έχουν αναδειχθεί στον «βασιλιά» της ψυχαγωγίας.



Η υψηλή ζήτηση για ποιοτικό περιεχόμενο έχει δώσει την απαραίτητη ώθηση στις τηλεοπτικές σειρές για να εξελιχθούν και να γίνουν πιο δελεαστικές από ποτέ για έναν ηθοποιό. Παράλληλα, καλοδουλεμένα σενάρια, πολυσυζητημένες ερμηνείες και υψηλά production values έχουν κάνει τον διαχωρισμό μεταξύ ηθοποιών της τηλεόρασης και ηθοποιών του κινηματογράφου, παρελθόν.

Με αφορμή την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, που είναι πάντα μια καλή αφορμή για να βρεις νέα πράγματα για binge-watching, κάναμε έρευνα και σου παρουσιάζουμε 4 σειρές, με ηθοποιούς που κατά καιρούς «ακροβατούν» ανάμεσα σε τηλεόραση και κινηματογράφο.

Caught

Ξεκινάμε με τον Σον Πεν! Έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στο σινεμά και αφού έχει κάνει κάποια περάσματα από την τηλεόραση, όπως π.χ. με τη σειρά Gaslit πλάι στην Τζούλια Ρόμπερτς, κάνει το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα με μια αντιπολεμική σάτιρα.



Ο λόγος για τη μίνι σειρά Caught με επίκεντρο μια ομάδα Αυστραλών στρατιωτών, η οποία κατά τη μυστική της αποστολή σε μία εμπόλεμη χώρα, αιχμαλωτίζεται από ντόπιους αντάρτες.



Όταν το βίντεο της σύλληψής τους γίνεται viral, εκείνοι γίνονται διάσημοι και αρχίζουν να πιστεύουν ότι η αιχμαλωσία τους είναι ό,τι καλύτερο τους συνέβη ποτέ. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back στην COSMOTE TV (Παρασκευή 23/9, 18.00). Αμέσως μετά την προβολή τους στο COSMOTE SEIRIES MARATHON HD, τα επεισόδια θα διατίθενται σε 4Κ ποιότητα στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

Nolly

Και πάμε στην πολυτάλαντη Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, μούσα του Τιμ Μπάρτον, δαιμόνια «Μπέλατριξ Λεστρέιντζ» στο Χάρι Πότερ, βασίλισσα Ελίζαμπεθ στο οσκαρικό The King’s Speech. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνει η τηλεοπτική σταρ Noele "Nolly" Gordon, που από το 1964 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μεσουρανούσε, έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Crossroads. Όλα άλλαξαν, όταν εν μία νυκτί απολύθηκε δίχως εξηγήσεις.



Το Nolly προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22.00 στο COSMOTE SERIES HD, ενώ το 1ο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV.

Three Women

Κλείσιμο

Μπορεί η πορεία της Σέιλιν Γούντλεϊ προς την αναγνωρισιμότητα να ξεκίνησε από το teen drama The Secret Life of the American Teenager, αλλά το μεγάλο «μπαμ» έγινε μέσα από ταινίες. Πρωταγωνίστησε στο βραβευμένο με Όσκαρ The Descendants του Τζορτζ Κλούνεϊ, ενώ στην πορεία ήρθε το επιτυχημένο ρομαντικό δράμα The Fault in Our Stars και φυσικά ο ρόλος της Beatrice Prior στην τριλογία επιστημονικής φαντασίας The Divergent. Το τελευταίο της καλλιτεχνικό βήμα είναι τηλεοπτικό, μέσα από τη νέα σειρά «Three Women».



Εδώ η Σέιλιν υποδύεται την Γκία, μία συγγραφέα που ενώ θρηνεί για τον χαμό της οικογένειάς της, πείθει τρεις γυναίκες από διάφορα μέρη της Αμερικής να μοιραστούν μαζί της τις ιδιαίτερες ιστορίες τους. Καθώς ταξιδεύει σε όλη τη χώρα για να καταγράψει τις μαρτυρίες τους, θα δημιουργήσει σχέσεις μαζί τους που θα αλλάξουν για πάντα την πορεία της ζωής της. To 1ο επεισόδιο του Three Women είναι ήδη διαθέσιμο στην COSMOTE TV.

Special Ops: Lioness

Μια ακατέργαστη, αλλά παθιασμένη νεαρή υπαξιωματικός των Πεζοναυτών, στρατολογείται από την ομάδα «Lioness Engagement» της CIA. Στόχος της αποστολής της είναι να πλησιάσει φιλικά την κόρη ενός συνδεδεμένου με τρομοκρατικές ομάδες δισεκατομμυριούχου, προκειμένου η CIA να μπορέσει να καταστρέψει τις ομάδες αυτές εκ των έσω. Όλα αυτά τα κάνει η Ζόε Σαλντάνα, γνωστή και ως Neytiri από το «Avatar», αλλά και ως Gamora από το «Guardians of the Galaxy».



Η Αμερικανίδα ηθοποιός έχει καταφέρει κάτι εντυπωσιακό, καθώς είναι η μοναδική που έχει συμμετάσχει στις τρεις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου (Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water). Δίπλα της στη σειρά βρίσκονται δύο θρυλικές μορφές του αμερικανικού σινεμά. Ο λόγος για τους οσκαρικούς Μόργκαν Φρίμαν και Νικόλ Κίντμαν. Εδώ οι συστάσεις είναι…περιττές!

Όλη η 1η σεζόν του Special Ops: Lioness είναι διαθέσιμη στον δωρεάν on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.