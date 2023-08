Ελευσίνα: Μεταμορφώνεται για λίγες ημέρες σε «Σινεμά ο Παράδεισος»

*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Driant Zeneli, Those Who Tried to Put the Rainbow Back in the Sky, 2012, 15΄& Maybe the Cosmos is Not so Extraordinary, 2019, 15΄Hira Nabi, All That Perishes at the Edge of Land, 2019, 20΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τους καλλιτέχνες, και τη Μαρία-Θάλεια Καρρά.Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023Κωστής Βελώνης, How One Can Think Freely in the Shadow of a Temple (λούπα)*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Μενέλαος Καραμαγγιώλης, No One Will Kill You, Anymore than if You Were a Corpse 63’(βίντεο)Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τον καλλιτέχνη.Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023Πάνος Χαραλάμπους, La gazza ladra (λούπα)*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Έργα από τη συλλογή Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου:Εύα Παπαμαργαρίτη, Always a Body Always a Thing, 2022, 12΄ Strong, Feeble, Unfixed, 3'25''Πέτρος Μώρης, Oracle, 13΄James Bridle, Se ti sabir, 2019, 19΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τους καλλιτέχνες και την Κίκα Κυριακάκου.Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023Πάνος Χαραλάμπους, La gazza ladra (λούπα)*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Η συλλογή Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, παρουσιάζει:Agnieszka Polska, What the Sun Has Seen, 2017, 10΄& The New Sun, 2017, 10΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με την καλλιτέχνη.Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023Πάνος Χαραλάμπους, La gazza ladra (λούπα)*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Kasper Akhoj & Tamar Guimaraes, Studies for A Minor History of Trembling Matter, 2017, 31΄Θοδωρής Προδρομίδης, Children of the Sun (acting), 2020, 27΄Pier Paolo Pasolini, What Are the Clouds? (Che cosa sono le nuvole?), 1967, 21΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τους καλλιτέχνες.Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023Πάνος Χαραλάμπους, La gazza ladra (λούπα)*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Jumana Manna, Foragers, 2022, 65΄Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023Κωστής Βελώνης, How One Can Think Freely in the Shadow of a Temple (λούπα)*Το έργο παρουσιάζεται συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Bárbara Wagner & Benjamin De Burca, Swinguerra, 2019, 23΄& Set to Go (Faz que vai), 2015, 12΄Εύη Καλογηροπούλου, On Xerxes’ Throne (Στον Θρόνο του Ξέρξη), 2022, 20΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τους καλλιτέχνες.Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023Κωστής Βελώνης, How One Can Think Freely in the Shadow of a TempleMarwa Arsanios, Who is Afraid of Ιdeology?, Part 3: Micro Resistencias, 31’17”, 2020 &Part 4: Reverse Shot, 35’, 2022Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με την καλλιτέχνιδα,Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023Κωστής Βελώνης, How One Can Think Freely in the Shadow of a TempleBen Russell, Atlantis, 2014, 23΄& Against Time, 2022, 23΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τον καλλιτέχνη.Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023Κωστής Βελώνης, How One Can Think Freely in the Shadow of a Temple*Το έργο παρουσιάζεται σε λούπα συγκεκριμένες μέρες πριν από την κεντρική προβολή.Johan Grimonprez, Blue Orchids, 2017, 48΄& Raymond Tallis: On Tickling, 2017, 8΄Θα ακολουθήσουν Q&A και συζήτηση με τον καλλιτέχνη.