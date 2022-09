Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Ο Theodore σε μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια

Κλείσιμο

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου,θα υποδεχθεί το κοινό του στο Κέντρο Επισκεπτών Θησείου, στον ιστορικό χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο. Μια μοναδική exclusive performance του πρόσφατου album του, την κορυφή του λόφου Νυμφών, απέναντι από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, κάτω από τα αστέρια του αθηναϊκού ουρανού."Αισθάνομαι ότι το Αστεροσκοπείο είναι ιδανικός χώρος για το ‘’The Voyage’’. Θα ήθελα όλοι μαζί ακούγοντας τη μουσική να κοιτάξουμε προς τον ουρανό και να ονειρευτούμε ένα ταξίδι στο διάστημα όπως αυτό του ήρωα της ιστορίας του δίσκου." - TheodoreΤο album "The Voyage" κυκλοφόρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε από την United We Fly και αφηγείται μέσα από έξι μουσικά κεφάλαια ένα ταξίδι στο διάστημα ή στον βαθύτερο εαυτό μας. Την διάθεση της απόδρασης, την ενέργεια και το συναίσθημα που γέννησε αυτό το album, θα τα ζήσουμε στον φυσικό τους χώρο, στον μοναδικής ομορφιάς λόφο Nυμφών στο Θησείο, όπου βρίσκεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά εκτός από τον δίσκο θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά και τα ambient κομμάτια που περιλαμβάνονται στην κασέτα της deluxe έκδοσης του "The Voyage", αλλά και τραγούδια της παλαιότερης δισκογραφίας του Theodore που προετοίμαζαν το έδαφος για το concept του The Voyage.THEODOREThe Voyage exclusive performanceΠέμπτη 6 ΟκτωβρίουΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών- Κέντρο Επισκεπτών Θησείου, λόφος ΝυμφώνΟι πόρτες ανοίγουν: 20.30Ώρα Έναρξης: 21.00Τιμές Εισιτηρίων:Γενική είσοδος: 10€